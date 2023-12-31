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saliikr
SpaceX проводит запуск своей ракеты Starship для третьего испытательного полета
SpaceX готовится к третьему полету Starship и сверхтяжелой мегаракеты в начале 2024 года

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SpaceX завершила 2023 год двойным статическим огневым испытанием своей будущей ракеты-носителя Starship megarocket и космического корабля в пятницу, 29 сентября. Испытание, проведенное на испытательном полигоне SpaceX Starbase в Бока-Чика, штат Техас, включало запуск всех 33 двигателей Raptor на сверхтяжелой ракете-носителе, служащей первой ступенью ракеты Starship.

Успешный тест, длившийся около 10 секунд, был подтвержден генеральным директором SpaceX Илоном Маском.

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Кроме того, было проведено отдельное испытание одного двигателя Raptor на корабле Starship 28, предназначенном для предстоящего испытательного полета. Целью этого конкретного испытания Starship было продемонстрировать возможности перезапуска двигателя Raptor в космосе.

Ранее SpaceX запустила два испытательных полета Starship в 2023 году, в апреле и ноябре, но оба не достигли поставленных целей. Сейчас компания готовится к третьему испытательному запуску Starship в начале 2024 года. В ходе апрельских испытаний возникли проблемы с отделением Starship и его сверхтяжелой ракеты-носителя, что привело к преднамеренной детонации ракеты. В ноябрьском испытании, получившем название Flight 2, произошло успешное отделение ступени, но закончилось все разрушением разгонного блока Starship из-за события, вызвавшего срабатывание автоматической системы прекращения полета.
Космический корабль Starship и сверхтяжелая ракета-носитель megarocket, рассчитанные на полное повторное использование, предназначены для полетов на Луну, включая миссию НАСА "Артемида-3", и частных полетов вокруг Луны. Достигая почти 400 футов в высоту, это самая большая и мощная ракета, когда-либо построенная, способная выводить до 165 тонн груза на низкую околоземную орбиту.

Сроки проведения испытаний Flight 3 неопределенны в ожидании получения лицензии на запуск от Федерального управления гражданской авиации (FAA). FAA проводит расследование инцидента с рейсом 2, и лицензия на рейс 3 будет выдана после завершения расследования и принятия SpaceX любых необходимых корректирующих мер.

Испытания Starship и двигателя Super Heavy прошли через день после запуска ракеты-носителя SpaceX doubleheader 28 декабря с участием ракеты Falcon Heavy, несущей роботизированный космический самолет X-37B для космических сил США, и ракеты Falcon 9, запускающей 23 спутника Starlink.

#spacex #starship #мегаракета
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