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Global_Chronicles
Citizen выпустила часы Addysen — прямоугольный корпус, сапфировое стекло и солнечная подзарядка
Citizen представила в США модель BJ6570-50E из линейки Addysen. Часы на солнечной батарее с прямоугольным стальным корпусом и сапфировым стеклом стоят 450 долларов.
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Японская часовая компания Citizen пополнила американский ассортимент моделью Addysen BJ6570-50E. Это часы в прямоугольном стальном корпусе, работающие от солнечной батареи, с сапфировым стеклом и черным циферблатом.

 Изображение: GizmoChina 

Корпус выполнен из нержавеющей стали серебристого цвета. Его размеры: длина 36 мм, ширина 26,5 мм. Черный циферблат украшен накладными римскими цифрами. Стекло — сапфировое, устойчивое к царапинам. Часы поставляются на семизвенном стальном браслете с раскладывающейся застёжкой и кнопками.

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Внутри установлен кварцевый механизм E037 с технологией Eco-Drive. Солнечный элемент под циферблатом преобразует свет — как солнечный, так и искусственный — в электричество, которое накапливается в аккумуляторе. Владельцу не нужно менять батарейку: часы подзаряжаются сами при обычном ношении.

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Изображение: GizmoChina 

Защита от воды — 50 метров. Это означает, что часы выдерживают дождь, мытье рук и плавание на поверхности, но не годятся для дайвинга или водных видов спорта.

Модель уже появилась в продаже на сайте Citizen и у розничных партнеров США по цене $450 (эквивалентно ≈ 35100 ₽ по курсу ЦБ РФ на 28.07.2026). Производитель также показал другие цветовые варианты, но когда они поступят в продажу, не уточняется.

#наручные часы #citizen #сапфировое стекло #eco-drive #солнечные часы #addysen #bj6570-50e
Источник: gizmochina.com
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