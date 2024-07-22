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Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1

Многие вероятно знают про Linux, и возможно даже пробовали использовать, но время идёт, а воз и ныне там...
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Предисловие

Что можно сказать про линуксы в сегменте настольных ПК и ноутбуков? Да ничего хорошего на самом деле, они неудобные и с массой проблем на ровном месте, а некоторые даже злоупотребляют принудительными обновлениями ещё похлеще, чем Windows последних версий...

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В играх ситуация не лучше, даже несмотря на вопли линуксоидов, ведь даже нативные версии игр под Linux демонстрируют худшую производительность по сравнению с Windows:

Я уже не говорю про такие старые игры как Requiem - Avenging Angel, если просто запустить современную игру в Linux это сущий геморрой на голову в большинстве дистрибутивов, особенно если это нужно сделать на ПК без доступа к интернету, то с настолько старыми играми как "Requiem" это не просто геморрой на голову, а самый настоящий ад из костылей и эмуляторов, ибо Wine просто так не способен запускать игры, требующие DirectX старее 8 версии...

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Тем временем в Windows 7 всё прекрасно работает, хотя потом следует и в Windows 10 ещё проверить, а то вдруг что-то поломали:

Ну да ладно, перейдём к настройкам тестовой системы, это компактный ПК с процессором Ryzen 7 2700X, 64 ГБ оперативной памяти и видеокартой GeForce GTX 1070 на 8 ГБ:

Так как я хочу получить объективные результаты - необходимо отключить XFR Boost, ведь эта технология может вносить значительную погрешность в результаты, особенно когда тестирование проводиться в трёх разных операционных системах:

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Параметры работы памяти так же оставлю здесь:

На этом с настройкой покончено.

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Windows 7

Начнём сбор результатов в самой старой ОС:

Драйвер видеокарты NVIDIA 474.06, частота процессора 3.6 ГГц как и задано, отлично:

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Игра Control:

У меня нет никакого плана на тестирование, потому возьму первую попавшуюся под руку игру, и сразу отмечу необычность текущих тестов, ведь я подготовил DXVK разных версий:

Впрочем, VKD3D тоже подготовил, правда запустить игру в DX12 режиме он не смог, хотя и в среде Windows 10 тоже не получалось использовать эту линуксоидную штуку, так что оставим в покое VKD3D, не будем тратить время лишний раз:

Начнём с высоких настроек графики и разрешения 1280x720, имеем 106 FPS, и да, я не буду бегать по локации выискивая более "тяжёлые" места, просто это может добавить лишних отклонений в результаты, а так просто начинаю новую игру, и не трогая мышь собираю однозначный результат:

Далее переключаю на низкие настройки при разрешении 1280x720, FPS теперь на уровне 223, но по прежнему заметен явный упор в видеокарту:

Потому снижаю разрешение до 800x600, и сталкиваюсь с явным ограничением FPS на уровне 240, неприятно однако, даже немного бесят разработчики игр такими "подлянками", ну да ладно, это тоже результат:

Далее подкидываю последнюю рабочую в среде Windows 7 версию DXVK 1.9.4, и он работает:

Начинаем с низких настроек при 800x600, имеем 209 FPS, при разрешении 1280x720 вышло 190 FPS, а на высоких с 1280x720 уже 85 FPS, во всех трёх случаях производительность с DXVK оказалась ниже, чем без этой прослойки:

Я уже говорил об этом, но линуксы никогда не будут лучше Windows в играх при наличии прослоек вроде Wine/DXVK, и эти результаты в среде Windows 7 наглядно подтверждают мои слова, нельзя просто добавить лишнюю прослойку и получить производительность более высокую без последствий, а последствия могут быть разнообразные, начиная от подмены принципа работы (техническая сторона не соответствует тому, как должно работать изначально), что может никак не проявляться внешне, но может и разнести артефактами изображение, или просто поломать игру.

Да и кто знает, какие косяки могут всплыть, если игра работает не так как задумано разработчиками из-за того, что прослойка там подменила инструкции "под капотом", и выполнила действие не так, как оно должно было быть выполнено...

Ладно, что бы дальше протестировать...

Игра Severed Steel:

Эту игру я уже тестировал ранее, и Linux, само собой, проиграл в схватке, но почему бы "дряхлому пингвину" не дать второй шанс? Одно тестирование хорошо, а два ещё лучше!

Для начала проверим низкие настройки графики при разрешении 1280x720, проверять буду только "угол", ведь на "входе" нет ничего интересного:

Хотя эта игра не лучший образец для объективных тестов, ведь каждый раз будут немного разные ситуации в зависимости от прохождения до угла, причём FPS ограничен до 240, и никак не обойти это ограничение настройками игры, но сейчас мы имеем 227 FPS, что немного меньше, чем в прошлом тестировании, когда ЦП работал в режиме XFR Boost:

Поднимаю настройки до высоких при 1920x1080, и получаю 158 FPS, что кстати больше, чем было в прошлом сравнительном тестировании, но тут важно заметить, в прошлом тестировании процессор работал с технологией XFR Boost, а сейчас частоты ограничены значением 3.6 ГГц на все ядра, и некоторые будут в недоумении, как же так, частота после XFR Boost ведь уходила под 4 ГГц, а FPS оказался ниже!

