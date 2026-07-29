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Global_Chronicles
Спустя 100 лет поисков получен снимок звезды-компаньона Бетельгейзе — она в 2–3 раза тяжелее Солнца
Астрономы получили четкое изображение звезды-компаньона Бетельгейзе. Объект в 2–3 раза массивнее Солнца и находится на орбите вокруг красного сверхгиганта.
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Бетельгейзе — одна из самых известных звезд на небе. Это красный сверхгигант в созвездии Ориона, видимый невооруженным глазом на расстоянии 650 световых лет от Земли. Более 100 лет астрономы подозревали, что у этой звезды есть компаньон, но подтвердить это не удавалось.

Изображение предоставлено: ESO/M. Montargès et al

Команда под руководством Мигеля Монтарже из Парижской обсерватории (Observatoire de Paris) использовала инструмент SPHERE на Очень Большом Телескопе в Чили. Коронограф прибора блокирует свет яркой звезды, позволяя разглядеть более тусклые объекты рядом с ней. После обработки изображений ученые увидели четкий сигнал от еще одной звезды.

Предыдущие расчеты 2024 года предсказывали, что компаньон может находиться в максимальном удалении от Бетельгейзе в декабре, что упрощает наблюдения. Ученые полагали, что звезда-компаньон примерно равна по массе Солнцу. Однако новые данные показали, что на самом деле обнаруженный объект тяжелее в 2–3 раза.

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Самое четкое из когда-либо полученных изображений того, что, вероятно, является Бетельгейзе B, звездой, вращающейся вокруг Бетельгейзе.(Изображение предоставлено: ESO/M. Montargès et al.)

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На данный момент астрономы уверены в открытии на 99%. Для окончательного подтверждения потребуется еще одно наблюдение через год, когда звезда окажется на противоположной стороне орбиты. Открытие не только решает вековую загадку, но и ставит новые вопросы. Бетельгейзе — красный сверхгигант, приближающийся к концу своей эволюции. Несколько лет назад его резкое изменение яркости вызвало слухи о скором взрыве. Теперь ученым предстоит выяснить, влияет ли присутствие компаньона на судьбу главной звезды.

#астрономия #бетельгейзе #двойная звезда #sphere #красный сверхгигант
Источник: space.com
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