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Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel

Почему игры делают в основном для Windows? Причин много, и основные кроются в базовой недоразвитости линуксов, однако иногда можно услышать, мол, Linux лучше Windows для игр, пф...
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О недоразвитости линуксов можно говорить долго, и о том, как линуксоидные разработчики постоянно всё ломают вместо того, чтобы привести в порядок хоть что-то...

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Однако здесь замечу, что Linux в принципе не может быть лучше для игр, пока "конкурент" NVIDIA в лице AMD не осилит выпуск адекватных драйверов видеокарт для платформы Linux, которые можно было бы нормально установить из автономного установочного пакета, как это сделано у NVIDIA, всё что есть у AMD даже в среде Windows работает через задницу, а в среде линуксов и подавно:

Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4

А ещё так посмотрел видео на YouTube, вроде и линукс игровой (Nobara) и "красная" видеокарта, а производительность в Windows 11 всё равно оказалась выше:

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Конечно, иногда под линуксом действительно получается выжать чуть больше FPS, чем под Windows, и фанаты "дряхлого пингвина" за такие результаты до безумства хватаются, но в реальности всё не так круто, а ведь тут и видеокарта и процессор от AMD, а производительность так себе... Как же так, неужели не только у меня, с NVIDIA, результаты под линуксом выходят хуже, чем под Windows? Ай, как нехорошо вышло для ярых фанатов пингвина, ведь они мне клялись, мол, это все вина NVIDIA, что FPS под линуксом хуже, а тут с AMD такая же картина выходит:

Впрочем, я уже давно знаю, что линуксы весьма паршиво демонстрируют себя в качестве игровой платформы:

Но вдруг однажды я найду игру, которая будет работать в среде Linux лучше, чем в Windows? Так что давайте без лишних слов перейдём к очередному практическому примеру, и участвовать в тестировании будет игра Severed Steel версии 5.5:

https://www.gog.com/en/game/severed_steel

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В качестве операционной системы из лагеря "дряхлого пингвина" будет использован Chimbalix 24.2 Dev, версия с обновлённым ядром и Wine Proton, почему именно свой дистрибутив буду использовать? Просто не хочу тратить время и силы на другие дистрибутивы, как представлю весь ужас с репозиториями, что придётся все скачивать, устанавливать и настраивать прибивая зависимость от интернета, брр... Лучше воспользуюсь уже готовым "Чималиксом":

Текущая версия дистрибутива у меня отличается от последней доступной, всё же я готовлю к выпуску новую версию, но ссылку на репозиторий всё равно оставлю: ( https://github.com/Shedou/Chimbalix ).

Ну и конечно в качестве "оппонента" будет старая добрая Windows 7, интересно, может хоть разок линуксы догонят древнюю "семерку" в играх? Хотя я то знаю, в равных условиях не догонят, извините что сразу так раскрываю "интригу"...

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Проводить тесты буду на своём компактном ПК с Ryzen 7 2700X, 64 ГБ ОЗУ и GeForce GTX 1070:

Теперь можно собирать результаты, вроде ничего не забыл.

Хотя нет, забыл, в случае Windows 7 будет использован драйвер видеокарты 474.06, а в случае линукса 550.54.14, да, несправедливо по отношению к Windows, но если линукс действительно пдходит для игр, он ну никак не сможет проиграть с такой форой!

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Windows 7

Начнём с Windows 7, устанавливаю и запускаю игру, в качестве мониторинга используется MSI Afterburner, классика жанра так сказать:

Единственная проблема состоит в том, что игра не позволяет отключить лимит FPS, только увеличить до 240, ну да ладно, настройки высокие, 1920x1080:

Проверять будем на уровне Vanguard, ибо NPC там не слишком агрессивны:

И так, на входе имеем 182 FPS, после боя в углу 146 FPS, явно прослеживается упор в производительность видеокарты:

Дальше снижаю разрешение до 1280x720 и настройки графики, чтобы снять нагрузку с видеокарты, и снова собираю результаты, всё же игры редко бывают "однородными", и упор в ЦП вполне обычное явление по мере прохождения игр:

Итого имеем 240 FPS на входе и 235 FPS в углу, теперь однозначно упор в производительность процессора и ограничение самой игры:

Всё, на этом сбор результатов Windows закончен.

