Ранее были собраны данные производительности в играх под управлением Windows 7, наконец пришло время обработать данные под управлением Windows 10, а то и так задержался немного из-за работы над новой версией дистрибутива Linux Chimbalix 24.3 Alphachi...

Но вернёмся к сравнительным тестам в играх.

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Конфигурация ПК, разумеется, осталась прежней, это Ryzen 7 2700X с отключенным XFR Boost и ограниченной частотой всех ядер до 3.6 ГГц, 64 ГБ ОЗУ и видеокарта GeForce GTX 1070 с поддержкой Ray Tracing, драйвер видеокарты NVIDIA 560.70:

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Control

Начнём, DirectX 11 API, 1280x720 высокие - 106 FPS, ровной такой же FPS был под управлением Windows 7, забавно:

1280x720 низкие - 230 FPS, что слегка больше, чем было в среде Windows 7:

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800x600 при низких настройках уже с упором в игровой лимит FPS, то есть 240...

Переходим к DXVK прослойке, и имеем те же 240 FPS на низких при 800x600, что кстати больше, чем было под управлением Windows 7.

При 1280x720 уже 198 FPS, что тоже немного больше, чем было в "семёрке", а на высоких 83 FPS, и тут уже меньше, чем было, хотя разница совсем незначительная в целом:

Однако сейчас протестируем игру с DirectX 12 API, что было недоступно в среде Windows 7 благодаря корпорации, что очень не желала распространения данного функционала на "устаревшую" систему...

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Итого имеем 38 FPS на высоких с трассировкой лучей при 1280x720, и 101 FPS без "лучей":

Переключаем настройки на низкие, и с трассировкой лучей имеем 44 FPS, без трассировки 202 FPS:

И последний тест при разрешении 800x600, без "лучей" получилось 210 FPS, а с "лучами" всего 77 FPS, кстати, без лучей в DirectX 12 производительность получилась меньше, чем в режиме DirectX 11:

На этом сбор результатов в игре Control завершён.

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Severed Steel

Без лишних слов приступаем к следующей игре:

Начинаем с DirectX 11 API, на низких настройках вышло 240 FPS (лимит игры), на высоких 163 FPS, что кстати слегка больше, чем было в Windows 7, хотя можно списать на погрешность за чуть меньшее количество объектов в кадре:

Подкидываем хвалёный DXVK, получаем 125 FPS на высоких и 240 FPS на низких, под "семёркой" была ровно такая же производительность, т.е. 125 FPS на высоких:

Дальше DirectX 12, и вот тут всё печально, на низких без RTX вышло всего 77 FPS, а с RTX и вовсе 28 FPS:

На высоких настройках всё ещё печальнее, без "лучей" всего 42 FPS, а с лучами 13 FPS, так что в этой игре DirectX 12 API делает все только хуже несмотря на стереотипы, увы, но в шутере от первого лица FPS имеет первостепенное значение:

Ладно, переходим к следующей игре.

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Starlit Season

В этой игре тоже есть поддержка DirectX 12 API и трассировки лучей, но начнём с DirectX 11:

1920x1080 высокие - 115 FPS в обычном режиме, и 47 FPS в режиме высокого разрешения, ровно столько же игра выдавала под управлением Windows 7:

На низких вышло 194 FPS и 57 FPS соответственно, и тут уже есть небольшой разброс результатов относительно более старой Windows, но в целом ничего примечательного:

При 800x600 получилось 405 и 264 FPS, тут более старая Windows показывала явно меньше FPS:

Подбрасываем прослойку DXVK:

Итого имеем на низких при 1920x1080 всего 168 и 50 FPS, на высоких 106 и 42 FPS, а с разрешением 800x600 прослойка DXVK показала уже 456 и 227 FPS, и тут тоже есть преимущество за Windows 10 относительно Windows 7, хотя не сказать что большое:

Дальше DirectX 12 режим, высокие настройки с трассировкой лучей:

Итого 19 FPS в нормальном разрешении и 6 FPS в высоком, управление очень некомфортное стало конечно:

Отключаем "лучи" и получаем 108 FPS в нормальном и 42 FPS в высоком разрешении, что кстати меньше, чем было в DirectX 11 режиме, и сравнимо с производительностью через DXVK прослойку:

И наконец низкие настройки при 1920x1080, тут имеем 178 и 51 FPS, что опять же ниже, чем было с DirectX 11 API:

Осталось собрать результаты при низких настройках графики в разрешении 800x600, без "лучей" имеем 347 и 236 FPS, с лучами 71 и 25 FPS:

На этом сбор результатов завершён.

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Продолжение следует...

На этом статью завершу, хоть и старался привести всё в кратком виде, но если начну собирать результаты в среде Linux, и добавлять в эту же статью, боюсь слишком много материала выйдет на одну часть...

Что тут можно сказать, если сравнивать с Windows 7, то очевидно, что особого преимущества Windows 10 не имеет перед "устаревшей" системой в плане производительности, да, благодаря усердным стараниям корпорации Windows 7 не может запускать игры с DirectX 12 API, но учитывая уровень производительности под "новым" API, не так уж оно привлекательно на самом деле.

Не исключено, что есть игры, в которых от DirectX 12 действительно есть значительный прирост производительности, но увы, сейчас из трёх игр не нашлось "тех самых", а специально искать и подбирать "те самые" игры ради "красивых тестов" я не собираюсь.

Ну а что до хвалёной прослойки DXVK... Да ничего нового, где-то действительно прибавляется FPS в особых условиях, но в основном только потери, причём значительные...

Хотя фанаты этого всего линуксоидного "софта" так усердно верещат при любом "неугодном" тесте, мол, это всё линукс не линукс, дистрибутив не дистрибутив, руки не руки, пользователь не пользователь, игра не игра, настройки не настройки и прочий бред.

Вот, линуксоидный DXVK работал как в Windows 7, так и в Windows 10, и сравнили его с нативным DirectX в той же самой среде выполнения, и увы, чудес не случилось, в основном наблюдалась только потеря производительности, ровно как и в среде Linux по сравнению с Windows.

Хотя опять же, для любителей вспомнить нативные версии игр под Linux: Нативная игра еще не гарантия более высокого FPS, чем под Windows, что отлично было продемонстрировано моими старыми тестами в игре 7 Days to Die v21 b324.

Можно сколько угодно рассказывать про неправильный дистрибутив, неправильный линукс, неправильную видеокарту, руки пользователя и прочую дичь, но это абсолютно ничего не меняет в реальности, и сколько бы тестов я не проводил - результат один, Linux и линуксоидные костыли в основном только проигрывают.

А ведь я наверное уже год работаю над дистрибутивом Chimbalix...

И только сейчас дистрибутив достиг той стадии, что вместо пердолинга с терминалом, адом зависимостей и прочим дерьмом характерным для абсолютного большинства линуксов, я могу просто брать и запускать игры как мне надо, в том числе с мониторингом, и даже на автономных ПК, только нормальный драйвер установить на видеокарту, что не проблема с видеокартами NVIDIA:

Оверлей доступен "из коробки" начиная с Chimbalix 24.3 Alphachi*

Ну а владельцам видеокарт AMD сочувствую, если кто-то из оных решил перейти на Linux, держитесь, однажды AMD, может быть, выпустит адекватные драйверы пригодные для нормальной установки без тотальной зависимости от интернета и репозиториев, и "линуксоидные" разработчики наконец перестанут постоянно ломать несчастную Mesa3D, на которой собственно и держатся видеокарты AMD...

Ладно, пора приступать к сбору результатов в среде Linux, чувствую интересно будет, особенно если сравнить с результатами Windows.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.