Проект Chimbalix Tweaker нельзя назвать новым, первые версии были выгружены в репозиторий GitHub целых 4 месяца назад, а когда сам проект был начат я уже и не вспомню точно:

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https://github.com/Shedou/Chimbalix-Tweaker

Из особенностей отмечу, что этот проект использует общий исполняемый файл Godot Engine в системном каталоге, а значит нет необходимости таскать с самим приложением лишний исполняемый файл размером ~38 МиБ, что существенно упростило разработку софта под Chimbalix, хотя и потребовало некоторых простых костылей:

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Но была проблема, хоть приложение и подразумевало портативность, но распространять его в виде "как есть" было сомнительно, пользователю нужно самому ярлыки создавать если захочет интегрировать в систему и постоянно пользоваться, а писать уникальные скрипты под каждое приложение в отдельности слишком утомительно звучит, брр...

Однако совсем недавно я разработал новый принцип установки приложений в дистрибутив Chimbalix, а так же удобный и практичный Installer-SH, что позволяет легко создавать автономные установочные пакеты приложений, конечно Chimbalix Tweaker тоже оказался упакован таким образом:

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Эх, как же мне не хватало таких адекватных установочных пакетов под линуксом, что никак не зависят от ненадёжных, постоянно умирающих линуксоидских репозиториев в интернете:

Как же приятно, когда можно просто взять, и установить приложение не думая о том, что какая-то линуксоидная зависимость всё поломает в операционной системе, или не будет найдена:

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Ну да ладно, перейдём к обзору возможностей Chimbalix Tweaker.

При запуске всплывает предупреждение, что это приложение может быть повредить операционную систему, просто чтобы обратили внимание на то, что это не игрушка, так же в этом окне будут предупреждения если вдруг приложение будет запущено неправильно, или в несовместимом дистрибутиве:

Кнопка сохранения, разумеется, сохраняет информацию в отдельный файл, есть некоторые косяки с повторным отображением заголовков, но это же "сырая альфа" версия:

Далее можно увидеть главное окно приложения, и тут сразу можно выполнить ряд действий

Первой реализована очистка кэша миниатюр изображений, в линуксах это самая настоящая беда, все миниатюры складируются в папки, и со временем их там много собирается, что проводник буквально может зависнуть если вручную туда забрести:

Следующая команда перезапускает панель задач, полезно если пользователь вручную добавляет элементы в меню "Пуск", а они не отображаются без перезапуска панели:

Дальше кнопка перезапуска файлового менеджера, может быть полезно если что-то пойдёт не так с линуксоидным "проводником":

Ну и функция очистки файла xsession-errors, просто в линуксах этот файл обычно ничем не ограничен по умолчанию, и когда случается дерьмо, это дерьмо сожрёт всё место на диске, и простое удаление файла приведёт только к потере контроля над файлом, потому была реализована специальная функция очистки:

Вообще, в Chimbalix 24.3 уже по умолчанию отключены DEBUG сообщения для Wine, потому маловероятно что из-за некоторых игр запущенных через Wine произойдёт дерьмо с жирным xsession-errors файлом, но есть ещё огромная масса других приложений, в том числе линуксоидных, что могут нагадить, так что возможность ручной очистки файла лишней никогда не будет.

Хотя эту проблему стоило бы решить на системном уровне, добавив пару дополнительных костылей, но это нужно делать и отлаживать, чем я пока не хочу заниматься, ибо проблема не часто проявляется...

Следующая функция позволяет решить характерную для линуксов проблему кривых прав доступа к каталогу пользователя в папке "/media", из-за этой проблемы невозможно использовать локальные репозитории, и эта функция уже требует root права для работы:

Так же root права нужны для функций очистки буферов и кэша в оперативной памяти, для пользователей Windows будет понятнее что-то вроде "очистить Standby List", у меня на данный момент в оперативной памяти было ~14 ГиБ кэша, конечно не много с моими 64 ГБ ОЗУ...

Но для любителей экономить при сборке ПК покупая мизерные 16 ГБ вместо хотя бы 32-64 ГБ ОЗУ, это означает полностью занятую оперативную память, и общее снижение скорости работы системы в целом, ибо кэш это не пустое слово, там хранятся данные для быстрого доступа.

На этом с функциями закончим, перейдём к разделу настроек, но там ничего интересного нет, хотя ладно, есть же кнопка "save locale", она даже работает, но не до конца, функционал ещё не реализован, увы:

И конечно же окно "About", тут особо нечего говорить, всё и так написано, хотя некоторые могут заметить кнопки внизу, и даже поле "Translated by...", но это пока не реализованный функционал:

На этом всё, такой вот "сырой", но уже выполняющий некоторые функции твикер получился.

И если ранее у меня не было мотивации его разрабатывать, ибо невозможно было адекватно распространять под линуксом, то сейчас, с появлением Installer-SH и переходом к новому способу распространения ПО в дистрибутиве Chimbalix, хотя бы появился смысл работать над приложением.

Пожалуй осталось добавить ссылки на дистрибутив и Installer-SH, и можно заканчивать на этом статью.

Дистрибутив Chimbalix: https://github.com/Shedou/Chimbalix

Installer-SH: https://github.com/Shedou/Chimbalix-Software-Catalog

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.