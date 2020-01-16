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Улучшаем эффективность системы охлаждения видеокарты Radeon RX560

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Предупреждение: Методы, описанные в данной статье, могут привести к порче оборудования и/или гарантийных пломб, воздержитесь от каких-либо действий, если не готовы взять ответственность за возможные последствия своих действий!

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Я время от времени экспериментирую с системами охлаждения видеокарт (и не только) и решил написать статью о том, как можно улучшить эффективность системы охлаждения видеокарты доступными способами.

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Моей подопытной в данном случае будет Sapphire Radeon RX560 4GB OC

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И с чего собственно начать? Внимательный заметит, что некоторая площадь (около 10 ребер радиатора) между вентилятором и радиатором перекрыта избыточно-широкими стойками, на которых держится сам вентилятор.


А так же, если посмотреть с обратной стороны на эти широкие стойки, прекрасно видно, что изначально они скорее всего планировались полыми, чтобы не закрывать воздушный поток, но по каким-то причинам в итоге их сделали цельными и широкими.


И это я еще не говорю о проводе питания вентилятора, который по-хорошему следует прокладывать по стойке крепления, а он проложен прямо между стойками на пути воздуха (можно объяснить такое решение, если бы стойки были полыми).


В моем случае достаточно просто снять кожух и посадить вентилятор прямо на радиатор, при этом даже гарантийные пломбы не страдают на видеокарте.


Прикручиваю саморезами из своей коллекции винтиков накопившихся, можно применить и саморезы, которые россыпью продают в строительных магазинах, если шляпка не будет задевать лопасти вентилятора конечно.


Готово.


Далее перейдем к тестам, методика тестирования следующая: Сначала видеокарта в стандартном исполнении с кожухом, после я снимаю кожух (на предыдущих фото показан процесс снятия кожуха) и тестирую сразу же без кожуха видеокарту, чтобы максимально избежать возможной смены комнатной температуры.

Конечно после тестов в кожухе видеокарта уже прилично нагретая была, но в целом результат даже в таких условиях заметен.


Тестирование проводилось при разгоне, подробности можно посмотреть на фото ниже.

В качестве программы для нагрузки на видеокарту использовался FurMark в режиме стресс-теста.


Видеокарта "в кожухе"










После некоторого времени тестирования до момента, когда значения перестают значительно изменяться (стабилизируются), я наблюдаю уверенный троттлинг до уровня ~1370-1380MHz по чипу.
А ведь это только первый прогон "на холодную систему"...











Теперь перейдем к видеокарте "без кожуха"










Троттлинг так же есть, однако он уже на уровне ~1400-1410мгц из 1420мгц заданных.











Так же не забываем, что без кожуха тестирование проводилось практически сразу после тестирования в кожухе, поэтому минимальная температура начинается с 51 градуса.


Результаты:

1) в кожухе:

- Максимальная температура: 82гр.

- Удерживаемый уровень частот: ~1370-1380MHz из 1420MHz

- Обороты: 83%


2) Без кожуха

- Максимальная температура: 81гр.

- Удерживаемый уровень частот: ~1400-1410MHz из 1420MHz

- Обороты: 83%


Разумеется в играх такую нагрузку встретить не везде возможно, однако результаты есть при минимальных изменениях с возможностью вернуть все в исходное состояние.


А теперь немного полезной информации:


1) Кожух = направляющая для потока воздуха: не пытайтесь снять кожух с турбины, в таком случае кожух работает как направляющая для воздушного потока, и без кожуха эффективно работать турбина не будет!

В случае с видеокартами без использования турбин, потеря кожуха может быть единственным эффективным вариантом, например: Sapphire HD 7870 XT, у которой крепление кожуха закрывает воздушный канал до зоны VRM (см. фото), из-за этого система питания под нагрузкой находилась на отметке температуры в 105гр. со всеми вытекающими последствиями, даже когда по самому чипу температура не превышала и 75 градусов...



2) Минимум препятствий! Принцип работы практически любой системы охлаждения основан на заборе тепла и отдаче его в окружающую среду, как правило тепло отдает радиатор, используя свои многочисленные ребра для увеличения площади, чем больше площадь и легче радиатор продувается - тем эффективнее в итоге охлаждение.

Есть множество факторов, влияющих на эффективность системы охлаждения, и в статье показано несколько из таких факторов, а именно: площадь радиатора обдуваемая и дополнительные препятствия.

В моем случае снятие кожуха освободило около 10 ребер радиатора, а так же от боковых перегородок и креплений за плату (см. фото), которые мешали в некоторой степени выходу нагретого воздуха из полости видеокарты.



3) Помощь видеокарте: Установка всего одного вентилятора сбоку видеокарты на низких оборотах способна значительно повысить эффективность охлаждения, чтобы он подгонял холодный воздух прямо под видеокарту, а нагретый не возвращался обратно тягой кулеров видеокарты.

Особенно эффективно такая "помощь" работает, когда в системе установлено 2 и более видеокарты, но следует иметь в виду один момент: вентилятор должен помогать видеокарте захватить холодный воздух, но ни в коем случае не препятствовать выходу нагретого воздуха.


4) Текстолит тоже радиатор: Если уж совсем все плохо, то есть смысл задуматься об охлаждении задней стенки видеокарты (если нет бэкплейта).

Текстолит современных видеокарт имеет очень много меди и SMD элементов, которые выступают в некотором роде "ребрами радиатора", нет ничего зазорного, чтобы использовать эту площадь для дополнительного охлаждения видеокарты, достаточно просто положить вентилятор под небольшим наклоном на видеокарту, чтобы он обдувал текстолит с кучей SMD элементов.


В результате без каких-либо ощутимых усилий и затрат, такая доработка позволила в играх снизить скорость вращения вентилятора не теряя производительность и не повышая температуру, что привело к снижению уровня шума.
Я уже упоминал, что в играх редко когда бывает нагрузка сравнимая с FurMark, обычно у меня в играх температура около 70гр. и не превышает 74гр., когда в FurMark доходит до 81 градуса и троттлинга незначительного...


Надеюсь, информация была полезной.

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