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"Юнона" НАСА запечатлела красочный хаос Юпитера в потрясающих деталях

Недавний облет Юноны позволил получить преображающие изображения штормов и облачности на Юпитере
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12 мая 2024 года, во время своего 61-го близкого облета Юпитера, космический аппарат НАСА "Юнона" получил улучшенное цветовое изображение северного полушария планеты. На этом детальном снимке показаны хаотичные облака и циклонические штормы в области, известной как складчатая нитевидная область. В этих областях зональные струи, ответственные за характерные для Юпитера полосатые облака, распадаются, что приводит к турбулентности и быстрой эволюции облачных структур в течение нескольких дней.

Изображение было получено гражданским ученым Гэри Исоном (Gary Eason), который использовал необработанные данные с прибора JunoCam и применил методы цифровой обработки для улучшения цвета и четкости изображения.

В то время, когда был сделан необработанный снимок, Юнона находилась примерно в 18 000 милях (29 000 километрах) над облачными вершинами Юпитера, на широте около 68 градусов к северу от экватора.

"Юнона" - космический зонд НАСА, которому поручено изучать Юпитер, крупнейшую планету нашей Солнечной системы. Миссия "Юноны", запущенная 5 августа 2011 года, заключается в углублении нашего понимания состава Юпитера, гравитационного поля, магнитного поля и полярной магнитосферы. Миссия также направлена на то, чтобы получить представление о формировании планеты, что может дать ценную информацию о ранней Солнечной системе.

В рамках программы НАСА "Новые рубежи" "Юнона" вносит свой вклад в исследование Солнечной системы посредством частых полетов космических аппаратов среднего размера. Примечательно, что "Юнона" находится дальше от Солнца, чем любой предыдущий зонд на солнечных батареях, и использует солнечные батареи для своих энергетических нужд.

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"Юнона" вышла на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года и с тех пор совершала близкие пролеты над планетой для сбора важных данных. Космический аппарат оснащен различными научными приборами, включая микроволновый радиометр для зондирования под плотным облачным покровом, а также камерами и датчиками для картографирования магнитного и гравитационного полей Юпитера.

Данные, полученные с "Юноны", позволили получить беспрецедентное представление об атмосфере Юпитера, раскрывая сложные детали о бурях на планете, структуре полос и полярных сияниях. Хотя первоначально планировалось, что миссия "Юноны" завершится в 2018 году, она неоднократно продлевалась, что позволило продолжить исследования и находки.

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Теги

наса юпитер планеты космический аппарат
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