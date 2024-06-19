Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Был значит у меня самодельный переходник с MOLEX на круглый, 6 мм. коннектор питания, подключался к 12в, чтобы можно было питать разнообразную технику, начиная от Arduino, и заканчивая всякими роутерами.
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Но мне он не понравился, ибо из гнезда торчали жёсткие остатки старых проводов, а это занимало много места, да и неприятно было пользоваться, так что провода благополучно были извлечены:
Но что дальше? Напрямую припаять новые провода со штекером? Я так подумал, и решил - это будет слишком просто, и припаял зажимные клеммы прямо к токонесущим контактам:
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Немного осмотрев новый самодельный переходник, было решено сделать маркировку прямо в пластике, самодельный аккумуляторный паяльник отлично справился с этой задачей:
Однако надписи получились едва заметными, потому было решено воспользоваться перманентным маркером, и заодно соединил модульные колодки вместе:
Собственно переходник почти готов, осталось проверить в деле:
Дальше нагреваю клеевой пистолет, нужно устранить один недостаток:
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И конечно заливаю всё горячим клеем, чтобы не попадал внутрь мусор, да и некрасиво было:
Прекрасно, такой переходник занимает очень мало места, но при этом является универсальным, ведь можно подключить буквально что угодно, да и случайное замыкание исключено, ведь колодки изолированные:
Например, подключаю вот такой штекер:
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На этом можно было закончить, универсальный переходник собран и прекрасно работает:
Однако нужно доработать надписи, так гораздо лучше:
Ну и конечно нужно продемонстрировать работоспособность переходника, меряем выходные напряжения блока питания, всё в норме:
Зажигаем пару светодиодов на макетной плате:
Подключаем Arduino:
Всё прекрасно работает, а переходник получился не только компактным и универсальным, но и удобным.
Да, есть один недостаток, такую вещь нельзя давать дуракам, ведь подключить переходник можно куда угодно и как угодно...
Впрочем, мне как раз и нужна возможность подключать что угодно и как угодно.
Теперь на этом точно всё.
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