Крупнейшие торговые сети России в июне впервые зафиксировали отрицательную наценку на социально значимые продукты.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подвела итоги минувшего месяца. Оказалось, что крупные сети впервые столкнулись с отрицательной наценкой на товары из социально значимого перечня. Такого на рынке не наблюдалось прежде.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Средний показатель по 25 позициям ушел в минус на 1%. Тринадцать наименований из этого списка продаются по цене ниже закупочной. В основном это овощи: морковь стоит на 22% меньше, чем сети заплатили поставщикам, капуста — на 12,6%.

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Причина — прошлогодний урожай. Объем предложения оказался высоким, и закупочные цены упали: морковь подешевела на 11,5% за год, капуста — на 38%. Сети сознательно держат низкие цены на отдельные позиции, чтобы привлекать покупателей, а потери компенсируют за счет других товаров.

Средняя наценка по всем категориям в рознице составляет 28%. Основной доход ритейлерам приносят непродовольственные товары, продукция с высокой маржой и собственные марки. Львиная доля наценки уходит на аренду, логистику и зарплаты персонала. Чистая прибыль — всего 2–3%.

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Х5, владеющая «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Чижиком», еще четыре года тому назад взяла на себя обязательство не поднимать наценку на социально значимые товары выше 5%, а иногда опускает ее и в отрицательную зону.

Отрицательная наценка не означает, что все товары из перечня продаются в убыток. Сети могут держать минус только на одной-двух позициях, а на остальных — сохранять высокую маржу. Также некоторые ритейлеры закладывают в контракты с поставщиками условия о компенсации дохода по категории, хотя ФАС ранее пыталась ограничивать такую практику.