В прошлый раз я разобрал геймпад Sony PlayStation 5 DualSense в надежде доработать крестовину, однако всё оказалось не так хорошо, как хотелось бы...

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Важно заметить, в прошлой статье я немного перепутал название геймпада DualShock/DualSense, на самом деле это у предыдущих поколений консолей DualShock, у PlayStation 5 DualSense, да, с одной стороны моя ошибка, но с другой стороны, Sony, какого чёрта вы творите!

Почему геймпады с 1997 года назывались DualShock, а геймпад PS5 внезапно DualSense? Это специально, чтобы вызывать у людей неправильные ассоциации? Или такой способ поиздеваться над людьми? Особенно учитывая, что на задней стороне устройства не написано, что именно это такое:

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Я уже выдал два жирных минуса Sony за конструктивные особенности, способные привести к частичной поломке корпуса при попытке разобрать геймпад, особенно за отказ устройства работать если аккумулятор (расходник) не подключён, пришло время выдать третий жирный минус за идиотизм с названиями DualShock/DualSense...

Ладно, вернёмся к крестовине, было решено создать свою крестовину, ведь резать оригинальную сомнительное занятие, заготовка из палочек от мороженого в этом мне поможет:

Попутно смотрел в сторону других способов изготовления нужных мне деталей, и тут под руку попался кусок пластилина, но с ним есть проблема, он плавится при нагревании, использовать как форму невозможно:

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Вспомнил про фольгу, однако пластилин не сгодился даже как заготовка для создания формы из фольги, увы, слишком мягкий:

Потому взял прут термоклея, и намотал на него форму из фольги, да, первый слой приклеился немного, но остальное снялось, осталось нарезать гранулы полипропилена и расплавить:

Этот метод оказался продуктивным, но первая заготовка явно не подходит по габаритам, и с обработкой будут проблемы без подходящих инструментов для работы с полипропиленом:

Потому возвращаюсь к палочкам от мороженого, так как у меня нет полотна для резки металла, резать буду обычным канцелярским ножом:

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Упс, у меня не склеился средний слой, неужели слишком сильно зажал нейлоновыми стяжками? Наливаю побольше клея и на второй раз сжимаю прищепкой для белья, чтобы не передавить:

Далее делаю разметку по оригинальной крестовине:

И приступаю к шлифовке, да, муторное занятие, но первая деталь всегда получается сложной:

Попутно склеиваю две палочки от мороженого с наждачной бумагой, будет импровизированный напильник:

Наконец первая кнопка выточена, пришло время разбирать геймпад:

Разумеется оно не сошлось с первого раза, так что подгоняю деталь пока не войдёт как по маслу в отверстие:

Каковы мои первые впечатления от нажатия новой кнопки? На самом деле... Всё оказалось гораздо лучше, чем ожидалось! Самодельная кнопка ведёт себя очень стабильно и не проваливается внутрь:

Она уходит практически в уровень с поверхностью корпуса при нажатии:

Причём что забавно, новая кнопка подходит ко всем отверстиям, и при любом способе нажатия ведёт себя стабильно, хотя местами выглядит слишком утопленной, но ничего не застревает:

С боковыми зазорами тоже порядок:

Ну что, пришло время вырезать ещё три кнопки, делаю разметку и отрезаю канцелярским ножом:

Эх, вот незадача, снова расслоились палочки от мороженого по среднему шву, не беда, склеиваю ещё раз:

Вообще это говорит о том, что мне нужно было больше уделить внимания на подготовку поверхностей перед склеиванием, и стоило обойтись без нейлоновых стяжек, слишком уж сильно ими зажал заготовку...

Пока склеивается одна из заготовок, были грубо вырезаны две кнопки, всё так же канцелярским ножом, и ничего не развалилось на этот раз, ибо работал аккуратнее, чтобы отламывать куски можно было без помощи плоскогубцев:

Спустя некоторое время была выточена вторая кнопка, работаю не торопясь, уже с самодельным напильником из двух палочек от мороженого:

На самом деле можно было купить пару напильников для такой работы, но зачем, если можно сделать самому необходимый инструмент для выполнения задачи? Это не тот случай, когда действительно нужно много качественных инструментов.

Деталь за деталью, и все кнопки выточены:

Проверяю, и... Это то что нужно! Теперь у меня есть полный контроль над крестовиной, над каждой кнопкой в отдельности, и случайные нажатия соседних кнопок крестовиной исключены!

Новые самодельные кнопки хоть и только что сделаны, но с ними теперь действительно можно нормально играть, в отличие от оригинальной убогой крестовины Sony:

Теперь оригинальная крестовина в принципе не нужна, ибо новые кнопки выточенные из палочек от мороженого оказались многократно лучше:

Да, есть нюанс, новые кнопки могут выпасть если перевернуть геймпад, но во время игры у меня ничего не выпадало и работало прекрасно.

Осталось только обработать кнопки из палочек от мороженого мелкозернистой наждачной губкой:

Можно конечно было приклеить ещё один слой древесины в виде юбки, чтобы предотвратить выпадение кнопок, но я так подумал, и нет, не буду заморачиваться, просто приклею на двухстороннюю клейкую ленту к резинке, лень разбирать в очередной раз несчастный геймпад от Sony PlayStation 5...

Отлично, кнопки не выпадают даже если перевернуть вверх ногами:

Теперь я действительно доволен этим модифицированным геймпадом PlayStation 5 DualSense, достаточно было просто убрать идиотскую литую крестовину от Sony, и выточить самодельные независимые кнопки:

Вообще мой метод изготовления кнопок далеко не идеален, однако с чего-то нужно было начинать...

А самое главное в том, что с новой "крестовиной" можно нормально и спокойно играть, когда с оригинальной от Sony было сплошное мучение при попытке поиграть в старые игры, постоянно недожимались, или нажимались соседние направления крестовины, брр...

Почему Sony делает крестовину литой? Я не знаю, может из вредности, не могу никакой другой причины придумать, меня вот всегда бесила литая крестовина в геймпадах от Sony и клонов, если бы она работала по-человечески, то ещё можно было бы понять, но она практически всегда работает как мусор в своём оригинальном, литом виде...

В любом случае я доволен новой, модифицированной крестовиной из палочек от мороженого, она действительно работает именно так, как нужно, и не создает ложных нажатий, или пропусков нажатия, особенно если нужно быстро нажать кнопку!

Для создания большого количества кнопок конечно предпочёл бы изготовить длинную заготовку в нужной форме, а дальше просто нарезать на сегменты нужной высоты, но сейчас мне явно не нужно больше деталей, чем уже сделал, так что на этом закончим.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



