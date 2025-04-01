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На первое апреля: Почему AMD Radeon это лучшие видеокарты с длительной поддержкой и потенциалом

Ни для кого не секрет, что компания AMD является настоящим лидером рынка видеокарт, а все остальные то и дело пытаются вставлять палки в колёса.
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На рынке есть три основных производителя видеокарт, это Intel, NVIDIA и конечно же AMD, всем давно известно что именно AMD является настоящим лидером рынка видеокарт, в то время как Intel и NVIDIA существуют исключительно за счёт маркетологов и глупых людей, что ведутся на маркетинг!

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Чего стоит абсолютно массовое оплавление новомодных коннекторов питания у видеокарт NVIDIA!

Совсем другое дело крайне надёжный и практичный 8 Pin VGA, который использует AMD для своих максимально качественных и надёжных видеокарт Radeon! Если такие ломаются, то исключительно из-за глупости пользователя, и таких случаев буквально единицы на весь мир!

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Качественные драйверы это визитная карточка видеокарт Radeon! Ни Intel, ни тем более NVIDIA до сих пор не смогли догнать AMD по качеству драйверов! Особенно продвинутые драйверы у AMD под линуксом, вы вообще видели это убожество от NVIDIA для Linux? Ну что это вообще за шлак! Вот у AMD совсем другое дело, просто всё работает из коробки и ничего не надо настраивать, когда для GeForce не существует адекватных драйверов из коробки, нужно заниматься мракобесием с ручной установкой кривых драйверов NVIDIA, а потом ещё бесконечно ковыряться в настройках, пытаясь заставить их нормально работать!

А ещё не забываем про тот факт, что 572 версия драйвера NVIDIA ломает старые видеокарты! Не верьте всяким блохерам в интернетах, у которых всё нормально на 572 драйверах со старыми видеокартами, это прожжённые фанатики ужасных GeForce!

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Вот у одного дурачка даже Ray Tracing якобы работал на видеокарте GeForce GTX 1070 выпущенной в 2016 году, и якобы даже можно было нормально играть имея вполне неплохой FPS, не стоит верить таким тестам, это всё подтасовки и враньё, а фотографии откровенный фотошоп!

Да, AMD Radeon RX 5000 выпущенные в 2019 -2020 году не поддерживают трассировку лучей, но это только потому, что компания заботится о своих потребителях! AMD просто решила не поддерживать столь бесполезную и никому не нужную технологию! Ведь они заботятся о будущем игр, в отличие от всяких синих и зелёных компаний!

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AMD поступила крайне разумно выпустив поддержку "лучей" начиная с Radeon RX 6000 серии в 2021 году, как раз к этому моменту технология стала уместна, хотя и нужна исключительно фанатам RTX! И не верьте оплаченным зелёной корпорацией тестам в интернете, где современная и мощная Radeon RX 7800 XT проигрывает какой-то мобильной RTX 3060 древней! Это всё враньё и не тесты вообще, а DLSS всегда был, и будет хуже свободных аналогов от AMD вроде FSR! Это всё гнусный маркетинг!

И вообще, NVIDIA то и дело по три поколения подряд продаёт одни и те же чипы под разными именами, целых две видеокарты перекочевало прямо из серии GeForce 400 в GeForce 700, просто невероятная наглость! Да, у AMD тоже была Radeon 530, но это не просто переименованная HD 7730, а переведённая на новую архитектуру HD 7730! Это другое!

А ещё NVIDIA заявляет что является лидером в области искусственного интеллекта, это всё очередной гнусный маркетинг! Ведь именно AMD является настоящим лидером в ИИ и вообще в сегменте видеокарт, а зелёные просто пытается в очередной раз продать свой хлам с помощью массивного маркетинга!

Впрочем, находятся ведь дураки якобы использовавшие нейронные сети на древней GeForce GTX 1070, пф, что за бред, чтобы на отсталой GTX 1000 серии и нейронные сети, ну точно враньё, ибо эта серия видеокарт NVIDIA архитектурно хуже даже чем Radeon HD 7000! Это всем известный факт!

Максимум, что может GTX 1070, да и RTX 3060 тоже, это выдать ошибку и послать подальше глупого пользователя выбравшего зелёную плесень вместо видеокарты!

Тем временем даже древняя Radeon RX 5600M со своими 6 гигабайтами памяти способна генерировать одновременно 4 изображения в разрешении 1920x1080 при помощи нейронной сети! Что очередное доказательство тотального превосходства над действительно отсталыми GeForce!

А кто не верит - присмотритесь, там действительно написано Radeon в диспетчере устройств! Так что не верьте всяким любителям зелёной плесени от куртки, AMD на самом деле и есть лидер в области искусственного интеллекта!

А какие классные утечки памяти у NVIDIA GeForce! Даже в игре Minecraft память утекает неадекватно, это коротко про отвратительное качество драйверов NVIDIA! Вот у AMD Radeon всё идеально работает!

Ещё любители зелени любят тыкать в сторону красных видеокарт артефактами и поломанным OpenGL... Это всё полнейшая чушь и враньё! Они просто берут GeForce, находят артефакты и выдают за Radeon! На самом деле никаких артефактов нет, не было и никогда не будет с видеокартами AMD! Ведь разработкой драйверов занимаются действительно опытные специалисты, а не подобранные на пол ставки бомжи из беднейших стран мира как у Intel и NVIDIA!

Фух, что там ещё обычно наговаривают любители зелёной плесени на прекрасные Radeon...

Ах, да, лучи не нужны! Это всё злобные проделки куртки, чтобы подсадить разработчиков на RTX иглу, а глупые разработчики и рады, зачем работать над игрой когда можно просто включить "лучи" получив вместо 1000 FPS жалкие 62 FPS! Вот же гады! Совсем обленились и не хотят работать над играми!

Кому вообще нужны эти отражения едва заметные, но снижающие производительность в 15 раз! Правильно, только дуракам купившим кривые и неадекватно дорогие поделки от куртки! Нужно же оправдать неадекватно высокую стоимость купленной GeForce RTX, когда можно было сделать правильный выбор и купить более дешёвый, но гораздо более мощный Radeon!

Все эти любители куртки будут до последнего высматривать пиксели в попытках оправдать переплату за "лучи", но всё тщетно, всем и так давно известно, что трассировка лучей изначально мёртвая технология никому не нужная, будущее за трассировкой путей!

Да, в интернете часто ходит обман про очень низкую производительность функциональных и мощных видеокарт Radeon в трассировке пути, но это всё фейки и враньё от зелёных приверженцев! На самом деле именно AMD Radeon занимает верхние строчки любых тестов, а где это не так - это враньё и тесты не тесты!

Ну что же, можно закончить на этом, не будьте глупцами, покупайте исключительно AMD Radeon, это лучшие видеокарты в мире созданные для людей, что бы не говорили приверженцы маркетинговой куртки!

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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