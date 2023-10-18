Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты

Наверное каждый знает про утилиту AIDA64, но разработчики, судя по всему, пытались повторить недавние "подвиги" Unity, только немного иным образом...
[ ] для раздела Блоги
7

реклама

Приложение AIDA64 в особом представлении не нуждается, особенно известно оно благодаря тестовому модулю cachemem:

реклама



Но теперь это всё выглядит вот так, противно и бессмысленно:

Мало того, что часть информации и так скрыта надписью "TRIAL VERSION" как бы косвенно принуждая купить лицензию на приложение, так теперь ещё интерфейс тестовых модулей максимально изуродовали:

реклама



Если честно, я очень долго думал о причинах такого поступка со стороны разработчиков AIDA64, но никаких адекватных оправданий этому безумию найдено не было...

Причём если обратить внимание, это безумие увеличило размер исполняемого файла более чем в 2 раза, слева AIDA64 v6.85, справа AIDA64 v6.92:

Да, эти безумцы засунули здоровенные PNG картинки прямо в исполняемый файл...

реклама



Я специально проверил и другие разделы приложения, вдруг действительно что-то изменили, но никаких изменений относительно старых версий AIDA64 не заметил, вся информация доступна в Trial версии:

Я в итоге так и не понял, кому разработчики хотели нагадить, самим себе, или энтузиастам, которые тестируют производительность своих систем используя Trial версию приложения, больше похоже на глупость и попытку закопать самих себя, как это делала Unity, правда получилось так себе...

Даже стало интересно, а что будет дальше? Может "водяной знак" наложат на все окна приложения? Ну чтобы наверняка вызвать рвотный рефлекс у каждого, кто запустит AIDA64...

реклама



Что-то мне подсказывает, что FinalWire взяли к себе на работу парочку линуксоидов, вот они и проявили себя как могли, даже договориться между собой не смогли, часть приложения загадили водяными знаками, часть оставили как было, не знаю как ещё это объяснить.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Блин, я так присмотрелся, и заметил, что мой водяной знак почти повторяет водяной знак разработчиков AIDA64, хотя старался извращаться чтобы было другим...

...

Ладно, не будем опускаться до уровня разработчиков AIDA64:

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.4 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

windows linux разгон chimbal aida64 утилиты информация информация о системе system информация об аппаратном обеспечении
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
9
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9

Интересные материалы

Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12 октября 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна ещё одна причина приостановки разработки гиперзвуковой ракеты "Змеевик"
2
Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
11
Журнал Military Watch: Россия наращивает производство ударных истребителей Су-34М
2
Ростех провел испытания ПД-35 — самого большого авиационного двигателя в истории России
4
Российские операторы БПЛА снова уничтожили украинский самолет «Ланцетом»
2
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин с третьей группой инвалидности
17
Российская компания в частном порядке смогла провести успешные испытания ракетного двигателя РД-1
10
Ремонт батареи Tesla, которая повредилась из-за дождя, обошелся в 21 000 долларов
3
iPad Mini 7 может получить новый процессор и улучшенные камеры
1
Какой будет Windows 12 – Microsoft не будет предлагать новую ОС по платной подписке
+
Huawei представила "новый" процессор Kirin 9000s, который оказался переименовкой старого чипа
4
Apple снова «сломала» миллионы смартфонов – пострадали владельцы iPhone 15 Pro Max за 200 000р
9
Артиллерия ВСУ на Южно-Донецком вновь затихает
+
БМП-1АМ "Басурманин" по чистому везению смогла увернуться от украинской ракеты и попала в кадр
1
Британские астрономы впервые запечатлели столкновение планет
+
В Германии заново запустили угольную ТЭЦ, чтобы справиться с зимними холодами
4
Сентябрьские объёмы продаж ноутбуков последовательно выросли на 7%
+
Израильские танки Merkava получили навесы для защиты от дронов
1
Спикер ГД Володин процитировал слова Хо Ши Мина о независимости и свободе
+
Tesla накапливает на заводской стоянке в Техасе готовые электрические пикапы Cybertruck
1

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
30
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
46
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
9
Analogue 3D - это Nintendo 64 для современности
1
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
1
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
6
Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада
+
Что будет с Xbox после покупки Activision Blizzard
8
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
9
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
3

Сейчас обсуждают

Scud Dusty
11:09
Чумбал, я тебе больше скажу! В exe-файл разработчик засунул все палевные серийные номера своей аиды. Так вот, если в один из серийников внести изменение и сохранить обратно в exe-файл, то этим серийни...
Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
cag
11:08
На самом деле все покупается и продается ( не только рыба )- это они перед нами спектакль играют.
Япония потребовала от России снять запрет на импорт "радиоактивной" рыбы
Михаил Лукиных
11:08
КНДР теперь Китайская Народная Демократическая Республика?
Из Северной Кореи доставлены KN-25 и 152 мм снаряды
Сергей Кузнецов
11:08
"Самый защищенный в мире" "По уровню защищенности как танк Меркава" Но эти же танки горят как елка от любого беспилотника
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
Mercury127
11:03
хоть бы пыль протёр, позорище!
Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
Артём Николаев
11:03
И в чём проблема? Рогозинские батуты помним. И заявления, мол у Роскосмоса 50 лет опыта, а тут какой-то выскочка хочет в многоразовость, которую Россия опробовала во времена Бурана и закрыла как неуда...
Российская компания в частном порядке смогла провести успешные испытания ракетного двигателя РД-1
Сергей Кондратенко
11:02
Ага, именно так как вы написали все и будет.
47% геймеров купили видеокарты NVIDIA с трассировкой лучей, а 20% владеют GeForce RTX 3060 и мощнее
Alex-IT
11:01
Вообще судя по числу штрафов, Квалком честно работать не умеют и видимо даже не пытались...
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
Лев корл
11:00
И гаишники тут же запретили Гугл Мапс в России))))
С помощью Google Maps легко избежать штрафа за превышение скорости
Alex-IT
11:00
Совет акционеров, если у него нет 51% акций.
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем