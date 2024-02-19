Новаторский лунный посадочный модуль, разработанный Intuitive Machines, успешно передал первые фотографии со своей миссии на лунную границу.

После запуска на ракете SpaceX Falcon 9 15 февраля роботизированный космический аппарат Odysseus сделал несколько снимков, в том числе селфи с Землей, видимой на заднем плане. Эти фотографии были незамедлительно переданы на Землю, что ознаменовало важную веху в миссии.

В объявлении, сделанном 17 февраля 2024 года, Intuitive Machines заявила, что первые снимки с миссии IM-1 были получены на Земле. Эти снимки были сделаны вскоре после отделения космического аппарата от второй ступени SpaceX, когда он отправился в свой первый полет к Луне в рамках инициативы НАСА по коммерческому обслуживанию полезной нагрузки на Луну (CLPS). Хьюстонская компания поделилась четырьмя из этих фотографий в посте на X.

Программа Commercial Lunar Payload Services (CLPS) облегчает размещение научных приборов НАСА на частных роботизированных лунных аппаратах, таких как Odysseus. Этим приборам поручено собирать данные для поддержки программы НАСА "Артемида", целью которой является создание лунной базы с экипажем вблизи южного полюса Луны к концу 2020-х годов.

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В рамках своей текущей миссии IM-1 Odysseus перевозит шесть экспериментов НАСА и демонстрационных технологий, а также шесть частных полезных грузов.

IM-1 не является первым проектом CLPS, который будет реализован. Первая миссия в рамках этой программы была предпринята Peregrine, лунным аппаратом, разработанным Astrobotic, компанией, базирующейся в Питтсбурге. Первый полет Peregrine состоялся в прошлом месяце на ракете Vulcan Centaur от United Launch Alliance.

Хотя запуск прошел гладко, вскоре после отделения от разгонного блока ракеты Peregrine столкнулся с утечкой топлива. Следовательно, спускаемый аппарат не смог достичь Луны, что побудило его операторов направить его для контролируемого уничтожения в атмосфере Земли 18 января.

Intuitive Machines предоставила обновленную информацию, в которой говорится, что лунный спускаемый аппарат Odysseus остается в оптимальном состоянии и поддерживает связь с центром управления полетом по мере приближения к запланированной посадке на Луну 22 февраля.

Все системы на борту "Одиссея" функционируют должным образом, включая его двигатель, который недавно прошел критическую проверку в глубоком космосе.

В объявлении, опубликованном в официальном сообщении на X в пятницу вечером (16 февраля), Intuitive Machines подтвердила успешный запуск первого двигателя на жидком метане и жидком кислороде в космосе. Эта веха знаменует завершение ввода в эксплуатацию двигателя миссии IM-1, который включал запуск двигателя маршевой ступени на полную тягу и профиль снижения скорости, необходимый для посадки на Луну.

Предстоящая попытка посадки имеет историческое значение, поскольку ранее ни одному частному космическому аппарату не удавалось мягко приземлиться на Луну.

Примечательно, что в Odysseus используется комбинация жидкого метана и жидкого кислорода, аналогичная двигателям Raptor от SpaceX, приводящим в действие ракету Starship компании. Космический корабль Starship, разработанный SpaceX для облегчения транспортировки людей на Луну и Марс, в настоящее время проходит подготовку к своему третьему испытательному полету, который, как ожидается, состоится в ближайшие недели.