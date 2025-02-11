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Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7

Переключаемый Wine Staging / Proton, отказ от пакетного менеджера Flatpak "из коробки", исправление ошибок и один небольшой эксперимент.
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Недавно был выпущен Chimbalix версии 24.6, но как показала практика - всё пошло не очень хорошо, и было допущено довольно много косяков, потому было решено выпустить новую версию, привести в порядок операционную систему так сказать.

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Ну что же, теперь у меня есть время для более тщательного тестирования, потому воспользуюсь этой ситуацией, чтобы сделать небольшой обзор исправлений и нового функционала.

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Начнём с игрового режима, на самом деле в дистрибутиве уже давно встроена утилита CPU Power GUI, но, как и большинство линуксоидного софта - она неудобна в использовании...

Потому был разработан вспомогательный скрипт и несколько ярлыков для меню приложений, позволяющие быстро переключить планировщик ЦП в производительный режим и обратно, собственно всё, больше ничего не делает "игровой режим", но даже на примере ChimbaBench такое простое переключение планировщика позволило выжать на 25% больше FPS (с ~2300 до ~2900 FPS) при использовании Radeon RX 5600M и R7 4800H, да, с GeForce GTX 1070 и гораздо более слабым R7 2700X получалось больше 4000 FPS, а с AMD видеокартой еле 3000 FPS удалось выжать, но несостоятельность "красных" видеокарт и драйверов для них уже совсем другая тема...

Из экспериментального появился каталог "/portsoft/other/shared-libs", это как системный каталог "/usr/lib", только предназначен для любых версий библиотек, которые можно сократить во встроенном в дистрибутив софте, это полезно для уменьшения размера ISO образа с дистрибутивом, так как алгоритмы сжатия не всегда эффективно сжимают дубликаты файлов.

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Дальше затронем исправления Wine, по умолчанию теперь используется DXVK 2.5.3 и Wine Staging 9.0, так же были немного подправлены настройки ядра Linux, и как можно заметить, был удалён пакет flatpak с пакетным менеджером, что достался от MX Linux, они были повязаны зависимостями, но суть не в этом...

Пакетный менеджер от MX Linux был удалён по той простой причине, что он непригоден для использования без доступа к интернету, от слова "совсем", ну и за ним был удалён flatpak по зависимостям (типичный для линуксов ад зависимостей).

Почему я решил не сохранять Flatpak? Ведь если верить официальным заявлениям на официальном сайте, этот пакетный менеджер якобы является будущим распространения приложений!

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Но проблема в том, что Flatpak настолько непрактичный, проблемный и жирный, что называть такое "будущим" это всё равно что поиздеваться над здравым смыслом, особенно когда нужно установить тот же GIMP, который распространяется для Linux исключительно flatpakref ссылкой, непригодной для использования на автономных системах без интернета.

Ну а если попытаться установить GIMP несмотря на всю ущербность Flatpak, то сразу выясняется, что к приложению размером 131 МБ нужно выкачать ещё 1081 МБ зависимостей, практически в 9 раз больше, чем весит само приложение...

Учитывая, что практически любой линуксоидный способ распространения софта будет лучше Flatpak, особенно если вспомнить про Installer-SH, позволяющий создавать автономные установочные пакеты пригодные для распространения хоть на флешке, то я не вижу смысла как-либо поддерживать хвалёный "флатпак"...

Для сравнения, GIMP в формате Installer-SH весит всего 106 МБ, да, это больше чем 4 КБ flatpakref ссылка, но в отличие от Flatpak ссылки это полноценный установочный пакет.

И даже после установки GIMP весит всего 505 МиБ, что в 2 раза меньше, чем если бы устанавливал это приложение с помощью линуксоидного Flatpak, что разработчики называют "будущим", пф...

Ладно, идём дальше, добавлено несколько ярлыков для ChimbaBench, позволяющих задействовать дискретную графику при наличии, полезно для ноутбуков, так же была создана прослойка для запуска приложения y-cruncher, рабочий каталог вынесен на рабочий стол для быстрого доступа, да и само приложение больше не закрывается автоматически после завершения тестов, прослойка удерживает.

Ещё был обновлен CPU-X, с root правами даже определяет частоту FSB и множитель ЦП, а так же частоту и напряжение ОЗУ, хотя этой информации под линуксом лучше не доверять, бывает что врёт "пингвин".

Далее был переработан ярлык панели управления, да, несмотря на наличие этого ярлыка прямо возле кнопки завершения работы - некоторые люди пытаются искать "настройки" в разделах меню, в том числе через поиск, ну что же... Для меня это мелочь, так что сделал доступ к панели управления через обычный ярлык в меню...

Ещё были добавлены дополнительные пункты контекстного меню в разделе Tools, можно запустить нативное Linux приложение принудительно используя вторую видеокарту, правда забыл добавить варианты DRI_PRIME без Mangohud оверлея, недочёт, но не серьёзный, ну и поправил немного имена в разделе Wine.

Среди незначительного ещё подправил вспомогательные скрипты для архиватора 7-Zip 24.07 (7zzs) и добавил краткую справку в каталог скриншотов.

Под конец оставил Godot Engine версии 4.3, теперь в дистрибутиве помимо Godot Engine v3.6 есть и версия 4.3, не сказать что новый движок с поддержкой Vulkan API будет полезен при разработке системного ПО вспомогательного, старый на основе OpenGL 2.1 гораздо меньше ресурсов требует для работы, но кто знает, вдруг найдётся ему применение.

Разумеется помимо godot3-shared появился и godot4-shared, позволяющие создавать компактные приложения на основе игрового движка, ибо исполняемый файл, как правило, занимает больше всего места в маленьких проектах не игровых.

Конечно, Godot Engine 4.3 занимает довольно много места в образе, но я и так перешагнул отметку в 4 ГиБ, так что не вижу проблем пока дистрибутив весит меньше 5 ГиБ.

Впрочем, пресловутая Ubuntu уже почти 6 ГБ весит, при этом для меня она абсолютно непригодна для нормального использования из коробки, ибо очень многого нет в наличии, нужно многое докачивать из репозиториев через интернет, и просто исправлять вручную...

На этом пожалуй всё, вроде и немного изменений в новой версии дистрибутива Chimbalix 24.7, но это нужно было сделать, я то могу руками всё поправить и в кривой 24.6 версии, но вот другие люди пробующие и возможно даже использующие мой дистрибутив, скорее всего, так не смогут...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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обзор тест игры linux chimbal chimbalix proton выпуск wine игровой режим
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