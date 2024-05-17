Все они довольно быстрые — сотни километров в секунду, движутся не в ту сторону.

Астрономы недавно обнаружили три древние звезды, которые демонстрируют необычные высокоскоростные траектории на окраинах галактики Млечный Путь. Эти звезды, несмотря на свой преклонный возраст, движутся со скоростью сотен тысяч миль в час. Звезды были обнаружены в гало Млечного Пути, рассеянной области, состоящей из звезд, газа и пыли, окутывающей галактику.

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По мнению команды Массачусетского технологического института, вполне вероятно, что на периферии Солнечной системы могут существовать дополнительные древние звезды, напоминающие "отставших" от самых ранних галактик. Профессор Анна Фребель, член команды и профессор физики Массачусетского технологического института, заявила, что эти древние звезды являются неотъемлемой частью понимания формирования галактик и представляют собой новый метод их обнаружения.

Изучение большего количества этих древних звезд, получивших название SASS stars, могло бы дать более глубокое представление о природе ультратонких карликовых галактик, старейших из сохранившихся галактик во Вселенной. Эти далекие галактики, хотя и сложные для непосредственного изучения из-за их тусклости и удаленности, возможно, содержат звезды, подобные тем, что сейчас находятся в гало Млечного Пути. Таким образом, открытие и изучение звезд SASS открывает более доступный путь к пониманию эволюции ранних галактик, которые когда-то были похожи на эти ультратонкие карлики.