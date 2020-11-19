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Простейший способ разгона шины BCLK на большинстве системных плат AM4

Я уже долго обхаживаю разгон системной шины BCLK на платформе AM4, однако за все время я нашел лишь один наиболее простой способ это сделать, о котором расскажу в данной статье.
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Предупреждение: В этот раз я постараюсь написать максимально краткую, но информативную статью, главное чтобы не понесло в тесты...

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Как бы долго я не обхаживал тему разгона BCLK, универсального метода разгона я не нашел, который бы работал почти везде.

В случае Gigabyte B450 Aorus M разгон BCLK не представлял сложностей, но в случае других системных плат все отличается.

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Потому я покажу еще один способ разгона BCLK, более простой, если способ с отвязкой SATA не сработал.

Моя первая статья посвященная данной теме: -= Разгон системной шины на платформе AM4 =-

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Требования:
1) Любая системная плата с возможностью изменять частоту BCLK и отключать SATA контроллеры как внутри процессора, так и в чипсете.
2) Наличие сторонних SATA контроллеров либо NVMe накопителя.

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Результат: Зависит от системной платы, процессора, устройств подключенных по шине PCI-E.

Практика:
В моем случае максимальная рабочая частота BCLK получилась на отметке 108 МГц, PCI-E в режиме 2.0.

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Важно отключить SATA контроллеры до изменения частоты BCLK, иначе они могут помешать разгону даже в пределах 2 МГц...

Если PCI-E в режиме 3.0 то максимальная частота выходит на отметке 102 МГц, однако если включить SATA контроллеры то они зависают и система при 102 МГц даже до биоса не доходит в моем случае.

В случае моей текущей системной платы (Gigabyte B450M H) шина PCI-E и шина BCLK связаны, это конечно мешает разгону, однако не так сильно как SATA контроллеры.

Примечание: В тесте AIDA64 PhotoWorxx я отключаю в настройках HT, физически HT включен в биосе.

По порядку, 108 МГц PCIe 2.0, 102 МГц PCIe 3.0, 100 МГц PCIe 3.0:

Если SSD между 102 МГц и 100 МГц PCI-E 3.0 оказался по скоростям в районе погрешности, то чтение/запись в память видеокарты заметно изменилась, что говорит о привязанности шины PCI-E к BCLK в моем случае.

Еще можно заметить что перевод SSD в режим PCI-E 2.0 не сильно ударил по скоростям.

Было бы интересно конечно сейчас в руки взять Gigabyte B450 Aorus M, на которой у меня выходило более сложными методами не отключая SATA достигать 110 МГц BCLK, но её у меня нет в наличии к сожалению.



Разумеется в моем случае разгон BCLK бесполезен, т.к. у меня процессор без "X" приставки, но я считаю, что способ разгона вполне имеет право на жизнь.

На этом все, благодарю за внимание.

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Теги

gigabyte ryzen разгон b450 am4 overclock шина bclk
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