С чего бы начать... Ах, да, конечно же со статистики! Практически любой вендузятник (любитель плохой и ужасной Windows от корпорации зла) обязательно будет указывать на статистику операционных систем, мол смотрите, Linux говно, а Windows прекрасна, ведь за Windows более 72%, а за Linux всего 4%!

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На самом деле эти все цифры в статистике абсолютно не отражают реальность! Ведь порой выходит так, что древняя Windows 7 занимает собой целых 13-14%! Ну не может быть такого в 2024 году! Это однозначно накрученные цифры, точно, корпорация зла просто заносит чемоданы денег владельцам сервисов статистики! Именно поэтому у Linux такие низкие значения популярности, всё дело в накрутках:

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Далее поговорим про репозитории, вендузятникам очень не нравятся репозитории в Linux, ведь они так сильно привыкли к ужасному способу распространения софта через установочные пакеты скачиваемые из официальных сайтов разработчиков, что сама идея прекрасных централизованных репозиториев и центров приложений для них неприемлема!

Да, иногда центры приложений ломаются, но просто не надо использовать устаревшие на несколько лет дистрибутивы Linux!

И вообще, использовать старые дистрибутивы и софт небезопасно! Уязвимости всякие там, так что обязательно нужно всё постоянно обновлять, а если пользователь не обновляет - значит дурак! И неважно что некоторый функционал ломается с обновлениями, это значит лишь то, что он не нужен никому, главное чтобы уязвимости были исправлены!

Иногда случается и такое, что репозитории недоступны, но нужно просто подождать и всё наладится, не надо паниковать, умные дядьки со всем разберутся сами:

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А если кому-то нужно иметь репозитории прямо на флешке, чтобы использовать даже без доступа к интернету, всегда можно скачать локальный репозиторий за пол часа в любой точке планеты! Да и вообще, зачем скачивать локальный репозиторий, если по всей планете в каждой деревне есть как минимум оптоволоконный доступ к интернету?

Вендузятникам такая гибкость и скорость даже не снилась! Тем более всё делается буквально одной командой в терминале, когда в системе от корпорации зла нужно таскать установочные пакеты и архивы с портативным софтом, да ещё какие-то "exe" файлы вручную запускать...

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Да, порой может случаться всякое дерьмо, но это всецело вина тупых вендузятников, что лезут в Linux и даже не читают мануалы... Так или иначе в плохой и ужасной Windows дерьмо случается намного чаще!

В конце концов Linux прекрасен ещё и тем, что практически весь софт можно скомпилировать из исходного кода! Где такой софт можно найти для проклятой Windows?

Разумеется хейтеры начнут рассказывать сказки о сложности компиляции софта приводя в качестве аргументов мифический "ад зависимостей" и подобные скриншоты:

Или вот такие:

Но это просто постановочные скриншоты, на самом деле софт в Linux легко компилируется одной командой!

Ещё глупые вендузятники очень любят рассказывать сказки про то, что Linux непригоден для игр по многим факторам, но это всё высосано из пальца, а подобные результаты просто нарисованы в "Exel":

На самом деле Linux гораздо лучше подходит для игр, нежели отвратительная Windows, да и производительность у "пингвина" гораздо выше! Но хейтеры не верят в это, ведь они живут в оторванной от реальности вселенной, где Linux плохой и ужасный, а Windows прекрасна!

А ещё софт в Linux никогда не врёт! Иногда могут быть небольшие расхождения в показаниях, например количество занятой памяти, но это нужно просто понимать! Тупые вендузятники не понимают, и необоснованно наговаривают плохого на Linux из-за своей глупости!

Так же Linux славится прекрасной поддержкой оборудования, и отлично работает как на старом "железе", так и на современном! А с видеокартами AMD вообще всё идеально! Ну а если и есть какие-то проблемы, это однозначно либо пользователь криворукий идиот, либо сама видеокарта с отвалом, и вообще, видеокарты нужно постоянно обновлять, как и всё остальное "железо"!

И да, ни в коем случае нельзя брать ужасные видеокарты от зелёной корпорации зла! Зелёные видеокарты это плохо и ужасно! Почему? Да просто потому что они плохие и несвободные, а ещё ломаются драйверы при обновлении Linux, хотя порой даже без обновлений просто ломаются!

И если случается какое-то дерьмо в играх, это обязательно виновата зелёная видеокарта от корпорации зла! Вот была бы AMD вместо плесени зелёной - всё было бы отлично! И вообще, любители зелёных видеокарт такие же глупые как и любители вечно кривой Windows! Но как говорится - маркетинг любит глупцов!

Точно, не сказал ещё про огромное разнообразие прекрасных интерфейсов в дистрибутивах Linux! Это вам не плохая и ужасная Windows, в которой один единственный интерфейс, и никаких особо альтернатив, в Linux есть целая масса рабочих окружений! Правда тупые вендузятники всё равно недовольны, видите ли, некоторым даже часы не нравятся, вот же глупцы!

А ещё линуксов очень много! На любой вкус и цвет! Правда некоторые вендузятники пытаются свои дистрибутивы Linux делать, которые даже не запускаются! Вот же умора! Это насколько нужно быть криворуким, чтобы не убиваемый Linux сломать!

Вот спасибо человеку из комментариев, который призывал чтобы никто не устанавливал кривой и нерабочий дистрибутив Chimbalix! От таких дистрибутивов только впечатление о Linux портится!

Ну и конечно линуксы бесплатны, никаких серийных кодов и ключей активации, не то что плохая и ужасная Windows от корпорации зла!

Пожалуй на этом хватит, в данной статье я кратко показал насколько прекрасен Linux на самом деле, и что кривая Windows от корпорации зла на самом деле и близко не уровень божественного линукса!

Просто хейтеров у Linux слишком много, которые живут в оторванной от реальности вселенной! Именно из-за них большинство людей до сих пор используют плохую и ужасную Windows, а не прекрасный и надёжный Linux, ведь они глупы, и верят что Windows лучше, хотя это не так!

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



