Фото: храм Хатшепсут, N/A (CC BY)Этот памятник, знаменитый своей уникальной архитектурой и исторической ценностью, был построен в XV веке до н. э. в Дейр-эль-Бахри на западном берегу Нила. В январе 2025 года, под руководством археолога Захи Хавасса, исследователи нашли фундамент этого комплекса и гробницу эпохи Среднего царства (2050–1710 гг. до н. э.).

Часть основания, которую удалось обнаружить, служила главными воротами в заупокойный комплекс Хатшепсут. По словам Хавасса, эта находка позволяет ученым точнее восстановить первоначальный вид сооружения и даёт уникальное понимание строительных методов того времени. Раскопки, начавшиеся в 2022 году, принесли также ряд других ценнейших артефактов, таких как древние надписи, скальные гробницы, керамические жертвенные столы и монеты с изображением Александра Македонского. Особый интерес вызывают погребения XVII династии, которые могут пролить свет на переходный период между Средним и Новым царствами.

Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Хатшепсут, одна из самых известных женщин-фараонов, прославилась своими успешными правлениями и масштабными строительными проектами. Её заупокойный комплекс был посвящен не только ей, но и богам, с которыми она ассоциировалась. Этот монументальный памятник в Дейр-эль-Бахри был важнейшим религиозным и политическим центром своего времени, а его архитектура, органично вписывающаяся в окружающий ландшафт, до сих пор вызывает восхищение.

Новое открытие подтверждает ключевое значение этого места в истории Египта и открывает новые перспективы для изучения культуры, религиозных обычаев и архитектуры Древнего Египта. Работа исследователей продолжается, и эксперты уверены, что будущие находки смогут значительно расширить наше понимание древнеегипетской цивилизации.