На выставке Computex 2026 в Тайване человекоподобный робот неожиданно упал во время презентации. Qualcomm объяснила инцидент сбоем связи.

На выставке Computex 2026 в Тайване человекоподобный робот неожиданно упал во время презентации. Видео инцидента разошлось по соцсетям.

©Qualcomm

Робот аккуратно шел по сцене рядом с ведущим, как вдруг резко наклонился вперед и рухнул. После падения он поднял кулак, как будто показывал, что все еще работает, но самостоятельно встать не смог. Сотрудники выбежали на сцену, накрыли робота тканью и унесли.

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Компания Qualcomm, чей процессор использовался в роботе, объяснила, что причиной стал сбой связи во время демонстрации. В компании отметили, что живые выступления всегда связаны с риском, и этот случай предоставит ценные данные для улучшения софта и надежности систем. При падении робот выполнил встроенную последовательность безопасного падения — опустился на колени, чтобы защитить окружающих.





Чип Dragonwing IQ10, на котором работает робот, создана для промышленных роботов, автономных машин и человекоподобных систем. Он обеспечивает до 700 TOPS вычислительной мощности для распознавания объектов и принятия решений в реальном времени. В системе 18 ядер процессора, отдельные ИИ-блоки, поддержка до 12 камер, лидаров и датчиков движения. Чип рассчитан на работу в жестких условиях — от -40°C до +70°C.