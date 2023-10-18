Приложение AIDA64 в особом представлении не нуждается, особенно известно оно благодаря тестовому модулю cachemem:

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Но теперь это всё выглядит вот так, противно и бессмысленно:

Мало того, что часть информации и так скрыта надписью "TRIAL VERSION" как бы косвенно принуждая купить лицензию на приложение, так теперь ещё интерфейс тестовых модулей максимально изуродовали:

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Если честно, я очень долго думал о причинах такого поступка со стороны разработчиков AIDA64, но никаких адекватных оправданий этому безумию найдено не было...

Причём если обратить внимание, это безумие увеличило размер исполняемого файла более чем в 2 раза, слева AIDA64 v6.85, справа AIDA64 v6.92:

Да, эти безумцы засунули здоровенные PNG картинки прямо в исполняемый файл...

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Я специально проверил и другие разделы приложения, вдруг действительно что-то изменили, но никаких изменений относительно старых версий AIDA64 не заметил, вся информация доступна в Trial версии:

Я в итоге так и не понял, кому разработчики хотели нагадить, самим себе, или энтузиастам, которые тестируют производительность своих систем используя Trial версию приложения, больше похоже на глупость и попытку закопать самих себя, как это делала Unity, правда получилось так себе...

Даже стало интересно, а что будет дальше? Может "водяной знак" наложат на все окна приложения? Ну чтобы наверняка вызвать рвотный рефлекс у каждого, кто запустит AIDA64...

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Что-то мне подсказывает, что FinalWire взяли к себе на работу парочку линуксоидов, вот они и проявили себя как могли, даже договориться между собой не смогли, часть приложения загадили водяными знаками, часть оставили как было, не знаю как ещё это объяснить.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Блин, я так присмотрелся, и заметил, что мой водяной знак почти повторяет водяной знак разработчиков AIDA64, хотя старался извращаться чтобы было другим...

...

Ладно, не будем опускаться до уровня разработчиков AIDA64: