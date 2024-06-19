Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания

Из компьютерного блока питания можно получить как 5 вольт, так и 12, но только при наличии подходящего переходника под конкретные цели...
[ ] для раздела Блоги
5
5

Был значит у меня самодельный переходник с MOLEX на круглый, 6 мм. коннектор питания, подключался к 12в, чтобы можно было питать разнообразную технику, начиная от Arduino, и заканчивая всякими роутерами.

реклама



Но мне он не понравился, ибо из гнезда торчали жёсткие остатки старых проводов, а это занимало много места, да и неприятно было пользоваться, так что провода благополучно были извлечены:

Но что дальше? Напрямую припаять новые провода со штекером? Я так подумал, и решил - это будет слишком просто, и припаял зажимные клеммы прямо к токонесущим контактам:

реклама



Немного осмотрев новый самодельный переходник, было решено сделать маркировку прямо в пластике, самодельный аккумуляторный паяльник отлично справился с этой задачей:

Однако надписи получились едва заметными, потому было решено воспользоваться перманентным маркером, и заодно соединил модульные колодки вместе:

Собственно переходник почти готов, осталось проверить в деле:

Дальше нагреваю клеевой пистолет, нужно устранить один недостаток:

реклама



И конечно заливаю всё горячим клеем, чтобы не попадал внутрь мусор, да и некрасиво было:

Прекрасно, такой переходник занимает очень мало места, но при этом является универсальным, ведь можно подключить буквально что угодно, да и случайное замыкание исключено, ведь колодки изолированные:

Например, подключаю вот такой штекер:

реклама



На этом можно было закончить, универсальный переходник собран и прекрасно работает:

Однако нужно доработать надписи, так гораздо лучше:

Ну и конечно нужно продемонстрировать работоспособность переходника, меряем выходные напряжения блока питания, всё в норме:

Зажигаем пару светодиодов на макетной плате:

Подключаем Arduino:

Всё прекрасно работает, а переходник получился не только компактным и универсальным, но и удобным.

Да, есть один недостаток, такую вещь нельзя давать дуракам, ведь подключить переходник можно куда угодно и как угодно...

Впрочем, мне как раз и нужна возможность подключать что угодно и как угодно.

Теперь на этом точно всё.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

chimbal блок питания diy самоделки переходник самоделка переходники molex
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
10
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
7
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
19
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
21
Тодд Говард из Bethesda Game Studios заявил, что хочет превратить The Elder Scrolls VI в игру-сервис
9
Лопасти ротора ветряной турбины могут стать гигантскими батареями для хранения энергии
5
Представлена контейнерная система с 126 дронами-камикадзе, способная запускать «стаи» ударных дронов
+
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
1
Индия пытается привлечь на свою землю японских и американских поставщиков оборудования для производства чипов
2
Слишком очевидно: производство российского электромобиля «Атом» будет вестись в тесном сотрудничестве с партнёрами из Китая
4
ВС РФ перехватывают большие и тяжелые дроны-бомбардировщики ВСУ собственными БПЛА
+
Профессор Андреас Криг: Концепция города будущего The Line совершенно нелепа и бесполезна
5
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
9
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
18
Макеты китайских беспилотников появились рядом с новым военным кораблем
+
Эмулятор RPCS3 консоли PlayStation 3 стал заметно быстрее работать на процессорах начального класса
2
Россия планирует реализовать мегапроект «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив»
+
Операционная система Huawei HarmonyOS может полностью лишиться исходного кода Android и Linux
1
Ростех передал в войска новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
+
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
4
В российской обрабатывающей промышленности используется 12800 роботов, а к 2030 году их должно быть в семь раз больше
+
Ядерное тепло от АЭС обогревает тысячи домов в Чехии
1
Власти Запорожской области потребовали от «Яндекса» обновить названия улиц Мелитополя
4

Популярные статьи

5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
38
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
20
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
95
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
29
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
11
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
19
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
26
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
22
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
2
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
93

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
12:09
Надо быть альтернативно одаренным использовать pci-e для питания проца.Наверное есть причины по которым не делают такое
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Red Line
12:09
Нацварк
Постпред США в ООН: Глобальный саммит мира не был переговорами, для мира нужно участие России
Nvidia&Intel Hater
12:07
Чумба традиционно 5 себе поставил за высер.Поправим
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
ev_ruso
12:07
т.е если коротнет то может пизданут...ся блок на работающем компе, а если повеселей будет то и железо подключенное к этому БП тоже может отхватить... Надежный план. как швейцарские часы. Настоящий ан...
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Никита Самсонов
11:54
Так выключи файл подкачки. При таком объеме оперативки он не нужен (только гробишь ресурс sdd)
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
Артём Николаев
11:50
Кстати, я вот никак не могу найти переходник с 2*8 pin PCIe на 8 pin EPS CPU. Современные мамки требуют 2 хвоста для проца, при этом даже на качественных старых БП он только один, так что, проблема до...
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Александр Пономарев
11:43
в СССР людоловы по улицам не бегали
Генерал Кривонос ВСУ привел в пример мобилизацию по образцу СССР, как идеальный для Украины
Артём Николаев
11:40
Можно оставить на гиг как раз для дампов, ресурс SSD он не жрёт, тем более диск это расходник если есть бабки на 64 гига.
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Артём Николаев
11:38
Может там ещё вайфай медленный и из-за этого боевые действия остановятся?
"ВО": Армия РФ отключила "свет" и нанесла удары по остановленным эшелонам ВСУ во Львовской области
Феодосий Иванов
11:34
Если бы они залатали дыры в браузере, то тогда можно было бы говорить о хоть какой-то безопасности, а так, как по мне даже старые версии других браузер ов для ХР будут безопаснее еджа.
Microsoft экспериментирует с показом назойливого баннера в Windows 11, предлагающего выбрать Edge
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем