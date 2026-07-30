Россия планирует поставить авиакомпаниям сотни новых самолетов до 2030 года. Однако подготовка пилотов и инженеров для МС-21, SJ-100 и Ту-214 идет медленнее, чем сборка лайнеров.

Российская авиационная промышленность готовится к выпуску сотен новых самолетов — МС-21, SJ-100 и Ту-214. Параллельно с производством встал не менее сложный вопрос: где взять обученные экипажи для этой техники. Подготовка специалистов под каждый самолет требует отдельных программ и тренажеров.

@skymoments_avia

Для работы на МС-21 пилотов и инженеров сейчас готовят в АУЦ РАТА. В 2023 году обучение там прошли 40 пилотов и более 650 инженерно-технических специалистов. Для SJ-100 единственный тренажер находится в Ульяновском институте гражданской авиации. Программы для Ту-214 уже существуют, но их масштабирование только в планах.

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Два ключевых вуза страны — Ульяновский и Санкт-Петербургский университеты гражданской авиации — готовят будущих пилотов и инженеров, но их тренажерная база ориентирована на старые советские и зарубежные модели. Молодые специалисты приходят на новые самолеты без практических навыков работы с ними.

Острее всего ситуация с Ту-214: для полетов на нем нужен бортинженер. Профессия практически исчезла из гражданской авиации за последние два десятилетия. Восстанавливать программы подготовки приходится с нуля. Переучивать уже работающих специалистов долго, а готовить новых негде.

Пока учебные заведения разворачивают инфраструктуру, авиакомпании получают новые лайнеры. Кадровый разрыв растет, и закрыть его пока не удается.