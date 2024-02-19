Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Частные лучи лунного модуля Odysseus home, первые фотографии из космоса

Посадочный модуль-робот также недавно успешно прошел важную проверку двигателя
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Новаторский лунный посадочный модуль, разработанный Intuitive Machines, успешно передал первые фотографии со своей миссии на лунную границу.

После запуска на ракете SpaceX Falcon 9 15 февраля роботизированный космический аппарат Odysseus сделал несколько снимков, в том числе селфи с Землей, видимой на заднем плане. Эти фотографии были незамедлительно переданы на Землю, что ознаменовало важную веху в миссии.

В объявлении, сделанном 17 февраля 2024 года, Intuitive Machines заявила, что первые снимки с миссии IM-1 были получены на Земле. Эти снимки были сделаны вскоре после отделения космического аппарата от второй ступени SpaceX, когда он отправился в свой первый полет к Луне в рамках инициативы НАСА по коммерческому обслуживанию полезной нагрузки на Луну (CLPS). Хьюстонская компания поделилась четырьмя из этих фотографий в посте на X.

Программа Commercial Lunar Payload Services (CLPS) облегчает размещение научных приборов НАСА на частных роботизированных лунных аппаратах, таких как Odysseus. Этим приборам поручено собирать данные для поддержки программы НАСА "Артемида", целью которой является создание лунной базы с экипажем вблизи южного полюса Луны к концу 2020-х годов.

реклама



В рамках своей текущей миссии IM-1 Odysseus перевозит шесть экспериментов НАСА и демонстрационных технологий, а также шесть частных полезных грузов.

IM-1 не является первым проектом CLPS, который будет реализован. Первая миссия в рамках этой программы была предпринята Peregrine, лунным аппаратом, разработанным Astrobotic, компанией, базирующейся в Питтсбурге. Первый полет Peregrine состоялся в прошлом месяце на ракете Vulcan Centaur от United Launch Alliance.

Хотя запуск прошел гладко, вскоре после отделения от разгонного блока ракеты Peregrine столкнулся с утечкой топлива. Следовательно, спускаемый аппарат не смог достичь Луны, что побудило его операторов направить его для контролируемого уничтожения в атмосфере Земли 18 января.

Intuitive Machines предоставила обновленную информацию, в которой говорится, что лунный спускаемый аппарат Odysseus остается в оптимальном состоянии и поддерживает связь с центром управления полетом по мере приближения к запланированной посадке на Луну 22 февраля.

Все системы на борту "Одиссея" функционируют должным образом, включая его двигатель, который недавно прошел критическую проверку в глубоком космосе.

В объявлении, опубликованном в официальном сообщении на X в пятницу вечером (16 февраля), Intuitive Machines подтвердила успешный запуск первого двигателя на жидком метане и жидком кислороде в космосе. Эта веха знаменует завершение ввода в эксплуатацию двигателя миссии IM-1, который включал запуск двигателя маршевой ступени на полную тягу и профиль снижения скорости, необходимый для посадки на Луну.

Предстоящая попытка посадки имеет историческое значение, поскольку ранее ни одному частному космическому аппарату не удавалось мягко приземлиться на Луну.

Примечательно, что в Odysseus используется комбинация жидкого метана и жидкого кислорода, аналогичная двигателям Raptor от SpaceX, приводящим в действие ракету Starship компании. Космический корабль Starship, разработанный SpaceX для облегчения транспортировки людей на Луну и Марс, в настоящее время проходит подготовку к своему третьему испытательному полету, который, как ожидается, состоится в ближайшие недели.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

