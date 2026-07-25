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Global_Chronicles
В РФ создан управляемый подводный дрон с крылом и отделяемым отсеком для скрытной доставки грузов
Специалисты Военно-морской академии имени Кузнецова запатентовали грузовой подводный аппарат. Он может нести отделяемый отсек с оборудованием, управлять плавучестью с помощью сжатого газа и выдвигать крыло для экономии энергии.
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В Российской Федерации разработали грузовой подводный аппарат, способный автономно доставлять технику в удаленные районы моря. Схему устройства предложили инженеры Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова. Аппарат отличается от традиционных самоходных мин и торпед наличием отделяемого отсека, выдвижным крылом и системой изменения плавучести.

 ©ФИПС

Конструкция решает проблему, известную по американским самотранспортирующимся минам Mark 67 и Мк-76. Их недостатки — малая дальность хода, сильный шум и неотделяемая ходовая часть, которая остается в точке установки и демаскирует операцию.

©ФИПС

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Российский аппарат устроен иначе. Грузовой отсек крепится к корпусу на электромеханических замках. По команде бортовой системы управления они расцепляются, и отсек с оборудованием остается на месте. Сам аппарат уходит дальше — может вернуться на базу или следовать в другой район для повторного использования. Управление плавучестью и дифферентом осуществляется с помощью баллона со сжатым газом и балластных емкостей в носу и корме.

Российский робототехнический комплекс РОИН Р-250 получил гидравлику с интеллектуальным управлением

©ФИПС

Главная особенность — выдвижное крыло. На носителе оно сложено и не выходит за габариты корпуса. Под водой крыло выдвигается и создает подъемную силу, что особенно важно на малых скоростях. Это позволяет значительно увеличить дальность хода по сравнению с расчетами, где не учтены потери на удержание глубины рулями. При этом крыло может менять положение вдоль корпуса в зависимости от смещения центра масс после отделения груза. Конструкторы предусмотрели, что аппарат доставляет не только стационарные объекты, но и подвижные подводные аппараты с робототехническими комплексами.

#подводный аппарат #крыло #морская техника #патент рф #военно-морская академия #грузовой отсек #скрытная доставка
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