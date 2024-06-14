О проблемах Linux можно говорить бесконечно и сейчас поговорим об одной из проблем.

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Что может быть плохого в логах? В "плохой и ужасной" Windows даже целый раздел администрирования есть, посвященный логам системы и приложений! В Linux тоже есть файлы логов, правда раздела администрирования для этой цели нет, но кого сейчас такая недоразвитость может удивить...

Так вот, есть значит файл ".xsession-errors" в домашнем каталоге пользователя, собирает он в себе всякую информацию об ошибках и предупреждениях во время работы системы:

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Обычно этот файл занимает очень мало места, но временами у "пингвина" прорывает канализацию, и файл начинает сжирать всё доступное пространство до нуля... Недавно у меня файл сожрал все 78.8 ГиБ свободного места на системном разделе:

Не отличающиеся вменяемостью, наверняка начнут перекладывать вину за все проблемы с линуксом на пользователя, но на самом деле проблема встречалась и Debian 11.6, и в других дистрибутивах Linux:

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Даже если допустить бредовую мысль, что во всём виноват пользователь, как тогда быть с массой жалоб на форумах относительно проблемы жирного ".xsession-errors"? А ведь это очень древняя и распространённая проблема, даже несмотря на мизерную популярность линуксов:

Особенно меня позабавила выдача "xsession-errors занимает 60Gb | Форум" датируемая 2005 годом, и в 2009 году эта проблема доставала пользователей, да и сейчас проблема присутствует...

Каковы последствия? На самом деле последствия могут показаться незначительными, ну забилось всё место на диске под ноль, браузер там поругался на нехватку места, ещё что-нибудь начало ругаться, но в целом то все работает.

Однако есть проблема посерьёзнее, а именно ресурс SSD накопителей, буквально час назад файл ".xsession-errors" у меня разжирел на все 146.8 ГиБ свободного места, и обнаружил эту неприятность только когда вылезли ошибки указывающие на нехватку свободного места.

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По факту "дряхлый пингвин" сократил ресурс моего SSD накопителя на лишние 140 ГиБ просто потому что. Кто-то скажет прочитать этот лог, чтобы выяснить причину, но позвольте, у меня всего 64 ГБ ОЗУ в компьютере, этого будет недостаточно для открытия таких жирных файлов, а по хвостам через терминал невозможно увидеть всю картину целиком.

Можно конечно пробовать читать эти здоровенные файлы на сотни гигабайт, и кто-то с умным видом скажет что так и надо делать, но это никогда не решит саму проблему в целом...

Что происходит при нехватке места на диске в случае нормальной операционной системы? Правильно - предупреждение и предложение провести очистку диска:

Что происходит в среде Linux при нехватке места на диске? Сначала ничего, а потом разнообразные ошибки, порой ничего не говорящие по существу...

Можно ли освободить место на диске просто удалив файл ".xsession-errors"? Разумеется можно, но пользователь об этом пожалеет, ведь файл пропадёт из доступа - а место на диске не освободится:

Да, после перезагрузки место таки будет освобождено, но каждый раз перезагружать систему явно утомительное занятие, а красноглазить в терминале поплясывая с бубном далеко не каждый умеет, чтобы обойтись без перезагрузки, тем более, что придётся лишиться рабочего стола со всеми открытыми приложениями.

Так что лучше всего, будет просто очистить файл не удаляя, хотя это лишь временное решение, но порой может спасти положение, особенно если файл не успел занять всё доступное место, а виновник поноса уже устранён (часто из-за Wine):

> ~/.xsession-errors

Сейчас вероятно набегут любители убогого и вечно кривого Wayland, будут рассказывать какой X server плохой и ужасный, а вот Wayland... А что Wayland? Неужели там проблемы нет? Ещё как есть:

Так что даже не напрягайтесь любители вяленого хлама:

Кстати замечу очень неприятный факт не в пользу "вяленого": Файл лога запрятан глубоко в дебри файловой системы, и непонятно где искать проблему если вдруг лог разжирел, когда в случае X server этот файл прямо под носом пользователя в домашнем каталоге.

Так как эту проблему решать? На самом деле есть у меня несколько идей для внедрения в новую версию своего дистрибутива Chimbalix, но все они костыльные... Хотя лучше уж костыли, чем вечная недоразвитость линуксов.

Я не знаю как можно было настолько известную и распространённую проблему оставлять без какого-либо внимания на протяжении десятилетий, в этом все линуксы - тяп ляп через плечо и пусть пользователи танцуют с бубном как хотят.

Ладно, пора заканчивать статью, а то совсем длинно выйдет.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.