космос луна земля
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
16
Ретроклокинг: разгоняем SSD
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
27
Великобритания и США хотят поставить Украине миллион дронов-камикадзе с искусственным интеллектом
4
Появились новые факты указывающие на то что Хэл Финни - это Сатоши Накамото
3
Military Watch: главное оружие истребителя Су-57, крылатая ракета Х-59МК2 дебютировала на Украине
5
Аэродромная инфраструктура Германии оказалась неподходящей для приобретенных ФРГ F-35
1
Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил намерение построить на Украине завод по производству снарядов
7
Компания Solarpappel разработала и запатентовала уникальную конструкцию солнечных панелей
+
Западные и украинские СМИ обсуждают появление в ВКС России квадратной ракеты
1
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
32
Концерн Калашников вводит в эксплуатацию новый цех площадью 5800 квадратных метров
+
Иран представил новейшую систему ПВО собственного производства
+
Генсек НАТО верит в то, что поддержка США Украины сдерживает Китай от «вторжения» на Тайвань
5
MIT Technology Review: микроорганизмы используют углекислый газ для создания авиационного топлива
1
Владеющая Arm корпорация SoftBank готова потратить $100 млрд на разработку собственных ускорителей искусственного интеллекта
+
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
28
ВКС РФ использовали на Украине "квадратную" ракету Х-69 – новейший аналог зарубежной Storm Shadow
6
Между Саратовом и Энгельсом могут построить тоннель для борьбы с пробками
7
Опубликован документ со списком оружия, которое Франция поставила Украине
2
Пиратский боевик Skull and Bones от Ubisoft получил сдержанные оценки прессы
+
Microsoft обновила Edge, прекратив несанкционированный импорт из Chrome
+

Популярные статьи

С какими проблемами сталкиваются обычные майнеры, и почему 20% фермеров разорятся в апреле 2024г
9
Приключение корейского Буратино: краткий обзор игры Lies of P
+
Ученые создали "гигантский квантовый вихрь", имитирующий черную дыру
1
Обзор тепловизора Xinfrared XH 09 (Х2) – специалист по поиску и охоте
5
Китайская BYD обогнала Tesla – очередь за Volkswagen
2
Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира
12
О том, как флот НАТО не мог обнаружить дивизию советских атомных подводных лодок
2
О растерянности в руководстве подразделения игровых консолей Xbox
6
О современном состоянии армейской авиации Польши
3
В США призывали разместить в Польше ядерное оружие
8

Сейчас обсуждают

Xenobyte
00:46
Производство запущено... Процесс: Смартфон 1 - ок Смартфон 2 - ок Т1000 - ок
Xiaomi представляет самый технологический завод, способный произвести 10 миллионов смартфонов
Андрей Сёмченков
00:38
Каждый тротлит как хочет, если 100к не деньги, то можно и топ купить, дорого для каждого свое
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Майор Скрепка
00:37
Единственные проблема с памятью будет только тогда, когда поставишь слишком низкие тайминги при очень высокой скорости. Но если все сбаланисровать, то проблем с памятью не будет.
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
Jabajopa
00:37
Если память не изменяет есть аж адын экземпляр 4090 с двойным разъемом. Galax Hof. Произведенный в количестве 2 целых хрэн десятых. Если верить викону, карта надёжная, но опять же. Хотели девочки марк...
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
Майор Скрепка
00:34
Единственные махинации что я делал в биосе, это выставил профиль EXPO, поставил 6400мгц с таймингами 30/38/38/48, настроил тритичные тайминги, и прогнал по все возможным тестам, все стабильно. Если кт...
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
Игорь Гурьянов
00:29
Да даже если еще и сидя компыорта в работе 0, атлон двкхядерник практически не сползает со 100% при любых дейстаиях, а если просто сидеть наблюдать за диспетчиром то 25-40% нагрузки болтается
Новые версии Windows не будут работать на процессорах Core 2, Athlon 64 и старше
Игорь Гурьянов
00:21
С точки зрения физики одна пара контактов безлимитно долго выдерживает только 50ватт, тобишь 12VHPWR осилит 300ватт всего лишь как и 2 разьема 8+8(6+8 или 6+6) а далее работает закон ДЖОУЛЯ ЛЕНЦА чем ...
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
Андрей Сёмченков
00:16
Я могу сказать, что работать на 4к гораздо приятнее, ну и играть тоже, разница космическая
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
NightXO
00:07
Однозначно нельзя на 24 вольта переходить.
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
NightXO
00:05
Улучшения качества и безопасности питания... Крайне проблемый разъем, облетевший весь мир кадрами, где он расплавился от надежности) Даже блоки с поддержкой 12VHPWR, т.е. без переходников, все равно в...
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем