Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Российская авиация столкнулась с дефицитом обученных экипажей для новых российских самолетов
Россия планирует поставить авиакомпаниям сотни новых самолетов до 2030 года. Однако подготовка пилотов и инженеров для МС-21, SJ-100 и Ту-214 идет медленнее, чем сборка лайнеров.
реклама

Российская авиационная промышленность готовится к выпуску сотен новых самолетов — МС-21, SJ-100 и Ту-214. Параллельно с производством встал не менее сложный вопрос: где взять обученные экипажи для этой техники. Подготовка специалистов под каждый самолет требует отдельных программ и тренажеров.

 @skymoments_avia

Для работы на МС-21 пилотов и инженеров сейчас готовят в АУЦ РАТА. В 2023 году обучение там прошли 40 пилотов и более 650 инженерно-технических специалистов. Для SJ-100 единственный тренажер находится в Ульяновском институте гражданской авиации. Программы для Ту-214 уже существуют, но их масштабирование только в планах.

реклама

Два ключевых вуза страны — Ульяновский и Санкт-Петербургский университеты гражданской авиации — готовят будущих пилотов и инженеров, но их тренажерная база ориентирована на старые советские и зарубежные модели. Молодые специалисты приходят на новые самолеты без практических навыков работы с ними.

🔥 Возможно, это вам так же будет интересно:☟ 

Создатель самолёта «Русская Арктика» отметил отсутствие интереса к малой авиации

Острее всего ситуация с Ту-214: для полетов на нем нужен бортинженер. Профессия практически исчезла из гражданской авиации за последние два десятилетия. Восстанавливать программы подготовки приходится с нуля. Переучивать уже работающих специалистов долго, а готовить новых негде.

Пока учебные заведения разворачивают инфраструктуру, авиакомпании получают новые лайнеры. Кадровый разрыв растет, и закрыть его пока не удается.

#россия #авиация #мс-21 #sj-100 #ту-214 #кадры #подготовка пилотов
Источник: t.me
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На базе легендарного Ан-2 создали самолет «Русская Арктика» с дальностью полета 1700 км
Состоялся первый рекордный 24-часовой полёт Airbus A350 из Австралии во Францию
22-тонный харвестер КАМАЗ-1010 с колесной формулой 8х8 не боится диагонального вывешивания
Невыпущенный 8-ядерный процессор Intel Core i9-14901KE протестировали с разгоном до 7,4 ГГц
В России изготовлена четвёртая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М
Франция применила новый гигантский транспортный самолёт Airbus для борьбы с лесными пожарами
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 2 сентября на базе пикапа Triton
Энтузиаст собрал игровой ПК без компонентов Intel, AMD и Nvidia с видеокартой LX 7G100
Amazon планирует использовать спутниковую группировку Leo для обеспечения прямой телефонной связи
Потребовались технические модификации двигателей Rolls-Royce для 24-часового полёта Airbus A350
Китай испытал первый гражданский беспилотник, способный летать 24 часа при полной загрузке
Международные инспекторы проверили на безопасность единственную в мире плавучую АЭС
Halo Campaign Evolved протестировали на бюджетной GTX 1650
Археологи обнаружили в горном поселении Турции обсидиан возрастом 5000 лет
Крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым «зорким» кораблем в мире благодаря авиакрылу из трёх Ка-31
Tom’s Hardware сравнили DDR4 и DDR5 в играх и оценили актуальность старой памяти в сборках 2026 года
ИИ взялся за языки, которые не могли разгадать столетиями — что из этого вышло
Mercedes превратил роскошный кемпер Marco Polo в отель на колесах с панорамной крышей
Продажи Galaxy Z Fold 8 превысили ожидания — у Samsung заканчиваются запасы смартфонов
AMD раскрывает показатели fps на ПК с Radeon RX 9050 в 007 First Light и ряде других игр

Популярные статьи

«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Как выбрать видеокарту для игрового ПК и не переплатить за ненужные возможности — баланс цены и FPS
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter