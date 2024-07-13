Для начала познакомлю вас с компьютером, это полноценный ПК в самодельном компактном корпусе, в процессе создания хейтеры так и бурлили желчью, мол, всё очень плохо, охлаждаться не будет, ничего не получится, "автор мудак" и прочий подобный бред изливали, но корпус завершён, а система собрана, и по сей день прекрасно работает несмотря на вопли так называемых "диванных экспертов":

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Кому интересно посмотреть на данный ПК в разборе - добро пожаловать в другую статью:

Чистка и моддинг самодельного компактного ПК

А здесь посмотрим на результаты производительности в тесте Geekbench 6.

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Начнём с того, что один друг скинул ссылку на системные требования Geekbench, примечательным оказалось требование к объёму ОЗУ, для Windows и macOS целых 4 ГБ, а для Linux всего 2 ГБ, почему же так?

Вообще ответ на поверхности, просто линуксы слишком недоразвиты, а разрабатывать софт это сущий геморрой на голову, потому разработчики не сделали графический интерфейс для Linux версии приложения:

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Собственно так я и протестировал свою систему, почему бы и нет:

https://browser.geekbench.com/v6/cpu/6884933

Но потом задумался, ведь у меня ПК настроен на минимальный уровень шума, чтобы оставив его на ночь во включенном состоянии, я мог спокойно спать находясь на расстоянии в 1.5 метра от системы...

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В общем полез я в BIOS, включил процессору XFR Boost, вернул базовую частоту в норму, настроил систему охлаждения на активную работу, ведь радиатор процессора у меня находился в пассивном режиме большую часть времени, только напряжение ядер ЦП не трогал, оно у меня снижено на 33 мВ, и еще раз протестировал Geekbench:

https://browser.geekbench.com/v6/cpu/6885247

Таким образом собрал результаты производительности, не сказать что очень много получил "попугаев" включив XFR Boost по сравнению с работой в режиме лимита максимальной частоты, но всё же вышло +15% в режиме одного потока, и +8.34% в режиме всех потоков:

Ну ладно, подумал я, а что толку от этих цифр? И полез искать результаты других людей с процессором Ryzen 7 2700X, это было не сложно, но я ожидал немного других показателей...

Я просмотрел с десяток страниц результатов от других людей, и в большинстве они ниже, чем мои, особенно меня позабавили результаты от людей с Linux платформой, они ужасны... У меня 2700X даже с пассивно работающей системой охлаждения, что включалась только при нагрузке, набрал почти 7000 очков в режиме всех потоков, когда у других с Linux вместо операционной системы, хорошо если 5600-5900 очков набирается:

Не представляю что у них там происходит, но мои результаты в ~7000 и ~7500 очков, выглядят не так уж и плохо, особенно учитывая размеры моего ПК:

Да, бывают и неплохие результаты в базе данных, вот этот человек с весьма не дешёвой системной платой набрал на 8.6% больше очков в режиме одного потока, и на 3.5% больше очков в режиме всех потоков по сравнению с моими результатами, но извольте, у меня самая дешевая системная плата из существующих (на момент покупки) в лице Gigabyte B450M H, и эти несколько процентов не особо то и заметны будут в деле...

Даже не знаю что тут сказать, особенно учитывая, что таких результатов буквально единицы, у большинства и 7000 не набирается с таким же процессором, даже на 146 странице результатов:

Так что да, несмотря на вопли диванных экспертов, мой компактный ПК не особо то и пострадал в плане производительности, даже учитывая модифицированную 2U китайскую башню установленную в качестве охлаждения, что не способна отводить более 115 Вт тепла при длительной и интенсивной нагрузке.

Впрочем, судя по результатам Linx 0.6.5, у меня Ryzen 7 2700X даже с паршивым радиатором не уступает в производительности более старому Ryzen 7 1700X, а ведь если бы с охлаждением компактного ПК были такие проблемы, как рассказывают диванные эксперты, наверняка мои результаты были бы гораздо хуже, особенно учитывая пониженное напряжение ЦП на 33 мВ и самую дешевую системную плату, но увы:

На этом пожалуй завершу, вот такие результаты получились, и меня они более чем устраивают.

Кстати, линуксоидный CPU-X врёт насчёт температуры ЦП, вернее AMD врёт, а CPU-X не предупреждает об этом пользователя, ведь показывает температуру tctl, а она завышена на 10 градусов для моего процессора, хотя слышал у некоторых Ryzen и на 20 градусов завышена температура, ох уж эта AMD...

Забавно конечно получилось с Geekbench 6, но что поделать, так уж бывает.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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