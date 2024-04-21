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Обзор аккумуляторного шуруповёрта EMTOP ECDL12620

Может ли дешёвый инструмент быть качественным? Кто-то скажет нет, а кто-то да, и я скажу да.
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В чём особенность аккумуляторных шуруповёртов? Очевидно это портативность, ведь можно работать где угодно независимо от наличия розетки под рукой, и если раньше такой инструмент стоил дорого, а никель-кадмиевые аккумуляторы очень быстро выходили из строя, то сейчас используются в основном литий-ионные аккумуляторы, что отличаются своей надёжностью и неприхотливостью, а инструмент стоит весьма недорого.

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И сейчас будет обзор дешёвого шуруповёрта EMTOP ECDL12620, который был куплен за ~34$, в Беларуси это было бы примерно ~111 рублей, в России было бы примерно ~3176 рублей, и да, это был самый дешёвый вариант из доступных на момент покупки.

Да, шуруповёрт из условного "Светофора" мог бы обойтись раза в 2-3 дешевле, я и сам таким когда-то обладал, но инструменты из разряда "самое дешёвое из дешёвого" практически всегда требуют "доработки напильником" и бережного использования (иначе можно сжечь, в прямом смысле слова), а аккумулятор хорошо если повезёт на ёмкость в 1000 мА*ч...

Но есть проблема, у меня нет условного "Светофора" рядом, чтобы там поискать самый дешёвый из дешёвых шуруповёрт.

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Так что приступим к обзору просто дешёвого инструмента.

Начинаем начинать

Инструмент поставляется в фирменном кейсе красного цвета, он яркий и заметный, а так же весьма жёсткий, в наличии подножки для горизонтального положения "лёжа" и подножки для вертикальной установки кейса на поверхность, они так же являются ограничителями открывания кейса:

Этикетка на задней стороне кейса тоже фирменная и красочная, при желании можно извлечь, но смысла в этом не вижу, защёлки держат крепко, качество изготовления высокое, поранить пальцы при открытии/закрытии не выйдет, как это порой бывает с инструментами из разряда "самое дешёвое из дешёвого":

Внутри инструмент надёжно зафиксирован на своём месте и не болтается, как и аккумуляторы, так же есть свободное место в кейсе под расширенный комплект, но такого здесь нет, как-никак самый дешёвый вариант из доступного покупал:

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И да, про качество изготовления кейса ничего плохого не могу сказать, всё сделано достойно и качественно, в использовании удобен даже если на руках будут перчатки, никаких заусенцев и прочего подобного дерьма.

Комплект состоит из самого шуруповёрта, двух увесистых аккумуляторов, двух двухсторонних бит и инструкции, собственно всё:

Аккумуляторы заряжаются через USB Type-C, и это на самом деле прекрасное решение, ведь у многих наверняка есть смартфон с таким же гнездом зарядки, второе прекрасное решение это утопленные в корпус подпружиненные контакты батареи, случайно замкнуть их практически невозможно, ну и отмечу индикатор зарядки, простой конечно, но всё же полезный:

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Две биты в комплекте явно качественные, прямо чувствуется что это не "пластилин", тем более они обладают магнитными свойствами, в общем к битам претензий явно нет:

Инструкция на одном листе бумаги, распечатано качественно:

Я не стал фотографировать каждый раздел, но спецификации и некоторые рекомендации покажу:

Спецификации шуруповёрта следующие:

  • Напряжение питания: 12v.
  • Две скорости: 0-400/0-1500 об/мин.
  • 15 уровней чувствительности ограничителя усилия + режим сверления.
  • Максимальный крутящий момент: 45 Nm.
  • Диаметр сверла от 0.8 до 10 мм.

Теперь посмотрим на шуруповёрт.

Сразу отмечу качественный прорезиненный корпус, я не смог нащупать никаких заусенцев, облоя и острых граней, а специфические резиновые выступы по бокам корпуса позволяют надёжно расположить инструмент на столе и не боятся того, что он будет болтаться или куда-нибудь покатится, в том числе они не позволяют полностью перекрыть воздушные каналы охлаждения:

Конечно есть и яркая подсветка, правда включается она только при вращении вала, впрочем, ожидать предварительного включения и задержки выключения как у дорогих инструментов не приходится, произведён шуруповёрт в конце 2023 года, можно сказать что свежий:

Отсек для аккумулятора прост и элементарен, нечего там рассматривать, переключатель скорости в меру жёсткий, переключается чётко и конкретно, не чувствуется такого, что не до конца шестерни состыковались при переключении, хотя, как и с любым другим подобным инструментом, всё же не стоит сразу давать нагрузку после переключения передачи, вероятно это просто излишняя осторожность в этом конкретном случае, но как говорят - лучше пере бдеть, чем сломать инструмент...

Патрон новый и не имеет заметного люфта, механизм зажима вращается очень легко, держит крепко, зазор между лепестками практически отсутствует, сверло диаметром 10 мм. входит практически впритык:

По поводу трещотки сказать особо нечего, она есть и работает, двумя пальцами на минимальной уровне усилия конечно сложно остановить, не каждый сможет, но всё же возможно, я могу заставить сработать ограничитель усилия двумя пальцами на минимальном положении:

В режиме сверления даже не буду пытаться полностью остановить шуруповёрт рукой, это конечно прокатывает с экземплярами за 10 у.е., там и аккумуляторы дохлые, и двигатели слабые, но это не тот случай, я немного попробовал и понял, что такое не прокатит, судя по всему обозреваемый шуруповёрт действительно выдаёт свои заявленные 45 Nm...

С аккумулятором шуруповёрт становится ещё более увесистым и в целом сбалансированным, держать в руке удобно и комфортно:

Про подсветку уже говорил, она загорается только при работе, а вот индикатор оставшегося заряда меня немного удивил, он всегда показывает два зелёных и одно красное деление, что с аккумулятором "как есть", что с полностью заряженным... Не знаю, может при разряженном аккумуляторе оно загорится всё красным, но это я узнаю только спустя некоторое время:

Про люфты тоже говорилось уже, их нет, но есть свободный ход патрона, примерно пол сантиметра, не вижу ничего плохого в этом, но нюанс отмечу здесь:

Теперь вернёмся к подсветке, и тут видно, что производитель очень старался сделать подсветку максимально полезной, и она даже почти попадает под короткую биту, в целом не идеал, но зачёт:

Конечно, биение патрона следует проверять сверлом, очень желательно ровным и тонким, что я собственно и делал за кадром, но так и не обнаружил никакого заметного биения на глаз, и это прекрасно, хотя фотографировать было той ещё проблемой:

Плавно перейдём к аккумулятору, он настолько много жрёт при первом подключении к зарядке, что мой USB тестер постоянно зависал, судя по всему пиковый ток потребления слишком высокий (больше 2 ампер), так что мне пришлось сначала всё соединить, а потом уже включать зарядку в розетку, только так тестер не зависал заливая экран чёрным...

В общем сбросил старые показания и оставил на зарядке аккумулятор, итого за 2 часа насосало 3116 мА*ч, учитывая что внутри 3 аккумулятора по 1500 мА*ч каждый, а сама батарея не была полностью разряжена, а так же учитывая небольшой процент потерь на контролёре зарядки, это можно считать хорошим результатом, судя по всему ёмкость соответствует заявленной, если не превышает:

И тут казалось бы пришло время разобрать шуруповёрт, но имеющаяся у меня отвёртка не способна даже сорвать с места саморезы, а крутить всё плоскогубцами не вариант, можно случайно и поломать что-нибудь не рассчитав силу... Так что увы, но разборки не будет:

Конечно, хотелось бы посмотреть на количество смазки в редукторе, а так же качество сборки внутри шуруповёрта, ведь снаружи всё изготовлено и собрано прекрасно, но если я начну разбирать, то могу и не собрать обратно с моими текущими инструментами так же хорошо, как это сделано с завода...

Хотя некоторые нюансы можно высмотреть через вентиляционные отверстия, из интересного отмечу нейлоновый (скорее всего) корпус редуктора и очень толстые медные обмотки электродвигателя, да и сам двигатель занимает практически всё место внутри корпуса до редуктора, отсюда и мощность, что не остановить голой рукой этот шуруповёрт:

Хотя одного двигателя недостаточно для большой мощности, источник питания так же должен держать требуемый уровень мощности, если сам шуруповёрт я решил не разбирать из-за сложности и отсутствия инструмента, то с такой простой вещью как аккумулятор можно обойтись и простыми методами разборки:

Собственно всё получилось без проблем, пластик качественный и крепкий, саморезы было не так-то просто выкрутить, однако дальнейшая разборка аккумулятора прошла очень легко:

Что можно найти на плате контролёра? Гнездо USB Type-C, довольно внушительный дроссель, несколько керамических конденсаторов, резистор (R002) судя по всему в качестве предохранителя от короткого замыкания, транзистор NCE30H14K с максимальной рассеиваемой мощностью 130 Вт, что правильно, ибо такие вещи должны быть с запасом, особенно в условиях где нет хорошего отвода тепла, а так же выделяется диод RS1M (4FC0):

Ах, да, про индикаторные светодиоды не сказал, но это уже мелочи, маркировка текстолита YHBP01-L2AAAD22, и возможно всего на обратной стороне текстолита есть ещё что-то, но я не могу это проверить не распаяв весь аккумулятор.

Так называемые "банки" заявлены на 1500 мА*ч, маркировка INR18650 BH13-A-JY, и они явно не самые дешёвые, так же можно заметить грамотный разделитель между контролёром и "банками", это цельная пластиковая заглушка с подпорками для создания зазора, в самых дешёвых инструментах такие нюансы часто игнорируются, и порой плата лежит прямо на контактах аккумуляторов...

Так же отмечу наличие датчика температуры, два черных провода к нему ведут возле силового красного:

Хотелось бы посмотреть на качество холодной сварки, но разделительные защитные прослойки настолько жесткие, а клей настолько ядрёный, что ногтями их снять просто невозможно, а колупать отвёрткой не очень то и хочется... Так или иначе качество сборки и используемых материалов просто отличное учитывая стоимость шуруповёрта:

Да, может без излишеств, индикатор простой на два светодиода, схема не как в компьютере, но сделано качественно и работает отлично, а это главное.

И снова возвращаясь к кейсу, в него можно быстро и легко сложить как сам инструмент, так и аккумуляторы, и то что он не позволяет хранить шуруповёрт с заряженным аккумулятором это даже плюс, но удобство хранения расходников оставляет желать лучшего, хотя и не критично:

Если честно, я видел гораздо более плохие кейсы в плане организации пространства, ну а в качестве изготовления не могу придраться особо:

Осталось только одно сделать... Вес шуруповёрта ~868 грамм, вместе с аккумулятором 1058 грамм, аккумулятор 190 грамм:

Да, не для каждой руки инструмент, но если человек не может нормально удержать и работать инструментов весом 1 кг, то нечего вообще трогать такую вещь, в таком случае лучше купить в "Светофоре" максимально дешёвый шуруповёрт раза в 2 дешевле обозреваемого дешёвого шуруповёрта, и уже им учится работать, по крайней мере руки не вывернет, мощности не хватит...

Собственно на этом всё, хоть это был и дешёвый шуруповёрт, но произведён достойно, и мощности даже больше чем обычно надо, таким уже не выйдет в режиме сверления без последствий для оснастки вкручивать саморезы до предела, сорвет и биту и саморез только в путь.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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