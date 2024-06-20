Совсем недавно я собрал универсальный переходник для компьютерного блока питания, в процессе достал Arduino Mega 2560 для тестов:

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И тут задумался, а почему бы не встроить этот дисплей в свой уникальный, функциональный и красивый компактный ПК? Где-нибудь приделать к крышке корпуса сенсорный ЖК дисплей, а микроконтроллер засунуть внутрь:

И да, прошивка будет разрабатываться в дистрибутиве Chimbalix, разумеется при помощи Arduino IDE:

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Так к чему это я? Вроде что-то собрался делать, но конкретики никакой... А ведь действительно, это проект без конкретной цели, просто взял и начал делать, назвал его так же спонтанно - ChiArdumeg.

У меня нет никакого плана разработки, какие задачи оно должно решать, какие функции выполнять и т.п., просто вот есть детали под руками, и из них буду что-то делать, сам не зная что именно выйдет:

Ну а чтобы не напрягать сильно мобильный интернет людям - буду стараться разбивать статьи на куски поменьше:

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Хотя я и так стараюсь оптимизировать изображения для своих статей, что почти две сотни изображений занимают менее 30 МиБ, но видимо нужно ещё лучше оптимизировать...

Ладно, вернёмся к проекту.

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Для начала нужно разобраться с дисплеем, на полный охват выводов сенсора + матрицы выделено 14 контактов, и у меня как раз есть коннекторы по 8 контактов на каждый, что в сумме 16 контактов, а так же есть макетная плата под пайку, это будет буферная зона между дисплеем и контроллером:

Ведь нельзя просто взять, и подключить дисплей напрямую, а охапку резисторов куда-то нужно засунуть. До кучи проигнорировал ещё 4 контакта под слот SD карты, да, такой есть в модуле дисплея, но задействовать его не собираюсь...

В общем, у меня конечно всякое барахло есть, но именно резисторы только на 1 кОм, не считая переменного номинала конечно, а такого сопротивления будет мало, так что придется по 2 резистора использовать на линию, это конечно не идеально, но сойдёт:

Крепкую фиксацию гнёзд на плате обеспечит универсальный клей, таким обычно клеят резину в велосипедах, просто приклеиваю где приглянулось, об остальном буду думать потом:

Осталось только расчехлить самодельный аккумуляторный паяльник, и спокойно припаять гнёзда к плате:

Прекрасно, всё припаялось основательно и качественно, да и плата оказалась весьма качественной, нужно было больше закупать таких плат в своё время:

А вот дальше проблема, у меня нет проводов для соединения "буфера" с дисплеем, а ведь нужно 16 штук, причём достаточно длинные, чтобы иметь возможность разместить дисплей в любом месте корпуса компактного ПК...

Немного подумал, поискал по сусекам, и нашёл неисправный USB кабель, в нём как раз 4 жилы, внутренняя изоляция приятная, выглядит отлично, провода весьма податливые, медные, то что надо:

На всякий случай прикидываю как оно, подходит, или не очень:

В итоге было решено задействовать именно этот провод, а оплётку снял, она пойдёт на обувь в качестве шнурков, почему бы и нет:

Нарезал "макароны", ещё раз прикинул к системному блоку, всё устраивает:

Далее зачистка концов и подготовка к опрессовке:

Есть конечно неприятный нюанс, две жилы оказались тонкими, но не страшно, толстые задействую для передачи питания, а тонкие для всего остального, тем более мощности большие тут не нужны:

Первый обработан, скучное и кропотливое занятие, требует аккуратности, но ничего не поделать:

Точно так же собираю вторую половину штекера, по краям толстые провода, а в середине - тонкие, всё же за эти провода штекер будет выдёргиваться, лишняя прочность не помешает самым нагруженным частям:

Усаживаю термоусадочную трубку, выглядит отлично:

Но мне не нравится эта хлипкая конструкция, при частом использовании наверняка нежные жилки будут повреждены, а я не знаю как часто буду дёргать эти коннекторы:

Потому разогреваю термоклеевой пистолет и смотрю на туалетную бумагу...

Вероятно диванные "эксперты" будут негодовать от того, что я опять собираюсь использовать термоклей, якобы это плохой клей, и вообще "главный спутник любого рукожопа"... Но пусть негодуют, ведь в отличие от "диванных" экспертов, я умею пользоваться инструментами и клеем, и прекрасно знаю на что способен тот, или иной клей, где следует применять, а где лучше даже не пробовать.

Ну а туалетная бумага мне была нужна только в качестве разделителя, ибо нельзя просто заливать клеем штекеры, клей попадёт в контакты, и всё будет испорчено, если конечно не сделать ограничитель для клея из туалетной бумаги:

Осталось дело за малым - аккуратно залить всё клеем:

Таким образом получился надёжный, удобный и красивый штекер, которым буду пользоваться в дальнейшем множество раз:

Аналогично собираю второй штекер, выглядит так же отлично, как и работает:

Теперь нужно решить ещё одну проблему, для этого понадобится чёрный лак для ногтей, хотя на самом деле подойдёт любого цвета, кроме белого:

Подготавливаю поверхности наждачной бумагой, это необходимо для лучшего сцепления лака с поверхностью:

Ну и наношу лак:

Да, эта "клякса" предотвратит неправильное подключение модуля дисплея, если бы использовалось одно гнездо, проблем никаких не было бы, ведь подключить одно гнездо неправильным образом не выйдет, а вот с двумя одинаковыми гнёздами совсем другое дело:

На этом пожалуй завершу данную часть, а что будет дальше? Без понятия, но что-то явно будет...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.