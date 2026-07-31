Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Строительство ЦОД для ИИ вызовет дефицит фосфида индия, который станет критичнее нехватки памяти
Генеральный директор Lumentum Майкл Херлстон предупредил о надвигающемся дефиците фосфида индия — материала, необходимого для производства лазеров, которые массово нужны в дата-центрах. По его словам, проблема может оказаться серьезнее, чем нехватка DRAM и NAND.
реклама

На саммите RAISE в Париже генеральный директор Lumentum Майкл Херлстон заявил, что индустрия столкнется с острой нехваткой фосфида индия — ключевого материала для лазеров, используемых в дата-центрах. Он предупредил, что этот дефицит может оказаться более серьезным, чем кризис с памятью DRAM и NAND.

 Изображение - ChatGPT

Фосфид индия — это полупроводниковый материал с прямой запрещенной зоной, позволяющий эффективно преобразовывать электрический ток в свет. В отличие от кремния, который не умеет излучать свет, фосфид индия используется в каждом лазере для оптоволоконной связи. Без него не работают системы Silicon Photonics, применяемые в ЦОД.

реклама

По словам Херлстона, раньше телеком-заказчики покупали лазеры сотнями, а сейчас Nvidia и крупные облачные провайдеры требуют сотни миллионов. Lumentum управляет пятью заводами, но все равно отгружает на 30% меньше, чем требуется клиентам.

В марте Nvidia инвестировала по $2 млрд в Lumentum и Coherent — двух основных поставщиков высокоскоростных лазеров для дата-центров. Эти сделки включают обязательства по закупкам и доступ к будущим производственным мощностям.

Переход на технологию встраиваемой оптики меняет способ размещения лазеров. Вместо сменных модулей, которые вставляются в порты, лазеры встраиваются непосредственно в оптические коммутаторы. Это снижает количество лазеров на порт, но общее число портов растет взрывными темпами. Новые типы лазеров — высокомощные непрерывные источники — сложнее в производстве, чем традиционные.

У Coherent дела обстоят лучше: компания перешла на 6-дюймовые пластины, что дает в четыре раза больше чипов при вдвое меньшей себестоимости по сравнению с 3-дюймовыми. К концу 2027 года мощности должны вырасти более чем вдвое. Но проблема глубже — фосфид индия получают как побочный продукт при переработке цинка, и его объемы нельзя нарастить независимо от спроса на лазеры. Китай контролирует около 69% мирового производства, а экспортные ограничения усугубляют ситуацию.

Херлстон предупредил, что даже совместно Lumentum и Coherent не смогут покрыть растущий спрос Nvidia и других заказчиков. По его оценке, проблема не решится быстро — переход на более крупные пластины лишь частично смягчит ситуацию, но не устранит дефицит в ближайшие годы.

#nvidia #полупроводники #ии #дефицит #дата-центры #цод #оптоволокно #coherent #lumentum #фосфид индия
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатель открыл в пункте выдачи Wildberries коробку RTX 5070 Ti и обнаружил в ней бутылку с водой
В Подмосковье начали бороться с борщевиком на частных участках за счёт их владельцев
Прибыль Samsung от производства чипов выросла в 250 раз благодаря развитию искусственного интеллекта
Потребовались технические модификации двигателей Rolls-Royce для 24-часового полёта Airbus A350
Volkswagen планирует сократить сотрудников до 100000 — Audi полностью закроет завод, выпускающий A8
Международные инспекторы проверили на безопасность единственную в мире плавучую АЭС
Новая игра Naughty Dog рискует стать самой дорогой в истории Sony — бюджет может превысить $600 млн
Не имеющие в мире аналогов пожарные российские вертолёты Ка-32 простаивают в Испании
ИИ взялся за языки, которые не могли разгадать столетиями — что из этого вышло
Продажи Galaxy Z Fold 8 превысили ожидания — у Samsung заканчиваются запасы смартфонов
Sony столкнулась с проблемой во время подготовки к релизу GTA VI
Крупнейший в мире автовоз доставил рекордное количество машин за один рейс – 7738 авто Tesla
Microsoft заработала $3,2 млрд на инвестициях в Anthropic, но с OpenAI не всё так однозначно
SpaceX получила от Космических сил США заказ стоимостью $1,6 млрд на 18 запусков ракеты Falcon 9
Brabus и Sunreef Yachts выпустили роскошный футуристичный катамаран Ultima 55 с эффектом полёта
Xiaomi представила гибридное авто SkyNomad N70 с запасом хода на электротяге 505 км и общим 1705 км
На Сахалин прибыли нацеленные на замену американских Sikorsky и европейских Airbus первые Ми-171А3
Информатор раскрыл предварительные цены Galaxy S26 FE во Франции
Casio выпустила пять новых часов серии Edifice EFK-200 и топ-версию в сотрудничестве с Toyota Racing
Casio вывела на рынок США серию авиаторских часов G-Shock GravityMaster GWR-B3000

Популярные статьи

«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Как выбрать видеокарту для игрового ПК и не переплатить за ненужные возможности — баланс цены и FPS
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Фильмы, где на маркетинг потратили больше, чем на съёмки — «Барби», «Оно», «Джокер» и другие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter