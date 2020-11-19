Простейший способ разгона шины BCLK на большинстве системных плат AM4
Предупреждение: В этот раз я постараюсь написать максимально краткую, но информативную статью, главное чтобы не понесло в тесты...
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Как бы долго я не обхаживал тему разгона BCLK, универсального метода разгона я не нашел, который бы работал почти везде.
В случае Gigabyte B450 Aorus M разгон BCLK не представлял сложностей, но в случае других системных плат все отличается.
Потому я покажу еще один способ разгона BCLK, более простой, если способ с отвязкой SATA не сработал.
Моя первая статья посвященная данной теме: -= Разгон системной шины на платформе AM4 =-
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Требования:
1) Любая системная плата с возможностью изменять частоту BCLK и отключать SATA контроллеры как внутри процессора, так и в чипсете.
2) Наличие сторонних SATA контроллеров либо NVMe накопителя.
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Результат: Зависит от системной платы, процессора, устройств подключенных по шине PCI-E.
Практика:
В моем случае максимальная рабочая частота BCLK получилась на отметке 108 МГц, PCI-E в режиме 2.0.
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Важно отключить SATA контроллеры до изменения частоты BCLK, иначе они могут помешать разгону даже в пределах 2 МГц...
Если PCI-E в режиме 3.0 то максимальная частота выходит на отметке 102 МГц, однако если включить SATA контроллеры то они зависают и система при 102 МГц даже до биоса не доходит в моем случае.
В случае моей текущей системной платы (Gigabyte B450M H) шина PCI-E и шина BCLK связаны, это конечно мешает разгону, однако не так сильно как SATA контроллеры.
Примечание: В тесте AIDA64 PhotoWorxx я отключаю в настройках HT, физически HT включен в биосе.
По порядку, 108 МГц PCIe 2.0, 102 МГц PCIe 3.0, 100 МГц PCIe 3.0:
Если SSD между 102 МГц и 100 МГц PCI-E 3.0 оказался по скоростям в районе погрешности, то чтение/запись в память видеокарты заметно изменилась, что говорит о привязанности шины PCI-E к BCLK в моем случае.
Еще можно заметить что перевод SSD в режим PCI-E 2.0 не сильно ударил по скоростям.
Было бы интересно конечно сейчас в руки взять Gigabyte B450 Aorus M, на которой у меня выходило более сложными методами не отключая SATA достигать 110 МГц BCLK, но её у меня нет в наличии к сожалению.
Разумеется в моем случае разгон BCLK бесполезен, т.к. у меня процессор без "X" приставки, но я считаю, что способ разгона вполне имеет право на жизнь.
На этом все, благодарю за внимание.
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