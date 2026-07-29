Бельгийские ученые выяснили, что тараканы в группе демонстрируют коллективную память. Она возникает не из запоминания отдельных насекомых, а из их взаимодействия друг с другом.

Ученые из Свободного университета Брюсселя (Universite Libre de Bruxelles) под руководством Мариано Кальво Мартина изучали поведение американских тараканов. Они выяснили, что группы этих насекомых демонстрируют коллективную память, которая не связана с запоминанием у отдельных особей. Изображение - ChatGPT

В эксперименте тараканам предложили два укрытия. Одно освещалось красным светом — для насекомых он выглядит темнее и привлекательнее. Второе — зеленым. Большинство тараканов выбрало укрытие с красным светом. Затем ученые поменяли освещение мест: ранее привлекательное стало зеленым, а непривлекательное — красным.

Фотография эксперимента, ScienceAlert

Одиночные тараканы быстро покинули место с зеленым светом и перебрались в то, где теперь горел красный. Группы тараканов вели себя иначе. Если до смены освещения в укрытии собралось достаточно много особей, они оставались на месте, даже когда свет стал зеленым. Объяснение — в социальном механизме. Каждый таракан предпочитает находиться там, где уже есть другие особи. Когда группа становится достаточно большой, социальная тяга перевешивает сигнал окружающей среды, который говорит о необходимости покинуть убежище.

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В компьютерных моделях ученые запрограммировали виртуальных тараканов на предпочтение красного света и склонность задерживаться там, где уже собрались другие. Ни у одного виртуального насекомого не было памяти о первоначальном убежище. Однако простые правила взаимодействия заставляли группы оставаться в исходном месте даже после смены условий. По мнению ученых, такой тип коллективной памяти может встречаться у разных животных, которые принимают решения сообща — от рыб и птиц до муравьев и людей.