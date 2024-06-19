Был значит у меня самодельный переходник с MOLEX на круглый, 6 мм. коннектор питания, подключался к 12в, чтобы можно было питать разнообразную технику, начиная от Arduino, и заканчивая всякими роутерами.

реклама





Но мне он не понравился, ибо из гнезда торчали жёсткие остатки старых проводов, а это занимало много места, да и неприятно было пользоваться, так что провода благополучно были извлечены:

Но что дальше? Напрямую припаять новые провода со штекером? Я так подумал, и решил - это будет слишком просто, и припаял зажимные клеммы прямо к токонесущим контактам:

реклама





Немного осмотрев новый самодельный переходник, было решено сделать маркировку прямо в пластике, самодельный аккумуляторный паяльник отлично справился с этой задачей:

Однако надписи получились едва заметными, потому было решено воспользоваться перманентным маркером, и заодно соединил модульные колодки вместе:

Собственно переходник почти готов, осталось проверить в деле:

Дальше нагреваю клеевой пистолет, нужно устранить один недостаток:

реклама





И конечно заливаю всё горячим клеем, чтобы не попадал внутрь мусор, да и некрасиво было:

Прекрасно, такой переходник занимает очень мало места, но при этом является универсальным, ведь можно подключить буквально что угодно, да и случайное замыкание исключено, ведь колодки изолированные:

Например, подключаю вот такой штекер:

реклама





На этом можно было закончить, универсальный переходник собран и прекрасно работает:

Однако нужно доработать надписи, так гораздо лучше:

Ну и конечно нужно продемонстрировать работоспособность переходника, меряем выходные напряжения блока питания, всё в норме:

Зажигаем пару светодиодов на макетной плате:

Подключаем Arduino:

Всё прекрасно работает, а переходник получился не только компактным и универсальным, но и удобным.

Да, есть один недостаток, такую вещь нельзя давать дуракам, ведь подключить переходник можно куда угодно и как угодно...

Впрочем, мне как раз и нужна возможность подключать что угодно и как угодно.

Теперь на этом точно всё.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.