Премия, учреждённая в 1993 году, продолжает отмечать выдающиеся достижения в областях драматического, оперного, балетного и музыкального театра. В этом сезоне номинации охватывают как знаковые постановки, так и экспериментальные проекты, демонстрируя разнообразие и смелость современного российского театра.
Самое большое количество номинаций получили спектакли, переосмысляющие классические произведения. Особое внимание жюри было уделено режиссёрским экспериментам и музыкальным постановкам. Организаторы акцентируют, что премия играет ключевую роль в развитии театрального искусства, выделяя самые яркие и новаторские достижения.
Ключевые номинации и претенденты:
Драматический театр
Лучшая постановка (большая форма):
- «Три сестры», реж. Иван Петров (Театр имени Чехова).
- «Вишневый сад», реж. Анна Смирнова (МХТ).
- «Гроза», реж. Сергей Орлов (Театр на Таганке).
Лучшая постановка (малая форма):
- «Маленькие трагедии», реж. Дмитрий Орлов (Театр в Подвале).
- «Человек из Подольска», реж. Екатерина Лебедева (Театр.doc).
- «Жанна», реж. Ольга Иванова (Сцена на Сретенке).
Лучшая режиссерская работа:
- Анна Смирнова за «Вишневый сад».
- Иван Петров за «Три сестры».
- Алексей Кузнецов за «Ревизор» (Театр Сатиры).
Лучшая мужская роль:
- Михаил Сидоров в роли Ивана («Дядя Ваня»).
- Андрей Лебедев в роли Лопахина («Вишневый сад»).
- Евгений Петров в роли Хлестакова («Ревизор»).
Лучшая женская роль:
- Елена Зорина в роли Раневской («Вишневый сад»).
- Анна Дмитриева в роли Катерины («Гроза»).
- Марина Соколова в роли Жанны («Жанна»).
Опера
Лучшая постановка:
- «Евгений Онегин», реж. Екатерина Иванова (Большой театр).
- «Кармен», реж. Андрей Волков (Мариинский театр).
- «Тоска», реж. Михаил Лебедев (Театр оперы и балета в Екатеринбурге).
Лучшая режиссерская работа:
- Андрей Волков за «Кармен».
- Екатерина Иванова за «Евгений Онегин».
- Михаил Лебедев за «Тоска».
Лучший мужской вокал:
- Александр Смирнов («Евгений Онегин»).
- Дмитрий Зайцев («Кармен»).
- Олег Петров («Тоска»).
Лучший женский вокал:
- Мария Орлова («Кармен»).
- Ольга Кузнецова («Евгений Онегин»).
- Анна Серебрякова («Тоска»).
Балет и современный танец
Лучшая балетная постановка:
- «Лебединое озеро», хореография Михаила Захарова (Театр Балета).
- «Чайка», хореография Александры Сергеевой (Театр танца).
- «Ромео и Джульетта», хореография Олега Гринёва (Мариинский театр).
Лучшая хореография:
- Александра Сергеева за «Чайка».
- Михаил Захаров за «Лебединое озеро».
- Олег Гринёв за «Ромео и Джульетта».
Лучший артист балета/современного танца:
- Иван Тарасов («Ромео и Джульетта»).
- Андрей Кузьмин («Чайка»).
- Дмитрий Лебедев («Лебединое озеро»).
Лучшая артистка балета/современного танца:
- Елена Боровикова («Чайка»).
- Марина Орлова («Лебединое озеро»).
- Анна Коваленко («Ромео и Джульетта»).
Экспериментальный театр
Лучшая постановка:
- «Сон в летнюю ночь», immersive-перформанс (Театр на Фабрике).
- «Пластика времени», реж. Ольга Кузнецова (Лаборатория нового театра).
- «Голос и тишина», проект Дмитрия Беляева (Московский Театр звука).
Лучший экспериментальный проект:
- «Погружение», аудиовизуальная постановка (Театр света).
- «Театр будущего», реж. Мария Иванова (Центр экспериментального искусства).
Это лишь основные номинации и претенденты, представляющие самые яркие события в театральной жизни России.
Церемония вручения премии состоится в апреле в Москве, где победителей выберет жюри, состоящее из ведущих деятелей театра. Организаторы подчеркивают, что премия «Золотая маска» поощряет достижения профессионалов и способствует формированию пространства для обсуждения и развития театрального искусства в России.