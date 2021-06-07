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Предисловие

Иногда нужно записать загрузочную флешку со специфическим софтом под системную плату например, а свободной флешки нет...

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Каждый раз приходится выбирать что-то из старого (кроме DT101 G2, они отвратительны) и перезаписывать, а потом обратно возвращать то что было при необходимости, и я решил пополнить "арсенал" китайцами от Techkey.

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Потрачено было всего ~9.2$, учитывая цены в местных магазинах (в моем случае) это очень дешево за 3 флешки.

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Ссылочка на товар: ( https://aliexpress.ru/item/32795437819.html )

Магазин: ( https://techkey.aliexpress.ru/store/129421 )

Внешний вид и разборка

Несмотря на простоту почтового пакета, повредить такую посылку практически нереально, ибо корпус накопителей представляет собой цельный корпус из какого то алюминиевого сплава.

Черная флешка немного погнута, но ничего критичного, меня больше волнует способ крепления начинки внутри корпуса, а еще отсутствие маркировки объема, накопители очень легко перепутать по внешним признакам.

Есть неприятный момент с острым заусенцем что можно обнаружить в отверстии корпуса что предназначено для ремешка, обработка надфилем явно не пойдет на пользу внешнему виду, но и вешать ремешок не лучшая идея т.к. заусенец реально острый.

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С разборкой ничего сложного, просто подцепил пинцетом и вытащил плату, правда 32GB версия немного отличается более нежным текстолитом и сидела плотнее других в корпусе, в итоге поврежденная дорожка которую благополучно я спаял обратно и покрыл прозрачным лаком.

На фото сначала 4GB, потом 8GB и к концу 32GB.

Характеристики и тесты

Даже не вижу смысла создавать таблицу под характеристики, интерфейс USB 2.0, серийные номера отсутствуют (утилита Victoria не способна отобразить корректно), объемы на скриншоте ниже.

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При записи файлов на накопители скорость сильно не отличается на протяжении всего объема:

Все файлы без проблем считаны во всех случаях, причем я не обнаружил проблем со скоростью подготовки превью для показа в проводнике, накопители работают более чем адекватно.

Так выглядят свойства всех трёх накопителей после записи файлов.

Тест скорости чтения после заполнения накопителей файлами вполне адекватный, есть просадки в некоторых частях объема, но ничего страшного тут нет, я видел гораздо страшнее графики от накопителей из местных магазинов...

И напоследок важный момент по поводу утилиты Victoria, фоновые процессы и активность могут влиять на результаты, потому следует полностью исключить фоновую активность в операционной системе во время проведения подобных тестов.

Заключение

Накопители Techkey показали себя более чем отлично учитывая стоимость, практически все модели выдержали около 8-10MB/s на запись, и 16-20MB/s на чтение, есть небольшие отклонения, но не серьезно.

Главное чтобы "медленные" ячейки (просадки на графике скорости чтения) не деградировали активно со временем, а так в местных магазинах нередко можно встретить и гораздо хуже накопители в плане скоростей/работы.

Я говорил уже что DT101 G2 от Kingston отвратительны не спроста, в отличие от китайцев DT101 G2 можно отформатировать только в NTFS, при любой другой файловой системе они просто перестают определяться нормально если очень настойчиво подойти к форматированию...

В целом я доволен накопителями от Techkey, скорость умеренная, проблем с форматированием не обнаружил, нагрев при работе едва ощутимый, единственное, что при разборке 32GB варианта я повредил дорожку, но имея в руках паяльник и опыт пайки вернуть флешку в рабочее состояние не составило труда.

Тест на продолжительность хранения информации в пределах данной статьи у меня не выйдет сделать так как для этого необходимо оставить накопитель с данными хотя бы на несколько месяцев без использования, а я покупал их для использования.

На этом всё, благодарю за внимание.