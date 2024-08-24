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saliikr
Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники осуществила запуск спутника связи ChinaSat-4A
В четверг Китай запустил новый спутник связи в направлении геостационарного пояса, но раскрыл очень мало информации о космическом аппарате.

Ракета Long March 7A стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 8:25 утра по восточному времени (12:25 UTC) 22 августа и поднялась в ночное небо над прибрежным космодромом. Примерно через 45 минут после старта государственное информационное агентство "Синьхуа" подтвердило успех миссии.

“Спутник успешно вышел на заданную орбиту, и миссия по запуску прошла полностью успешно”, - говорится в кратком пресс-релизе.

Агентство Синьхуа сообщило, что спутник ChinaSat 4A предназначен для предоставления пользователям услуг передачи голоса, данных, радио и телевидения.

Вскоре после запуска Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC), основной государственный космический подрядчик, сообщила, что спутник ChinaSat-4A был разработан Китайской академией космических технологий (CAST). Однако никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.

Спутники ChinaSat (или Zhongxing) обычно классифицируются как коммерческие или гражданские, но некоторые из них могут выполнять военные или разведывательные функции, например, обеспечивать защищенную связь для Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Отсутствие основной информации и изображений спутника позволяет предположить, что он может использоваться в военных целях.

Этот запуск стал восьмым полетом ракеты-носителя Long March 7A. Модель 7A представляет собой трехступенчатую версию стандартной ракеты-носителя Long March 7, которая используется для доставки грузов на космическую станцию Тяньгун на низкой околоземной орбите.

Long March 7A - это ракета-носитель на керосине и жидком кислороде длиной 60,1 метра и диаметром 3,35 метра, оснащенная четырьмя боковыми ускорителями. Первая ступень и ускорители оснащены двигателями YF-100. Ракета способна выводить на геостационарную переходную орбиту (GTO) до 7 метрических тонн полезной нагрузки и имеет диаметр обтекателя 4,2 метра.

Первый запуск ракеты в 2020 году закончился неудачей. Long March 7A считается долгосрочной заменой Long March 3B, обычно используемой для запусков на геостационарную орбиту (GEO).

Тем временем в Вэньчане ведутся подготовительные работы к торжественному запуску новой ракеты-носителя Long March 12. Сообщается, что новая ракета имеет грузоподъемность 12 000 килограммов для вывода на низкую околоземную орбиту (LEO) и использует модернизированные версии двигателей YF-100, используемых на Long March 7A. 

Этот запуск стал 37-м по счету в Китае в 2024 году. В феврале CASC сообщила о планах провести около 70 запусков в течение года, а коммерческие компании страны планируют осуществить около 30 запусков в 2024 году.

В ходе предыдущего запуска на низкую околоземную орбиту были выведены девять экспериментальных спутников серии Yaogan-43. В число предстоящих крупных миссий входит грузовой полет "Тяньчжоу-8" на космическую станцию "Тяньгун", за которым в ноябре последует запуск космического корабля с экипажем "Шэньчжоу-19". Запуск спутника ChinaSat-4A представляет собой продолжение усилий Китая по созданию своей космической инфраструктуры, включающей гражданские, военные и коммерческие комплексы связи и дистанционного зондирования.

#китай #космос #chinasat-4a
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