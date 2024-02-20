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Ракета Rocket Lab Electron стартует с миссией по удалению космического мусора
Ракета Electron стартует со стартовой площадки Rocket Lab на новозеландском полуострове Махиа со спутником ADRAS-J для астроразведки

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В воскресенье/понедельник был запущен небольшой спутник, предназначенный для осмотра сброшенного корпуса ракеты на орбите, что положило начало миссии, направленной на совершенствование методов удаления космического мусора. Разработанный японской компанией Astroscale спутник, получивший название Active Debris Removal by Astroscale-Japan (ADRAS-J), был запущен с помощью ракеты-носителя Rocket Lab Electron с полуострова Махия в Новой Зеландии в 3:52 по новозеландскому времени (9:52 по восточному времени / 1452 UTC).

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Основной задачей спутника ADRAS-J является сближение с отработавшей верхней ступенью ракеты H-2A, которая была запущена в январе 2009 года, и наблюдение за ней. Эта миссия является частью коммерческой демонстрационной программы Японского космического агентства (JAXA) по удалению космического мусора и направлена на то, чтобы подготовить почву для будущей миссии по выводу ступени ракеты с орбиты, предварительно запланированной на 2026 год. Контракт на этот второй этап программы еще не заключен.

ADRAS-J был запущен на 64-й минуте полета после двух запусков разгонной ступени Кюри Electron, что обеспечило точное выведение космического аппарата на курс для его космического сближения.

Генеральный директор Rocket Lab Питер Бек описал миссию как "100% успешную", подчеркнув безупречную работу команды наведения, навигации и контроля (GNC).

Получившая название "При ближайшем рассмотрении", эта миссия знаменует собой 44-й запуск Electron на сегодняшний день и вторую миссию Rocket Lab в 2024 году.

Оснащенный визуальными и инфракрасными камерами, а также лидарными датчиками, космический аппарат ADRAS-J первоначально будет использовать данные наземных наблюдений для сближения с корпусом брошенной ракеты. Затем он переключится на бортовые датчики для завершения сближения. Приблизившись к корпусу ракеты, он оценит ее состояние и поведение при падении. Хотя космический аппарат совершит сближение, он не будет пытаться физически прикрепиться к ракете.

Разгонный блок H-2A в настоящее время находится на орбите на высоте 622 - 557 км, наклоненной под углом 98,2 градуса к экватору, массой три тонны, длиной 11 метров и диаметром четыре метра.

Нобу Окада, основатель и генеральный директор Astroscale, подчеркнул сложность получения изображений в космосе, особенно при работе с несогласованными объектами, движущимися с высокой скоростью. Он описал эту операцию как одну из самых сложных возможностей, необходимых для обслуживания на орбите.

Основанная в 2013 году, Astroscale стремится предоставлять услуги по обслуживанию на орбите и удалению космического мусора со штаб-квартирой в Японии и филиалами в Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах, Франции и Израиле.

#космос #мусор
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