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Linux

Пора перейти к сбору результатов в среде Linux, собственно почему я и не хочу даже прикасаться к другим линуксам, кроме моего, ведь в других не запущу игру двумя кликами мыши с мониторингом:

Настройки такие же, 1920x1080 высокие, карта та же, начинаем сбор результатов:

На входе имеем 183 FPS, что на 1 FPS больше, чем в древней Windows 7, аллилуйя! Наконец то Linux уделал клятую "шындовс"! Хотя рано радоваться, в углу имеем 136 FPS, и это с упором в видеокарту...

Снижаю разрешение до 1280x720 и настройки графики, чтобы получился упор в производительность ЦП, ровно как в среде Windows было:

Увы, но "дряхлого пингвина" как не пинай, а как птица не полетит, 240 FPS на входе, но в углу всего 174 FPS, не густо, но хватает, чтобы поиграть, хотя если честно, под линуксом можно словить заметные просадки производительности во время прохождения этой игры, но я не стал искать такие моменты для сравнения, слишком сложно будет каждый раз проходить проблемные уровни, когда горы противников валяются...

На этом всё, сбор результатов закончен.

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Результаты

Давайте подведём итоги в виде таблицы:

Что тут сказать, когда упор в производительность видеокарты, или внутриигровой лимит FPS, то Linux выглядит не слишком отсталым по сравнению с Windows, но когда происходит упор в производительность процессора... В общем всё встаёт на свои места.

Насколько Windows 7 оказалась быстрее Linux в случае упора производительности в ЦП? На целых 35%, и тот факт, что у меня модифицированное ядро, что быстрее обычного, явно не помогает в целом, увы.

Кстати, в начале статьи я оставлял скриншоты сравнения игровой Nobara 39 против Windows 11 с видеокартами AMD Radeon, и там разница FPS в пользу Windows 11 была от 7.5% до 40.5%, в принципе у меня c NVIDIA GeForce так обычно и выходит, так что пусть фанаты линукса рассказывают свои сказки про "плохую и ужасную NVIDIA" кому-нибудь другому...

Ах, да, почему же Linux не для игр? Очевидно что дело в самих линуксах, разработчикам не интересно разрабатывать игры под системы, где в большинстве случаев даже меню "Пуск" по умолчанию не способно на вложенные структуры, а софт распространяется через ущербные в Desktop сегменте репозитории, ибо иных вариантов попросту не предусмотрено зачастую, таких, как "PortSoft" в дистрибутиве Chimbalix.

И если закрыть глаза на несостоятельность "пингвина" в сегменте обычного использования на ПК и ноутбуках, особенно несостоятельность в плане распространения софта и тотальное болото зависимостей (привет ад зависимостей в разнообразных проявлениях), то остаются костыли вроде Wine и его модификаций вроде Proton...

Wine хоть и не эмулятор, но всё же лишняя прослойка, причём далёкая от идеала, и этим всё сказано, игры с прослойками не будут работать быстрее в Linux, чем прямо в среде Windows "как есть", ибо лишние прослойки требуют лишних ресурсов для работы, как правило, со стороны процессора, и если с прослойками работает быстрее - значит что-то работает не так, как должно.

Так что да, пока игры не будут выпускать нативно для Linux, эта платформа никогда не будет лучше Windows для игр, хотя нативная версия игры под Linux ещё не гарантия более высокого FPS, увы:

На этом завершу статью, в очередной раз никаких чудес не произошло.

Ах, да, важный "нюанс", это в моём дистрибутиве Chimbalix всё так гладко, установил драйвер видеокарты и играй хоть на ПК без интернета, всё уже настроено и собрано для игр, но в большинстве линуксов это не так!

Обычно в других линуксах нужно знатно поизвращаться, чтобы установить Wine / Wine Proton и всё необходимое, подтянуть зависимости и не поломать ничего случайно, подправить мелкие косяки за линуксоидными разработчиками, и это всё невозможно сделать без широкополосного и стабильного доступа к интернету, а потом прилетает какое-нибудь обновление системы из репозиториев, и всё ломается...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Когда говорят, что Linux лучше для игр чем Windows.

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