Есть у меня значит геймпад для Sony PlayStation 5, казалось бы, бери да играй! Но мне не нравится играть через этот геймпад:

реклама





Есть проблема, и это литая крестовина...

реклама





Что не так с крестовиной? На первый взгляд всё прекрасно, нажимаю кнопку и она отрабатывает, что может быть проще, да и какие тут проблемы?

Но как я уже сказал - проблема в литой крестовине, не сказать что мой большой палец маленький, но я не могу чётко и конкретно зажать два направления одновременно, например влево и вниз, литая крестовина не передаёт нажатие чётко, но чувствуется, что противоположная сторона поднимается:

Нажимая на крестовину я не чувствую того, что нажимаю на конкретную кнопку конкретного направления, я чувствую цельный кусок пластика, и невнятную дешёвую резинку под ним, что не даёт чёткого и внятного ощущения нажатой клавиши:

А ведь геймпад не сказать что дешёвый, если честно, китайские "аналоги" стоимостью в 5-6 раз дешевле, порой гораздо лучше чувствуются при нажатии на крестовину...

реклама





Этот дешёвый Dialog GP-A11 был гораздо лучше, но у него тоже была литая крестовина, и это меня очень раздражало:

Потому это досадное недоразумение было доработано, разобрать дешёвый геймпад было не сложно, и после доработки я им был доволен:

Но сейчас у меня геймпад от PlayStation 5, и что-то мне подсказывает, что всё не будет так же просто, как с дешёвыми аналогами...

Приступаю к разборке, снимаю чёрную пластиковую панель, с этим проблем не возникло:

реклама





Дальше нужно снять... Как их там называют... Короче две кнопки нужно снять, которые L1 и R1, и тут пришлось постараться, ибо выковырять их оказалось проще из середины от кнопки L2/R2, со стороны корпуса это было сложнее сделать:

Наконец появился доступ ко всем четырём саморезам, можно дальше разбирать:

С дальнейшей разборкой возникли проблемы, ведь геймпад собран на внутренних защёлках, а они очень крепко держали одну сторону корпуса, что никак не сорвать с места, это был самый сложный этап разборки:

Корпус раскрыт, как и ожидалось, добраться до крестовины на этом этапе не выйдет:

Что тут интересного можно найти? Да в принципе ничего, ведь аккумуляторный пакет (SNYHR37) перекрывает практически всю системную плату, его разобрать мне не удалось, к сожалению, ибо слишком сильно зажат серый пластиковый корпус, а я не хочу его ломать...

Про вибраторы сказать нечего, судя по всему это два простых электродвигателя с маховиками, и два электромагнита с сердечником.

На этом моменте была обнаружена "лишняя деталь", да, отломалась пластиковая внутренняя защёлка корпуса при разборке, можно смело выписывать минус Sony за такие препятствия в конструкции ухудшающие ремонтопригодность:

Ладно, продолжаем разборку.

Первым делом отключаю аккумуляторный пакет, и вообще, при разборке любой аккумуляторной техники, всегда нужно отключать аккумулятор, особенно при разборке ноутбуков, если конечно вы не хотите получить случайное короткое замыкание и выход из строя устройства:

Так как микрофон сидит в той же лодке, что и аккумуляторный пакет, его необходимо аккуратно отключить, ни в коем случае нельзя тянуть за шлейф, специально для установки/извлечения шлейфов придуманы плотные язычки, через которые и нужно взаимодействовать, меня аж коробит, когда люди игнорируют эти язычки, и тянут за сам шлейф, и что хуже поддевают шлейф отвёрткой или пинцетом и натягивают его таким образом...

Вот и системная плата:

С доступной для обзора стороны можно найти несколько микросхем: Dialog DA9087 (2306PVAV), ALC5524 (N1AW5G1 GN15), NAU8225Y (G 246, GC 2228B1, 47-N1), AN 6Q2.

Так же можно найти непонятную кнопку возле шлейфа второго микрофона, за что отвечает не знаю, да и не интересно:

Отключаю оставшиеся шлейфы за предназначенные для этого язычки, ни в коем случае не дёргаю за сами шлейфы:

Переворачиваю плату, она кстати не закреплена ничем, и наблюдаю вторую сторону системной платы:

Главная микросхема SIE CXD90064GG (2318-BZAAH, BEY01043.000-1A2, 05XC630149500), рядом виден кварцевый резонатор T200, плата имеет маркировку BDM-030, можно сказать компьютер в геймпаде:

Из примечательного отмечу подвешенный на губке динамик, оригинально, ничего не сказать:

Ну и пара светодиодов подсветки:

Ответная часть корпуса содержит очередной гибкий шлейф, немного световодов пластиковых, и куча рёбер жёсткости:

Откручиваю пару винтов и модуль системной платы снят, наконец я добрался до кнопок...

