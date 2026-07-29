Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В российских магазинах впервые зафиксирована отрицательная наценка на социально значимые продукты
Крупнейшие торговые сети России в июне впервые зафиксировали отрицательную наценку на социально значимые продукты.
реклама

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подвела итоги минувшего месяца. Оказалось, что крупные сети впервые столкнулись с отрицательной наценкой на товары из социально значимого перечня. Такого на рынке не наблюдалось прежде.

 

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Средний показатель по 25 позициям ушел в минус на 1%. Тринадцать наименований из этого списка продаются по цене ниже закупочной. В основном это овощи: морковь стоит на 22% меньше, чем сети заплатили поставщикам, капуста — на 12,6%.

реклама

Причина — прошлогодний урожай. Объем предложения оказался высоким, и закупочные цены упали: морковь подешевела на 11,5% за год, капуста — на 38%. Сети сознательно держат низкие цены на отдельные позиции, чтобы привлекать покупателей, а потери компенсируют за счет других товаров.

Средняя наценка по всем категориям в рознице составляет 28%. Основной доход ритейлерам приносят непродовольственные товары, продукция с высокой маржой и собственные марки. Львиная доля наценки уходит на аренду, логистику и зарплаты персонала. Чистая прибыль — всего 2–3%.

©Коммерсантъ

Х5, владеющая «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Чижиком», еще четыре года тому назад взяла на себя обязательство не поднимать наценку на социально значимые товары выше 5%, а иногда опускает ее и в отрицательную зону.

Отрицательная наценка не означает, что все товары из перечня продаются в убыток. Сети могут держать минус только на одной-двух позициях, а на остальных — сохранять высокую маржу. Также некоторые ритейлеры закладывают в контракты с поставщиками условия о компенсации дохода по категории, хотя ФАС ранее пыталась ограничивать такую практику.

#фас #ритейлеры #розница #наценка #акорт #социально значимые товары
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На базе легендарного Ан-2 создали самолет «Русская Арктика» с дальностью полета 1700 км
Состоялся первый рекордный 24-часовой полёт Airbus A350 из Австралии во Францию
22-тонный харвестер КАМАЗ-1010 с колесной формулой 8х8 не боится диагонального вывешивания
Археологи нашли в Казахстане средневековый «дом на колёсах» времён Кимакского каганата
Невыпущенный 8-ядерный процессор Intel Core i9-14901KE протестировали с разгоном до 7,4 ГГц
Российские власти и руководство Telegram контактируют по вопросу восстановления доступа
Первая в мире 8-ГБ игровая видеокарта Radeon R9 290X протестирована в ряде современных игр
Разработчик запустил ИИ-модель с 28,9 млн параметров на микроконтроллере ESP32-S3 за $10
В России изготовлена четвёртая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 2 сентября на базе пикапа Triton
Франция применила новый гигантский транспортный самолёт Airbus для борьбы с лесными пожарами
Китайский физик предложил конструкцию зонда весом 1 г для изучения чёрной дыры в созвездии Змееносца
Apple снова стала самой дорогой компанией мира с капитализацией около $5 трлн
Энтузиаст собрал игровой ПК без компонентов Intel, AMD и Nvidia с видеокартой LX 7G100
Геймер оснастил Steam Deck шипами и электрошокером, чтобы родственники не играли без разрешения
Стартап из США привлёк 470 миллионов долларов на разработку миниатюрных реакторов для военных
Amazon планирует использовать спутниковую группировку Leo для обеспечения прямой телефонной связи
Китай испытал первый гражданский беспилотник, способный летать 24 часа при полной загрузке
Halo Campaign Evolved протестировали на бюджетной GTX 1650
В России появится первый совместный с Беларусью завод по производству агродронов

Популярные статьи

«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
Обзор электронного блокнота Onyx Boox Go 6 (Gen II)
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter