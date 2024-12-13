О том, как я экспериментировал с клавиатурой можно почитать в статье про восстановление клавиатуры.

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Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами

В прошлый раз была восстановлена маркировка протёртых клавиш, а так же нанесён один слой прозрачного лака для ногтей, он и выступал основным защитным слоем, однако вскоре после этого был нанесён ещё один слой, и так клавиатура активно используется по сей день.

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Пожалуй нужно провести чистку и оценку состояния.

Вообще, если просто посмотреть на клавиши, то уже можно заметить, что лак до сих пор отлично держится, и не видно явных следов нового износа.

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Но всё же давайте почистим клавиатуру для начала (Defender Black Edition SB-550)...

Отлично, с помощью зубной щётки весь мусор вычистился из полостей, на самом деле я не могу назвать такую конструкцию удобной при чистке, но мне нравится эта клавиатура, в том числе эта особенность корпуса.

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Ещё некоторое время было потрачено на чистку самих клавиш, в процессе разделил их на несколько групп.

Первая группа состоит из четырёх клавиш, это стрелки, они не покрывались защитным лаком, но и не сказать что они особо изношены, так, просто стёрлись немного, в любом случае тут маркировка не имеет значения ввиду очевидности назначения.

Вторая группа состоит из мультимедийных и функциональных клавиш, тут вообще всё идеально, хотя они и так не особо изнашивались в обычном использовании.

Так как не все мультимедийные кнопки используются, некоторые из них не были покрыты лаком, тут же отчётливо видно, что лак даёт глянцевое покрытие, неплохо отражающее свет.

Постепенно собираю клавиатуру, а ведь если подумать, то это технически довольно сложное устройство ввода, по сравнению со всякими геймпадами...

Следующая группа состоит из самых изношенных клавиш, почему они вообще протираются настолько сильно, что требуется восстановление? Всё дело в ногтях, ногти обычно твёрже пластика, и постепенно они соскребают частички пластика и краски, которой нанесена маркировка.

На самом деле некоторые клавиши стираются не потому что ими пользуются часто, а потому что при работе с клавиатурой у каждого человека есть свои привычки.

При наборе текста, например в моём случае, руки не двигаются над всей клавиатурой, чтобы нажимать на каждую клавишу пальцами как положено, нет, я стараюсь держать руки статично, потому так получается, что некоторые клавиши нажимаются нормально, а некоторые ногтями.

Изнашиваются именно клавиши с которыми чаще всего происходит взаимодействие через ногти, и в моём случае таких клавиш относительно немного, ведь у меня нет привычки отращивать длинные ногти.

Так вот, если износ происходит при взаимодействии через ногти, то почему бы не защитить клавиши прозрачным лаком для ногтей? Изначально это был просто интересный эксперимент, но спустя пол года я понимаю, что несколько слоёв прозрачного лака для ногтей могут отлично защитить клавиатуру от износа.

Может я и нанёс лак на быструю руку не стараясь, но он есть, и прекрасно защищает восстановленную маркировку без намёка на дополнительный износ.

Я уже говорил о том, что наносил дополнительный слой лака помимо первого, и это не спроста, ведь одного слоя было недостаточно, и он быстро разрушался на некоторых клавишах, однако второй слой уже пол года отлично держится, и вероятно продержится в разы дольше.

Это довольно интересно, ведь изначально я не рассчитывал на такую износостойкость обычного прозрачного лака для ногтей.

Последняя группа состоит из клавиш без явного износа, тут сказать особо нечего.

Можно даже поиграться немного...

Ладно, пора собирать клавиатуру, небольшой паззл размером в 121 элемент.

Ещё раз осматриваю, вдруг пропустил какие-то нюансы, но нет, покрытие действительно хорошо защищает от износа.

Может 6-7 месяцев интенсивного использования и не очень большой срок, чтобы делать выводы, но способ защиты действительно оказался рабочим.

Вполне возможно не любой лак для ногтей окажется достаточно качественным, чтобы защитить клавиатуру от износа, но я использовал именно для живых ногтей, ведь есть два основных вида.

Первый, чаще всего встречающийся вид это лак для искусственных ногтей, он предназначен для накладных ногтей и декоративных элементов, его могут производить на агрессивной основе из растворителей, и прямым текстом пишут, что не предназначено для использования на живых ногтях, или как-то так.

Обычно, первый вид лаков стоит очень дёшево, и легко может сожрать пластик с маркировкой, так что если и применять такое, то очень аккуратно и осторожно, стараясь не трогать клавиши после нанесения одного слоя хотя бы сутки.

Второй вид, использованный для эксперимента, как раз предназначен для живых ногтей, такие лаки производят из менее агрессивного состава, они не сжирают пластик, потому и высыхают гораздо быстрее первого вида, ну и как показала практика - отлично защищают от износа.

Однако стоит заметить, это покрытие боится растворителей. Впрочем, это же просто лак, его химическая устойчивость не очень хороша, разве что полипропиленом или полиэтиленом каким-то образом покрыть клавиши, чтобы не растворялись от ацетона того же, но это уже очень сомнительное занятие, да и непонятно как оно повлияет на износостойкость при нормальном использовании...

В любом случае эксперимент прошёл успешно, остальное уже покажет только время.

Кстати, ещё лак для ногтей отлично работает как изолятор для электроники, да, может он и не спасёт от ёмкостной и электромагнитной наводки на схему, но как диэлектрик работает более чем хорошо, даже в открытых условиях.

И да, SMD элементы на чипе моей видеокарты GTX 1070 тоже покрыты прозрачным лаком для ногтей, и вполне нормально он себя чувствует по сей день, даже в условиях нагрева до 80 градусов при длительной работе, так что пользы от обычного лака может быть гораздо больше, чем кажется с первого взгляда.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Интересно, что же это происходит, труба, ножовка, ноутбук...