Сенсорный модуль, тут нечего смотреть, аналогичные вещи установлены в любом ноутбуке:

Контактные дорожки разведены на плёнке, если честно, не такого я ожидал от устройства стоимостью более 50$, текстолит в дешёвых геймпадах выглядит гораздо надёжнее и стабильнее в том плане, что он никуда не может сдвинуться, в отличие от плёнки:

Хотя Sony и предусмотрели специальные "ключи" для удержания плёнки с контактами, но всё равно сомнительное решение как по мне, это не мембранная клавиатура, где один большой лист трёхслойный, основное взаимодействие которого происходит между первым и третьим слоем:

Хотя кого оно волнует, работает, и ладно...

Дальше подбираюсь к крестовине, она литая и массивная, а резинки вполне обычные, просто куски силикона специальной формы с контактными пятачками:

Прямо сейчас никто не будет резать эту крестовину на части, да и её форма выглядит не очень стабильной:

Лучше проверю этот геймпад на возможность зажать две противоположные кнопки крестовины, и тут я столкнулся с проблемой, геймпад отказывается работать если не подключен аккумулятор!

Это что вообще за дерьмо только что было? Попахивает запланированным устареванием, ну "спасибо" Sony за это дерьмо с аккумулятором, ибо скорее всего, я не смогу использовать геймпад, если вдруг аккумуляторный пакет сломается...

Ещё один жирный минус в копилку Sony за такую зависимость от работоспособности аккумулятора, по сути расходника!

Ладно, вставляю две отвёртки в геймпад, и... Он не способен обрабатывать одновременное нажатие противоположных концов крестовины, какая жалость:

Хотя консольные игры и не рассчитаны на такие нештатные ситуации, но с клавиатурой это можно провернуть без проблем:

Осталось решить, резать крестовину или нет, слишком уж некачественно она подогнана под корпус...

Ладно, сначала соберу всё назад и подумаю:

По высоте кнопок, вроде как, всё нормально, утонуть не смогут если разделить:

Но эти огромные зазоры между корпусом и крестовиной просто нечто, и на самом деле это может оказаться серьёзной проблемой:

Ибо к стабильности ячеек крестовины по отдельности у меня есть большие вопросы, она будет стоять на резинке вот этими маленькими отростками, что само по себе выглядит очень нестабильно в совокупности с большими зазорами и весьма низкой посадкой:

И да, зазоры между крестовиной и корпусом взялись не просто так, крестовина является одной деталью, и чтобы она не застревала при наклоне в корпусе, Sony не придумала ничего лучше, как сделать огромные, но точно выверенные зазоры, а разделить крестовину на отдельные сегменты ума не хватило, увы...

Ну и выступающий штырь посередине тоже не просто так сделали, он механически не позволяет зажать сразу все кнопки крестовины одновременно, и стабилизирует, только вот создатели крестовины не подумали о том, что этот самый штырь будет препятствовать нормальному нажатию соседних кнопок.

Мне приходится силой давить на это дерьмо всем пальцем, чтобы однозначно получить нажатие клавиш влево + вниз... А когда мне нужно зажать кнопку вверх, я уже по привычке жму с силой, и получается так, что литая крестовина задевает соседние кнопки влево или вправо, учитывая практически никакое ощущение нажатия на резинку, это приводит к проблемам с управлением в играх:

Ни о каком выполнении сложных комбинаций с использованием крестовины речи идти не может с геймпадом Sony PlayStation 5 DualShock, по крайней мере моим экземпляром... Мне иногда кажется, что Sony специально разрабатывает такие крестовины, чтобы было максимально некомфортно играть в старые игры.

Я не знаю, эта литая крестовина ведёт себя как стик, только ущербный какой-то стик...

Точно! Чтобы лишний раз не резать оригинальную крестовину, попробую изготовить отдельные кнопки из подручных материалов! Палочки от мороженного в самый раз подойдут.

Смазываю будущий "гамбургер" ПВА клеем:

Сжимаю нейлоновыми стяжками, и оставлю на некоторое время, это будет заготовкой для новых кнопок:

Хотя даже не знаю, может проще было из куска пластика отлить и выточить... Ладно, что-то статья становится слишком большой, если ещё изготовление новых кнопок попытаюсь здесь расписать, думаю это будет слишком...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



