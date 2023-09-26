Годендаг или "Добрый день". Ужасное оружие фламандцев
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18 мая 1302 года в славном фламандском городе Брюгге началась бойня, в истории получившая название "Брюггской заутрени". Недовольные французским правлением горожане вырезали более чем тысячное войско Жака де Шатильона.
Во время резни фламандцы орудовали и привычными мечами и топорами, и очень неприятными штуками - годендагами.
Результатом "Брюггской заутрени" стало полное уничтожение французского гарнизона. Только Филипп Красивый, король Франции, напрочь не хотел терять лакомый фламандский пирог. Восстановление порядка было поручено Роберу де Артуа, регенту Неаполитанского королевства и участнику крестового похода в Тунис.
11 июня 1302 года началась битва при Куртре, во время которой фламандские ополченцы наголову разбили рыцарские войска.
После сражения фламандцы собрали с поля боя более 700 золотых шпор, поэтому у него есть и второе название - Битва золотых шпор.
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В рядах "вооруженцев" были и мечники, и копейщики, но главным "оружием сопротивления" были те же годендаги.
Французские благородные рыцари в расчёт его не принимали, считали "подлым", недостойным рук дворянин и жестоко за это поплатились.
Так что же это за штука такая, годендаг или "добрый день"?
Годендаг - холодное, колюще-дробящее оружие, "гибрид" боевой дубинки, копья и булавы.
По сути дела, основание годендага - простая, деревянная, хорошо отшлифованная палка длиной 140-160 см. Впрочем, были и более короткие экземпляры "для тайного ношения". Рукоятка имела коническую форму: где хват - поуже, боевая часть пошире. Здесь-то и начинается самое интересное. Боевая часть усиливалась металлической насадкой и тяжёлым литым диском с успехом исполняющими роль булавы. А дальше идёт острейшее трехгранное или ромбовидное лезвие, от которого не было спасения ни коню, ни всаднику.
Дубина с палицей дробили кости и черепа, а недлинное и массивное древко было эффективно при колющем ударе, импровизированное копье пробивало латы, кольчуги и бригантины.
В битве при Куртре годендагами работали по лошадям. Когда рыцари-всадники оказались прижатыми ко рву, фламандцы били коней по головам.
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Позже "добрый день" усовершенствовался, у него появился крюк, как у багра, с помощью которого можно было сиащить с коня всадника.
Применялся годендаг двуручным хватом. При невеликой длине вес его составлял 3, 5, иногда и больше килограммов. "Добрый день" был одинаково хорош и в полноценном сражении и в хаотичной схватке. Не требовалось особых навыков, чтобы треснуть противника по голове булавой или с помощью лезвия отправить его в путешествие, откуда нет возврата.
Теперь о необычном названии оружия - "добрый день". На этот счёт имеется три версии.
Версия первая. Название появилось от приветствия-пароля "добрый день", которым местные жители пользовались во время бойни в Брюгге. Если приветствие произносили без речевых ошибок и акцента - наш парень, если по разговору определялся француз - получай по темечку удар дубиной.
В версии есть существенная нестыковка. Вообще-то паролем был вопрос: "Друг гильдий?", а ответом: "Щит и друг".
Версия вторая. Годендаг в переводе значит "хороший, добрый кинжал".
Версия третья. Излюбленным приёмом фламандцев был удар литым металлическим диском в шею. Удар был настолько силен, что шейные позвонки ломались, а мертвец делал последний кивок головой, как бы говоря: "Добрый день".
Годендагами пользовались не только фламандцы. Удобную штуковину взяли на вооружение во Франции, Германии и, возможно, в Англии. Да и местные рыцари, оценив преимущества в бою "палки с гвоздём" перестали брезговать годендагом.
У "доброго дня" было и ещё одно преимущество перед профессиональным вооружением: его дешевизна. На него не надо было собирать деньги, а ковался он любым кузнецом за пару часов.
Только через сто лет годендаги в пехоте были полностью заменены гвизармами и алебардами.
А "добрый день" остался оружием защиты мирных горожан и оружием нападения и атаки разбойников с большой дороги.
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