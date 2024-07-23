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saliikr
Ice Universe опубликовал характеристики и стоимость четырех моделей iPhone 17
Основными подробностями об общих спецификациях линейки iPhone 17 поделился источник, известный как "Ice Universe", прояснив несколько важных аспектов устройств следующего года.

В недавних сообщениях указывается, что Apple прекратит выпуск модели iPhone "Plus" в 2025 году и представит новую модель iPhone 17 "Slim" высокого класса. Эта модель будет стоять выше iPhone 17 Pro Max в линейке. Недавно инсайдер Ice Universe поделился на Weibo информацией, подтверждающей эти утверждения, а также подробной информацией о предполагаемых размерах дисплеев и ценовых категориях:

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- iPhone 17: 6,27-дюймовый LTPO-дисплей (799 долларов)

- iPhone 17 Pro: 6,27-дюймовый LTPO-дисплей (1 099 долларов США)

- iPhone 17 Pro Max: 6,86-дюймовый LTPO-дисплей (1 1999 долларов США)

- iPhone 17 "Slim": 6,65-дюймовый LTPO-дисплей (1299 долларов США)

Ожидается, что все четыре модели iPhone 17 впервые будут оснащены дисплеями LTPO, что позволит использовать переменную частоту обновления до 120 Гц. Это будет означать, что технология продвижения, которая ранее была эксклюзивной для устройств Apple Pro, впервые доступна на более дешевом iPhone.

Ожидается, что iPhone 17 "Slim" станет новой флагманской моделью Apple по цене около 1299 долларов, что делает его самой дорогой моделью iPhone на сегодняшний день. Ожидается, что он будет оснащен дисплеем диагональю 6,65 дюйма, что позволит расположить его по размеру между iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Сообщается, что модели iPhone 17 Pro будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти, тройной 48-мегапиксельной камерой на задней панели и чипом A19 Pro, изготовленным по технологии TSMC N3P. В отличие от этого, стандартная модель iPhone 17 будет оснащена отдельным чипом A19. Это отличается от линейки iPhone 16, которая, как ожидается, будет оснащена одним и тем же чипом A18 для всех моделей.

Ожидается, что iPhone 17 "Slim" также будет оснащен чипом A19, системой двойной камеры на задней панели, алюминиевым корпусом и 8 ГБ оперативной памяти. Однако неясно, является ли эта информация точной, поскольку она может быть основана на предположениях, связанных с заменой модели "Plus". Кажется необычным, что новая модель высокого класса имеет более низкие технические характеристики по сравнению с моделями Pro.

Ожидается, что линейка iPhone 17 будет представлена в сентябре 2025 года.

#iphone 17
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Серия iPhone 17 получит модель iPhone 17 Slim стоимостью 1300 долларов
Стали известны подробности грядущего флагмана Apple iPhone 17 Slim - 6,65" за $1299
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