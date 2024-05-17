Samsung начала распространение исправления безопасности на смартфонах и планшетах компании серии Galaxy S24.

Компания Samsung приступила к выпуску обновления безопасности, выпущенного в мае 2024 года, для своих смартфонов и планшетов серии Galaxy S24. Сначала обновление было установлено на моделях, зависимых от оператора мобильной связи, а затем на международных версиях и версиях, разблокированных оператором мобильной связи. В настоящее время обновление для системы безопасности, выпущенное в мае 2024 года, распространяется для линейки Galaxy S24 в Южной Корее.

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В этом последнем выпуске, Samsung выпустила обновление для системы безопасности Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra от мая 2024 года в Южной Корее, устраняющее 45 уязвимостей системы безопасности. Версии встроенного ПО были обновлены до S921NKSS2AXE1, S926NKSS2AXE1 и S928NKSS2AXE1 соответственно.

Пользователям Galaxy S24 следует ожидать, что они вскоре получат уведомления об этом обновлении. Кроме того, они могут вручную проверить наличие обновления, перейдя в "Настройки" > "Обновление программного обеспечения" > "Загрузить и установить".