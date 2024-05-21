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Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами

Рано или поздно любая вещь изнашивается, компьютерные клавиатуры не исключение, так что поэкспериментируем с восстановлением маркировки клавиш.
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Моей основной клавиатуре уже исполнилось 4 года, хотя в работе была меньше, но сути это не меняет, ведь маркировка клавиш уже полностью стёрлась местами:

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Можно конечно купить новую клавиатуру, а потом разочароваться при обнаружении косяка с невозможностью одновременно зажать клавиши Shift+W+Пробел, или на крайний случай купить специальные наклейки, но разве это было бы интересно? Сомневаюсь, потому расчехлил некоторые инструменты с расходными материалами, и попытаюсь сделать сам новую маркировку:

Тем более у меня есть старая фотография когда клавиатура была ещё новой, что очень поможет при восстановлении:

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Начнём с одной клавиши, зачищаю наждачной бумагой:

А вот дальше пытался делать разметку карандашом, однако ничего не вышло, потому сразу нацарапал шилом всё что нужно было и замазал канцелярским корректором, идея состоит в том, чтобы верхний слой сточить оставив заполненные бороздки:

План конечно удался, но коряво, да и корректор стал более тусклым после шлифовки, так что нужно отправлять на переделку:

Пожалуй надо сменить инструменты, пока всё окончательно не испортил...

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Так гораздо лучше, мелкая крестовая отвёртка идеально подошла для создания точек, однако буква "Ж" слишком уже печально выглядит, нужно переделывать:

В очередной раз подобрав инструменты была сделана буква "Ж", выглядит не очень хорошо, но всяко лучше, чем ничего:

Осталось защитить весьма нежный канцелярский корректор, и делаю это прозрачным лаком для ногтей, причём не абы каким, а нормальным лаком, на нормальной основе не разъедающей пластик:

Выглядит отлично, как в глазури, но в этом и недостаток, ведь такая "глазурь" хорошо отражает источники света, что может быть неприятно в некоторых случаях:

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Следующую клавишу сделаю по другой методике, сначала точками создам контур шилом, а потом тем же шилом обведу линии, в качестве заполнителя на этот раз будет белый лак для ногтей:

Так как клавиатура уже изрядно изношена, мне не удалось упростить процесс работы используя наждачную губку, клавиши немного вогнутые, а стирать всё до самого дна это плохой вариант, потому снова работаю обычной наждачной бумагой.

На этот раз результат получился гораздо лучше:

Даже похоже на оригинальную маркировку, однако клавиша слишком глянцевая, потому обрабатываю абразивной губкой:

При работе над следующей клавишей я комбинировал методы с отвёрткой и шилом, сначала шилом намечаю точки, потом отвёрткой эти точки делаю жирными, а после шилом провожу линии между точками, и заполняю тем же белым лаком для ногтей:

Что сказать... Третья кнопка вышла проще в плане трудозатрат, однако в плане качества мне всё ещё не очень нравится:

Используя уже имеющийся опыт и всё новые ухищрения была сделана четвёртая клавиша:

Может немного неряшливо, но теперь результат меня устраивает, а глубокой борозды хватит ещё очень надолго, пока клавиша, наверное, не будет протёрта до основания:

Дальше была совершена большая ошибка... Я решил покрасить символы относящиеся к русской раскладке в зелёный цвет, однако это технический лак на основе агрессивных растворителей, и он благополучно сожрал пластик, вот так и создал себе лишнюю работу по восстановлению клавиши:

На этом эксперименты немного приостановил, и в реальном использовании лучше всего себя проявила именно глазированная клавиша, но и клавиша сделанная последней выглядит до сих пор как из-под инструментов, чего не сказать про "Л" и "Д":

В общем покрываю лаком и клавишу "Б", делаю это довольно тонким слоем, ведь нужно кое-что проверить.

Так как я хочу разноцветную маркировку, поверх защитного слоя намазываю агрессивный лак зелёного и оранжевого цвета, хотя оранжевый выглядит довольно тускло, потому им обработаю только две кнопки, остальные оставлю белыми для английской раскладки:

Короче я снова споткнулся об уже известную проблему с лаком на агрессивной основе... Придётся снова переделывать, и после этого пожалуй обойдусь только белым цветом:

Пожалуй на этом пока остановлюсь, если конечно не придумаю более интересный вариант восстановления:

Времени заниматься другими кнопками не было, но эта "глазурь" очень привлекает взгляд, а значит нужно делать все кнопки такими же, надеюсь одной баночки лака хватит, должно хватить...

Переделываю оставшиеся три клавиши, на этот раз не буду делать матовыми, мне понравился глянец:

Ввиду большой трудоёмкости, я не буду работать над всеми клавишами, просто покрою их лаком дабы лакированные клавиши так сильно не выделялись по отношению к обычным, да и не вижу проблем в наличии дополнительного защитного слоя, правда в зоне Num Pad осталась пыль, но так даже лучше для разнообразия, потом можно будет и наждачной бумагой пройтись:

Вот клавиатура и просохла, некоторые клавиши специально остались без покрытия, над ними нужно ещё поработать:

И нет, я не буду делать глубокую гравировку, это довольно сложное занятие, гораздо интереснее будет проверить защитный слой лака... Для этого нужно чтобы лак покрывал что-то слабое, что можно легко повредить, и это будет просто белый лак для ногтей, которым восстановлю маркировки поверх пластика:

Художник из меня так себе конечно, но всё восстановлено, кроме очень очевидных клавиш вроде Enter:

Наношу защитный слой лака на оставшиеся клавиши и жду высыхания, на самом деле не так уж и много лака было потрачено на эту клавиатуру, учитывая расход, наверное, выйдет обмазать каждую клавишу клавиатуры еще раза 4-5, а если экономить то и на 6-7 дополнительных слоёв хватит:

Но пока обойдёмся одним слоем лака поверх клавиш, посмотрим насколько хорошо оно вообще защищает от износа на протяжении хотя бы одного дня интенсивного использования:

По крайней мере за первые сутки использования (включая работу над этой статьёй) нет никаких проблем, хоть и был нанесён всего один защитный слой, но свою работу он выполняет отлично.

Думаю вполне можно нанести несколько дополнительных слоёв лака на клавиши, чтобы наверняка, и на этом всё, сколько лет это продержится - покажет только время:

И да, я специально не покрывал лаком пробел и стрелки, чтобы визуально отличались от остальных клавиш.

В целом можно считать эксперименты успешными, хотя метод вырезания символов в пластике и будет наиболее долговечным, но просто нарисовать всё лаком, а после закрепить защитным слоем оказалось многократно проще.

Конечно есть гораздо более простое решение, и заключается оно в покупке новой клавиатуры, однако я не хочу новую клавиатуру, особенно учитывая возможные проблемы с обработкой сочетаний... Так что "советникам" скажу сразу - даже не напрягайтесь, в том числе про наклейки, мне виднее как поступать.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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