Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
saliikr
Все потенциальные кандидаты в президенты США остаются в гонке
В преддверии вторых республиканских дебатов эксперты дают представление о том, почему кандидаты с низким числом голосов продолжают участвовать в предвыборной гонке, несмотря на незначительные шансы на победу

реклама

Приближаются вторые республиканские дебаты цикла президентских выборов в Соединенных Штатах в 2024 году, на которых претенденты от партии на Белый дом вновь представят свои аргументы американской общественности.

реклама


Бывший президент Дональд Трамп, нынешний лидер Республиканской партии, решил воздержаться от участия в мероприятии, запланированном на вечер среды в Калифорнии. Он утверждает, что его значительное лидерство в большинстве опросов устраняет необходимость в участии. В то время как политические опросы не являются непогрешимыми, Трамп сохраняет внушительную поддержку в среднем по стране в 55 процентов, что приравнивается к отрыву на 33 процентных пункта от своего ближайшего соперника.

Для остальных кандидатов от Республиканской партии, которые в настоящее время голосуют с использованием простых цифр или десятичных дробей, задача может показаться сложной. Их мотивы охватывают широкий спектр: от создания основы для будущих президентских выборов, повышения своей известности в стране, выдвижения на должности в администрации возможного кандидата до продвижения конкретных идеологических программ. Важно не сбрасывать со счетов важность непоколебимой уверенности в себе, как отметил Кеннет Миллер, доцент кафедры политологии Университета Невады в Лас-Вегасе.

Миллер подчеркнул, что политика по своей сути непредсказуема, и исход выборов в этом году может оказаться особенно неопределенным. На протяжении всей истории выборов в США фигуры, обладающие значительными финансовыми ресурсами, неизменно играли заметную роль. Традиционно крупные политические партии в США отбирали своих кандидатов путем внутренних обсуждений, скрытых от общественного контроля. Однако понятие "перспективного" кандидата стало широко распространенным с появлением современной избирательной системы США в 1970-х годах, как объяснил Миллер.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Этот переход ознаменовал переход к партиям, определяющим своих кандидатов посредством серии обязательных государственных конкурсов, известных как кокусы или праймериз. В рамках этой системы кандидаты получают партийных делегатов в зависимости от их результатов в данном штате. Кандидат, набравший наибольшее количество делегатов по всей стране в конце сезона праймериз, получает выдвижение от партии. Подходящим примером этого феномена является неожиданный всплеск популярности бывшего президента США Джимми Картера на праймериз 1976 года, которые предшествовали его окончательной победе на всеобщих выборах.

#дональд трамп #выборы 2024
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Макгрегор: Все, что сейчас происходит, случилось только потому, что мы отказывались слушать русских
Дональд Трамп считает, что Украина сохранила бы больше территорий, если бы договорилась с Россией
Германия опасается, что как только Трамп станет президентом, РФ и США договорятся по Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
81
В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
12
Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
8
Кадры мощнейшего взрыва ракеты РСЗО «Торнадо-С» рядом со скоплением техники ВСУ попали в Сеть
11
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
10
Российские хостинги начнут идентифицировать клиентов по паспорту или через «Госуслуги» уже с 1 декабря
+
Жители РФ не спешат отказываться от Gmail, хотя на размышления осталось всего несколько месяцев
19
Китайские специалисты начали предлагать услугу по разгону Asic-устройств для Kaspa
1
Ещё один украинский МиГ-29 сгорел на авиабазе Кульбакино после попадания "Ланцета"
4
Мункки назвал необычным пуск ракеты из ЗРК корветом ВМФ РФ в Балтийском море
3
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" нашел ключ к разгадке скрытого океана Европы
4
Запорожский чернозем заставил застрять шведские танки ВСУ Strv122 - улучшенную модификацию Leopard
2
В Сети появились кадры уничтожения ещё одного МиГ-29 ВС ВСУ на аэродроме Долгинцево с помощью дрона-камикадзе
1
LEGO отклонила использование переработанного пластика, утверждая, что это не сокращает выбросы CO2
+
Бербок: часть передаваемых Украине Германией вооружений устарела или не работала
+
Немецкие автопромышленники просят восстановить «Северный поток»
6
В ЧВК Вагнер опровергли информацию о закрытии компании
3
Завод General Dynamics перед отпавкой на Украину "раздел" танки Abrams от продвинутой урановой брони
3
Склад с ракетами Storm Shadow в Кривом Роге был уничтожен после множественного прилета от ВС РФ
4
GeForce GTX 1650 проверили в 80 современных играх — тянет всё
8

Популярные статьи

Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
23
ТОП-16 мифов о мониторах
49
На Peacock вышел первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика»
+
Первые впечатления от Witchfire
4
США намерены перенести разведывательные технологии с самолетов на космические аппараты
47
Как подключить геймпад Sony Dualsense к консоли Xbox
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
16
Midjourney сгенерировала постеры культовых фильмов в аниме стиле
4
Новый ударный беспилотник НОАК самолетного типа готов к битве за Тайвань
+
Какими были елочные игрушки в СССР
5

Сейчас обсуждают

El Grechko
09:20
Насчёт проблем с дровами от амд: их нет. Сидел на 5700, играл на оупенсорсных дровах, а в промежутках майнил эфириум на opencl. Да, пришлось почитать доку на предмет установки этого opencl, но это как...
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
Deneb inside
09:19
настанет тот момент, когда нынешним законодателям придется привыкать к неудобствам за решеткой.
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
Олесь Кука
09:17
Болезный, так где игры в MX Linux? Всё, что мы видим, набор каких-то скриншотов, причем из других дистрибутивов, и очередной плач Ярославны. Не можешь статью назвать соответствующе, а берешься писать....
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
valderm
09:16
лучше бы вааще промолчал горе электрик
Переезд из Node 202 в NR200P
User_007
09:16
И жизнь всего лишь одна
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
Евгений Хрипков
09:16
Ну если таких программистов как сейчас с руками из одного места то ладно😂
Пользователи iPhone 15 и 15 Pro недовольны сильным нагревом смартфонов
Иван Горыныч
09:14
Глупыш, совокупный объем бюджета и только стран НАТО в 30 раз пожирнее российского, не парси.🤣🤣🤣😃
Экс-премьер Словакии Фицо: армия страны пострадала из-за передачи техники ВСУ
SkyMaster
09:12
Все игрушки в твоём опусе довоенные-дореволюционные, а в реальном совке ёлочные игрушки были сплошь унылым говном, как и всё остальное.
Какими были елочные игрушки в СССР
Иван Горыныч
09:11
А может ты думаешь что можно посрать и не надутся, так нет, вот мои суслики уж второй год исправно паяют гробы и жгут опарыш в морге Джанкоя, урожайно.
Шойгу: Боевые действия продолжатся до 2025 года
Чaтo-Б0t
09:11
Ну не нравятся тебе страпоны, тогда пиши про дилдо. Опиши свои впечатления об этих девайсах. Не ленись.
Какими были елочные игрушки в СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем