Оператор дрона Joe Tegtmeyer опубликовал видео строительства завода ATCF в Техасе — совместного проекта Tesla и SpaceX.

Всего четыре месяца назад Илон Маск анонсировал строительство нового завода по производству чипов в Техасе. Судя по свежим кадрам с дрона, которые опубликовал инструктор и оператор Joe Tegtmeyer, стройка идет быстрее, чем было запланировано.

Источник изображения: SpaceX

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Посмотрев видео, размещенное в соцсети Х, можно понять, что на площадке ATCF уже забивают геосваи, укладывают гравийную смесь на часть фундамента, а на южной стороне ведется планировка грунта. По словам Tegtmeyer, очертания будущего завода становятся все четче, а строительные материалы продолжают складировать. За последние несколько дней подали четыре новых разрешения на возведение временного комплекса трейлеров для подрядчиков и офисов Tesla — это, по мнению оператора, явный признак того, что подготовка к оснащению предприятия идет полным ходом.

@JoeTegtmeyer

@JoeTegtmeyer

Завод ATCF — совместный проект Tesla и SpaceX. В отличие от более масштабного Terafab, который планируют построить в округе Граймс, ATCF представляет собой меньшее по размеру, но не менее важное предприятие. Здесь будут разрабатывать и производить чипы-ускорители для Tesla, SpaceX и xAI. Главная особенность — полная интеграция: на одной площадке разместят производство логики, памяти и упаковку готовых изделий. Продукция завода пойдет на электромобили, роботов Optimus, а также на будущие орбитальные дата-центры.

@JoeTegtmeyer

@JoeTegtmeyer

Отдельно Tegtmeyer подчеркивает, что ATCF не стоит путать с Terafab — проектом гораздо большего масштаба, который будет строиться отдельно. Если ATCF уже активно возводят, то по Terafab пока нет свидетельств того, что он вышел из стадии предварительного планирования. При этом генеральный директор ASML подтвердил, что вел переговоры с Маском о создании одного из крупнейших производств микросхем в истории.