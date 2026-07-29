Ученые из Свободного университета Брюсселя (Universite Libre de Bruxelles) под руководством Мариано Кальво Мартина изучали поведение американских тараканов. Они выяснили, что группы этих насекомых демонстрируют коллективную память, которая не связана с запоминанием у отдельных особей.Изображение - ChatGPT
В эксперименте тараканам предложили два укрытия. Одно освещалось красным светом — для насекомых он выглядит темнее и привлекательнее. Второе — зеленым. Большинство тараканов выбрало укрытие с красным светом. Затем ученые поменяли освещение мест: ранее привлекательное стало зеленым, а непривлекательное — красным.
Фотография эксперимента, ScienceAlert
Одиночные тараканы быстро покинули место с зеленым светом и перебрались в то, где теперь горел красный. Группы тараканов вели себя иначе. Если до смены освещения в укрытии собралось достаточно много особей, они оставались на месте, даже когда свет стал зеленым. Объяснение — в социальном механизме. Каждый таракан предпочитает находиться там, где уже есть другие особи. Когда группа становится достаточно большой, социальная тяга перевешивает сигнал окружающей среды, который говорит о необходимости покинуть убежище.
В компьютерных моделях ученые запрограммировали виртуальных тараканов на предпочтение красного света и склонность задерживаться там, где уже собрались другие. Ни у одного виртуального насекомого не было памяти о первоначальном убежище. Однако простые правила взаимодействия заставляли группы оставаться в исходном месте даже после смены условий. По мнению ученых, такой тип коллективной памяти может встречаться у разных животных, которые принимают решения сообща — от рыб и птиц до муравьев и людей.