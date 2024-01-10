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DIY штатив для смартфона из водопроводной трубы и палочек от мороженого

Одной рукой держать геймпад играя в игры, а второй смартфон записывая видео... Это не очень удобно, потому нужен штатив, и вот он собран из подручных материалов.
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В прошлый раз мне не удалось нормально записать процесс игры с геймпадом от Sony PlayStation 5, приходилось одной рукой держать камеру, а другой играть, потому было решено смастерить штатив, ведь третьей руки у меня нет, к сожалению:

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Так как сейчас у меня нет под рукой изобилия разнообразных запчастей и деталей, а так же палок для селфи, задача значительно усложняется...

И тут я вспомнил про кусок водопроводной трубы, однажды подобранный из мусорки, утеплитель уже давно срезан и применён в кондиционере, изолировал медные трубки чтобы не собирали конденсат, а вот сама труба так и лежит без дела:

В целом она мне подходит, учитывая что у меня очень маленький рабочий стол, то штатив должен быть высоким, ибо стоять будет на полу:

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Лёгким движением руки изгибаю трубу в спираль, и вот она уже способна самостоятельно стоять торчком:

Примеряюсь на всякий случай, чтобы по высоте получилось всё правильно, и думаю над способом крепления, эх, бы у меня была селфи палка с уже готовым зажимным механизмом...

Ну ничего, я так прикинул, и решил собирать из подручных вещей необходимый элемент штатива:

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Итого взор пал на палочки от мороженого, пока что это лучшее, что удалось придумать при весьма скудном выборе материалов, хорошо что однажды прикупил нормальный термо клеевой пистолет, это значительно упрощает задачу и уменьшает количество "костылей" в конструкции:

Самые ответственные места укреплены нейлоновыми стяжками, ведь на боковые палочки будет приходиться основная нагрузка на изгиб наружу, клей такой точно не выдержит, и да, стяжки как можно заметить уже бывшие в использовании, не зря их положил в баночку полезных мелочей вместо того, чтобы выкинуть:

Не то чтобы у меня не было новых нейлоновых стяжек, есть конечно, просто по возможности в первую очередь лучше применить хлам, а новое пригодится для более важных задач, тем более если всё новое использовать, это уже не совсем в духе DIY будет, так можно и в магазин сходить, купить новый штатив, хотя это займёт многократно больше времени, чем я сделаю из подручного хлама самодельный...

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Время проверки, устанавливаю смартфон и вижу первую проблему, что в принципе ожидаемо, нет никакой регулировки положения и наклона:

Хотя ладно, есть в этом штативе регулировка наклона, просто изгибаем трубу как надо и собственно всё на этом, камера отрегулирована:

А ещё отмечу приятный нюанс, вопреки ожиданиям штатив оказался достаточно стабильным для своей конструкции, и вполне пригоден для использования, само собой если его постоянно трогать то и тряска будет, но меня это не волнует, ведь во время съёмок я не собирают постоянно дёргать штатив.

На этом всё.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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Теги

смартфон chimbal камера diy самоделки самоделка штатив
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