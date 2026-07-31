Генеральный директор Lumentum Майкл Херлстон предупредил о надвигающемся дефиците фосфида индия — материала, необходимого для производства лазеров, которые массово нужны в дата-центрах. По его словам, проблема может оказаться серьезнее, чем нехватка DRAM и NAND.

На саммите RAISE в Париже генеральный директор Lumentum Майкл Херлстон заявил, что индустрия столкнется с острой нехваткой фосфида индия — ключевого материала для лазеров, используемых в дата-центрах. Он предупредил, что этот дефицит может оказаться более серьезным, чем кризис с памятью DRAM и NAND.

Изображение - ChatGPT

Фосфид индия — это полупроводниковый материал с прямой запрещенной зоной, позволяющий эффективно преобразовывать электрический ток в свет. В отличие от кремния, который не умеет излучать свет, фосфид индия используется в каждом лазере для оптоволоконной связи. Без него не работают системы Silicon Photonics, применяемые в ЦОД.

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По словам Херлстона, раньше телеком-заказчики покупали лазеры сотнями, а сейчас Nvidia и крупные облачные провайдеры требуют сотни миллионов. Lumentum управляет пятью заводами, но все равно отгружает на 30% меньше, чем требуется клиентам.

В марте Nvidia инвестировала по $2 млрд в Lumentum и Coherent — двух основных поставщиков высокоскоростных лазеров для дата-центров. Эти сделки включают обязательства по закупкам и доступ к будущим производственным мощностям.

Переход на технологию встраиваемой оптики меняет способ размещения лазеров. Вместо сменных модулей, которые вставляются в порты, лазеры встраиваются непосредственно в оптические коммутаторы. Это снижает количество лазеров на порт, но общее число портов растет взрывными темпами. Новые типы лазеров — высокомощные непрерывные источники — сложнее в производстве, чем традиционные.

У Coherent дела обстоят лучше: компания перешла на 6-дюймовые пластины, что дает в четыре раза больше чипов при вдвое меньшей себестоимости по сравнению с 3-дюймовыми. К концу 2027 года мощности должны вырасти более чем вдвое. Но проблема глубже — фосфид индия получают как побочный продукт при переработке цинка, и его объемы нельзя нарастить независимо от спроса на лазеры. Китай контролирует около 69% мирового производства, а экспортные ограничения усугубляют ситуацию.

Херлстон предупредил, что даже совместно Lumentum и Coherent не смогут покрыть растущий спрос Nvidia и других заказчиков. По его оценке, проблема не решится быстро — переход на более крупные пластины лишь частично смягчит ситуацию, но не устранит дефицит в ближайшие годы.