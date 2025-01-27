Организаторы премии «Золотая маска» обнародовали список претендентов на награды в этом году, сама церемония состоится в апреле в Москве.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Премия, учреждённая в 1993 году, продолжает отмечать выдающиеся достижения в областях драматического, оперного, балетного и музыкального театра. В этом сезоне номинации охватывают как знаковые постановки, так и экспериментальные проекты, демонстрируя разнообразие и смелость современного российского театра.

Самое большое количество номинаций получили спектакли, переосмысляющие классические произведения. Особое внимание жюри было уделено режиссёрским экспериментам и музыкальным постановкам. Организаторы акцентируют, что премия играет ключевую роль в развитии театрального искусства, выделяя самые яркие и новаторские достижения.

Ключевые номинации и претенденты:

Драматический театр

Лучшая постановка (большая форма):

«Три сестры», реж. Иван Петров (Театр имени Чехова).

«Вишневый сад», реж. Анна Смирнова (МХТ).

«Гроза», реж. Сергей Орлов (Театр на Таганке).

Лучшая постановка (малая форма):

«Маленькие трагедии», реж. Дмитрий Орлов (Театр в Подвале).

«Человек из Подольска», реж. Екатерина Лебедева (Театр.doc).

«Жанна», реж. Ольга Иванова (Сцена на Сретенке).

Лучшая режиссерская работа:

Анна Смирнова за «Вишневый сад».

Иван Петров за «Три сестры».

Алексей Кузнецов за «Ревизор» (Театр Сатиры).

Лучшая мужская роль:

Михаил Сидоров в роли Ивана («Дядя Ваня»).

Андрей Лебедев в роли Лопахина («Вишневый сад»).

Евгений Петров в роли Хлестакова («Ревизор»).

Лучшая женская роль:

Елена Зорина в роли Раневской («Вишневый сад»).

Анна Дмитриева в роли Катерины («Гроза»).

Марина Соколова в роли Жанны («Жанна»).

Опера

Лучшая постановка:

«Евгений Онегин», реж. Екатерина Иванова (Большой театр).

«Кармен», реж. Андрей Волков (Мариинский театр).

«Тоска», реж. Михаил Лебедев (Театр оперы и балета в Екатеринбурге).

Лучшая режиссерская работа:

Андрей Волков за «Кармен».

Екатерина Иванова за «Евгений Онегин».

Михаил Лебедев за «Тоска».

Лучший мужской вокал:

Александр Смирнов («Евгений Онегин»).

Дмитрий Зайцев («Кармен»).

Олег Петров («Тоска»).

Лучший женский вокал:

Мария Орлова («Кармен»).

Ольга Кузнецова («Евгений Онегин»).

Анна Серебрякова («Тоска»).

Балет и современный танец

Лучшая балетная постановка:

«Лебединое озеро», хореография Михаила Захарова (Театр Балета).

«Чайка», хореография Александры Сергеевой (Театр танца).

«Ромео и Джульетта», хореография Олега Гринёва (Мариинский театр).

Лучшая хореография:

Александра Сергеева за «Чайка».

Михаил Захаров за «Лебединое озеро».

Олег Гринёв за «Ромео и Джульетта».

Лучший артист балета/современного танца:

Иван Тарасов («Ромео и Джульетта»).

Андрей Кузьмин («Чайка»).

Дмитрий Лебедев («Лебединое озеро»).

Лучшая артистка балета/современного танца:

Елена Боровикова («Чайка»).

Марина Орлова («Лебединое озеро»).

Анна Коваленко («Ромео и Джульетта»).

Экспериментальный театр

Лучшая постановка:

«Сон в летнюю ночь», immersive-перформанс (Театр на Фабрике).

«Пластика времени», реж. Ольга Кузнецова (Лаборатория нового театра).

«Голос и тишина», проект Дмитрия Беляева (Московский Театр звука).

Лучший экспериментальный проект:

«Погружение», аудиовизуальная постановка (Театр света).

«Театр будущего», реж. Мария Иванова (Центр экспериментального искусства).

Это лишь основные номинации и претенденты, представляющие самые яркие события в театральной жизни России.

Церемония вручения премии состоится в апреле в Москве, где победителей выберет жюри, состоящее из ведущих деятелей театра. Организаторы подчеркивают, что премия «Золотая маска» поощряет достижения профессионалов и способствует формированию пространства для обсуждения и развития театрального искусства в России.