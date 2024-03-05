Недавние исследования, возможно, дали представление о развитии и последующей потере хвостов во время эмбрионального развития человека. Генетическая модификация, произошедшая примерно 25 миллионов лет назад, сделала людей неспособными отращивать хвосты, потенциально предоставляя эволюционные преимущества, такие как передвижение на двух ногах, хотя и с сопутствующими последствиями.

Предки человека изначально обладали хвостами, но примерно 25 миллионов лет назад эта особенность исчезла, отличая людей от других приматов. Несмотря на отсутствие хвостов у современных людей, у эмбрионов начинают развиваться хвосты внутриутробно, которые впоследствии регрессируют примерно на восьмой неделе беременности, оставляя после себя только копчик.

Было признано участие гена в развитии хвоста, причем мутации связаны с аномалиями хвоста у других видов. Однако механизм, приводящий к потере хвоста у людей, оставался неуловимым, пока команда ученых из медицинской школы Нью-Йоркского университета Лангоне и Гроссмана недавно не совершила прорыв.

Их исследование выявило элементы Alu, тип "прыгающего гена", вблизи определенной области гена , что приводит к подавлению образования хвоста. Эксперименты, включающие введение последовательностей Alu мышам, подтвердили эти результаты, продемонстрировав потенциал для усечения хвоста.

Однако точные механизмы, лежащие в основе этой генетической модификации, и ее последствия еще предстоит полностью выяснить. Хотя исследование представляет собой значительный прогресс в понимании эволюции человека, оно также проливает свет на неблагоприятные последствия, связанные с этим генетическим изменением, включая повышенную частоту дефектов нервной трубки, таких как расщепление позвоночника.

Результаты, опубликованные в рецензируемом журнале Nature, подчеркивают сложность эволюционных адаптаций и их последствия для здоровья человека. В то время как некоторые ученые утверждают, что потеря хвоста была необходимой адаптацией для двуногости, другие предостерегают от чрезмерного упрощения этого явления.