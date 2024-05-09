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Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр

Как в Linux переустановить драйвер AMD без доступа к интернету и ничего не поломать? Я не знаю... Но у меня к счастью нет видеокарт AMD, а NVIDIA выпускает полноценные драйверы для своих видеокарт даже под Linux.
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Предисловие

Зачем вообще переустанавливать драйвер NVIDIA, да ещё в среде Linux? Обычно это делают ради обновления, и в случае Windows это всё может сделать сам драйвер, но я использую Linux в качестве основной системы, и тут многое враждебно по отношению к пользователям...

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Но сейчас я решил переустановить драйвер не потому что с ним какие-то проблемы, нет, это было решено сделать чисто ради удовлетворения личного интереса, а именно - что будет, если не устанавливать OpenGL библиотеки от NVIDIA? То есть установить драйвер видеокарты, но не устанавливать всякие OpenGL библиотеки, оставить это дело на откуп Жопен-Сорсной MESA, которую в 2021 году частично поломали и так не починили...

Так как NVIDIA заботится о своих пользователях, у меня есть полноценный установочный пакет драйвера, который можно установить даже без интернета, если конечно используется нормальное ядро Linux, где ещё не поломан "User Space" идиотами.

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Про любителей красного лагеря я вообще молчу, для видеокарт AMD в принципе не существует адекватных установочных пакетов драйвера, только ущербные метапакеты, непригодные для использования без работающих репозиториев (а они любят умирать), а так же бесполезны без стабильного и широкополосного доступа к интернету:

Да, можно взять бубен в руки и начать пляски над локальной копией репозиториев заранее приготовив пустой HDD на пару терабайт, но этим мракобесием обычные пользователи никогда не будут заниматься, а без локальной копии репозитория можно нарваться на проблемы с доступом к серверам с необходимым софтом "прямо здесь и сейчас", который через 3 часа уже будет никому не нужен:

Ладно, что-то отошли от основной темы, пора возвращаться.

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Тесты и переустановка драйвера

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Для начала представлю характеристики своего ПК, они, наверное, уже годами не менялись, потому я могу сравнивать полученные сейчас результаты с теми, что делал раньше, а неизменность параметров работы оборудования это одно из самых базовых правил сравнительного тестирования, если только цель тестирования не зависимость от разных параметров работы комплектующих (например разгон):

Сразу приступим к сбору результатов, в качестве дистрибутива Linux будет выступать тестовый образ Chimbalix Linux 24.1 Alphachi-Pre7, что ещё не выкладывался в общий доступ т.к. находится на стадии разработки и тестирования, драйвер видеокарты "cuda_12.3.1_545.23.08_linux.run".

Первым делом будут собраны результаты ChimbaBench v2.6, он как раз использует OpenGL API, средний FPS примерно 3286 (19714 ChimbaPoints):

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Дальше нужно удалить драйвер видеокарты, NVIDIA позаботилась о программе удаления, потому достаточно просто её запустить, и выслушав ряд предупреждений с ошибками просто перезагрузить ПК:

Да, хоть программа удаления NVIDIA и ругалась ошибками, но своё дело сделала как надо, линуксоидам явно есть на кого равняться при разработке качественного и проработанного софта, жаль только у некоторых в голове застряло "лишь бы не как в Windows/NVIDIA":

Так как драйвер Nouveau у меня давно заблокирован - сразу перехожу к установке драйвера NVIDIA, но на этот раз в настройках отключаю установку OpenGL файлов драйвера, т.е. полагаться будем на линуксоидный MESA:

Запускаю ChimbaBench и получаю ~56 FPS, ну а в качестве драйвера используется LLVMpipe, что использует центральный процессор вместо видеокарты... Увы, похоже MESA не дружит с нормальным драйвером видеокарт NVIDIA, результаты вышли на уровне 55.5 FPS или 333 ChimbaPoints, Ryzen 7 2700X с отключенным XFR именно на такую производительность вытянул:

Боюсь результаты в игре Forward to the Sky будут такими же удручающими, ибо сразу видно, что задействован драйвер LLVMpipe:

Итого получилось около 3.5 FPS, зато график Frame Time ровный как доска, так что в этом есть и свои плюсы:

И да, драйвер LLVMpipe явно не способен использовать все 16 потоков моего Ryzen 7 2700X, в среднем на 46% загружен ЦП, а это значит что драйвер использует не более 8 потоков для работы сейчас... И не смотрите на то, что якобы загружены все потоки в диспетчере задач, это просто размазано планировщиком, ибо линуксы ещё не научились адекватно в парковку потоков, и вероятно не научатся:

Раз уж взялся, почему бы не собрать результаты в среде древней Windows 7?

ChimbaBench v2.6 выдал результат на уровне 3725 FPS (22351 CpimbaPoints), что несколько больше, чем было в среде Linux, забавно:

С игрой Forward to the Sky тоже всё обычно, FPS выше 50, хотя в целом если очень долго наблюдать, дольше всего FPS на уровне 51-54 болтается, думаю есть смысл немного поправить в итоговой таблице FPS для Windows 7, снизить его с 53 до 52, пусть будет приятно ярым адептам Linux.

Ну и как можно заметить, в Windows 7 работает парковка потоков, и потоки процессора без нужды просто не используются большую часть времени, ну и планировщик не размазывает нагрузку по всем потокам, потому отчётливо видно, что FPS ограничен лишь производительностью одного ядра:

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Результаты

Пришло время подвести итоги, по игре Forward to the Sky ничего интересного, увы, MESA не подружилась с нормальным драйвером NVIDIA, ну а результат Windows 7 немного откорректировал на основании собранных данных:

Если в играх Linux заметно отстаёт от Windows по множеству причин, то в случае ChimbaBench разрыв оказался не столь существенным, ведь этот бенчмарк основан на Godot Engine, и нативно работает как в среде Windows, так и Linux, результаты даже соотносятся с результатами полученными в нативной версии игры 7 Days to Die, то есть в равных условиях Windows все равно дала немного больший уровень производительности, чем "пингвин":

Для удобства вынесу таблицу с тестами из старой статьи прямо сюда:

В общем мой интерес был удовлетворён, MESA не дружит с нормальным драйвером NVIDIA, в итоге OpenGL/Vulkan API работали с процессором вместо видеокарты, всё оказалось не так интересно, как могло быть, увы...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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amd nvidia тест игры ryzen windows chimbal линукс chimbalix тест в играх
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