Но магии тут никакой нет, ибо XFR Boost увеличивая частоту одного ядра - жертвует частотами наименее нагруженных ядер, а они тоже ведь выполняют важную работу... Так и получается, когда все ядра на 3.6 ГГц - производительность может оказаться выше, чем когда 7 ядер работает на 3.9 ГГц, а одно пожертвованное технологией XFR Boost (или несколько) работают на частоте 3.1 ГГц.

Подкидываю DXVK, и... На низких получаю 240 FPS, а на высоких 125, тут всё максимально очевидно, лишние прослойки вроде DXVK ничего хорошего не сулят для производительности, хотя на низких настройках FPS всё же больше вышел, чем в DX11 режиме, забавно, но пока неоднозначно:

Что бы дальше проверить... Точно! Меня уже давно очень просили проверить одну игру...

Игра Starlit Season:

Что могу сказать про эту игру? Ничего, ведь я не играл в неё, да и не любитель жанра... Я даже не сразу понял, как вообще провести сравнительное тестирование, но в итоге нашёл способ, и это раздел игры "Stage for you".

Начнём с высоких настроек графики при 1920x1080:

Алгоритм действий прост, практически в самом начале останавливаю "выступление" переходом в фото режим, и собираю результат, может я не всегда смогу идеально попадать в нужный момент, но это лучше, чем ничего:

Так как в игре есть функция "High Resolution Mode", было бы нехорошо её не задействовать, итого 115 FPS в обычном режиме и 47 FPS в высоком разрешении:

Потом снизил настройки графики до низких, но производительность всё равно упиралась в видеокарту, и я поспешно перешёл к разрешению 800x600 после этого, разумеется забыв про сбор результата в режиме высокого разрешения:

Потому ещё раз собрал результат для 1920x1080 с низкими настройками графики, и они оказались идентичны предыдущим, а значит в игре практически нет разброса, что отлично! Вышло около 200 FPS в обычном режиме, и 59 FPS в режиме высокого разрешения:

И наконец режим упора в производительность процессора, разрешение 800x600 с низкими настройками графики, хотя и тут я позабыл про сбор результатов с функцией "High Resolution Mode", потому придётся еще раз протестировать... Так и выходит, если заранее не подготовиться к тестированию, приходиться всё заново переделывать устраняя "пробелы".

Итого имеем около 370 FPS в обычном и 255 FPS в высоком разрешении:

Дальше результаты через прослойку DXVK.

Начинаем с 800x600 при низких настройках, и вот, наконец свершилось чудо, имеем 444 FPS в обычном режиме, что больше, чем в режиме DX11, однако в режиме высокого разрешения всего 204 FPS, на этом чудеса исчерпали себя:

1920x1080 с низкими настройками графики, имеем 164 и 51 FPS соответственно:

Высокие настройки, и снова FPS ниже, чем в DX11 режиме, 102 и 41 соответственно:

В режиме DirectX 12, разумеется, тестов не будет в пределах Windows 7, ведь линуксоидный VKD3D не работает, а нативно не выйдет, ведь корпорация приложила много усилий, чтобы запретить работу данного API в "устаревшей" операционной системе.

Продолжение следует...

На этом завершим данную часть, просто чтобы не набирать слишком большой объём материала за раз. Разумеется на данном этапе не буду сводить полученные результаты в таблицу, ибо в этом пока нет смысла пока не будут собраны результаты Windows 10 и Linux 6.9.

Однако уже сейчас отмечу одну неприятную особенность работы игр через прослойки вроде DXVK, и это компиляция шейдеров, да, она происходит прямо во время игры, и это очень больно бьёт по стабильности, в любом момент происходят зависания на время компиляции шейдеров, что очень неприятно...

Впрочем, я это и под линуксом замечал постоянно, и если хочется нормально пройти игру под "пингвином", делать это нужно два раза, первый ради компиляции шейдеров, и только на второй раз ради прохождения, увы, но такова суть хвалёной прослойки DXVK, и вряд ли в "проплаченных" линуксоидных тестах упоминают про такой "нюанс"...

Хотя кто знает, всё же я предпочитаю опираться в первую очередь на то, что сам вижу, и к результатам от других людей всегда стараюсь относиться скептически, ведь порой можно встретить явно фейковые тесты под видом нормальных, а я не люблю когда меня пытаются обмануть.

В общем пора приступать к сбору результатов в среде Windows 10, даже самому интересно, что в итоге выйдет.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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