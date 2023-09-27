В преддверии вторых республиканских дебатов эксперты дают представление о том, почему кандидаты с низким числом голосов продолжают участвовать в предвыборной гонке, несмотря на незначительные шансы на победу

Приближаются вторые республиканские дебаты цикла президентских выборов в Соединенных Штатах в 2024 году, на которых претенденты от партии на Белый дом вновь представят свои аргументы американской общественности.

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Бывший президент Дональд Трамп, нынешний лидер Республиканской партии, решил воздержаться от участия в мероприятии, запланированном на вечер среды в Калифорнии. Он утверждает, что его значительное лидерство в большинстве опросов устраняет необходимость в участии. В то время как политические опросы не являются непогрешимыми, Трамп сохраняет внушительную поддержку в среднем по стране в 55 процентов, что приравнивается к отрыву на 33 процентных пункта от своего ближайшего соперника.

Для остальных кандидатов от Республиканской партии, которые в настоящее время голосуют с использованием простых цифр или десятичных дробей, задача может показаться сложной. Их мотивы охватывают широкий спектр: от создания основы для будущих президентских выборов, повышения своей известности в стране, выдвижения на должности в администрации возможного кандидата до продвижения конкретных идеологических программ. Важно не сбрасывать со счетов важность непоколебимой уверенности в себе, как отметил Кеннет Миллер, доцент кафедры политологии Университета Невады в Лас-Вегасе.

Миллер подчеркнул, что политика по своей сути непредсказуема, и исход выборов в этом году может оказаться особенно неопределенным. На протяжении всей истории выборов в США фигуры, обладающие значительными финансовыми ресурсами, неизменно играли заметную роль. Традиционно крупные политические партии в США отбирали своих кандидатов путем внутренних обсуждений, скрытых от общественного контроля. Однако понятие "перспективного" кандидата стало широко распространенным с появлением современной избирательной системы США в 1970-х годах, как объяснил Миллер.

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Этот переход ознаменовал переход к партиям, определяющим своих кандидатов посредством серии обязательных государственных конкурсов, известных как кокусы или праймериз. В рамках этой системы кандидаты получают партийных делегатов в зависимости от их результатов в данном штате. Кандидат, набравший наибольшее количество делегатов по всей стране в конце сезона праймериз, получает выдвижение от партии. Подходящим примером этого феномена является неожиданный всплеск популярности бывшего президента США Джимми Картера на праймериз 1976 года, которые предшествовали его окончательной победе на всеобщих выборах.