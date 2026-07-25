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Global_Chronicles
Российский робототехнический комплекс РОИН Р-250 получил гидравлику с интеллектуальным управлением
Российская компания АО МГК «ИНТЕХРОС» оснастила робототехнический комплекс РОИН Р-250 гидравлической системой с LS-управлением.
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В России модернизировали робототехнический комплекс для тяжелых работ. На машину РОИН Р-250 установили гидросистему с функцией автоматической регулировки подачи масла. Такое решение от АО МГК «ИНТЕХРОС» позволяет эффективнее расходовать энергию и точнее выполнять рабочие операции.

 ©«ИНТЕХРОС»

У обычных гидросистем насос качает масло с постоянной производительностью независимо от того, требуется ли максимальное усилие или нет. Лишняя жидкость уходит через клапаны, перегревается, нагрузка на оборудование растет.

©«ИНТЕХРОС» 

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В новой системе применен другой подход. Специальный механизм отслеживает текущее сопротивление на каждом гидроцилиндре и дает команду насосу подавать ровно столько масла, сколько нужно в данный момент. Если нагрузка небольшая, подача снижается, если требуется мощное усилие — возрастает.

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Посмотреть демонстрационное видео работы робототехнического комплекса вы можете здесь.

На практике это дает сразу несколько эффектов. Двигатель тратит меньше топлива, потому что не перекачивает лишнюю жидкость. Масло греется слабее, а значит, реже теряет свои свойства. Все движения становятся более плавными и точными. Если одновременно работают несколько механизмов, они лучше согласуются друг с другом. Насос и вся гидроаппаратура служат дольше, потому что испытывают меньшие нагрузки.

Такая система особенно полезна при автоматизации повторяющихся операций — при копании или, например, при замене шпал. Машина может выполнять их циклично, а гидравлика каждый раз сама подбирает оптимальный режим без участия оператора.

#автоматизация #российское машиностроение #ls-управление #гидросистема #интеллектуальная гидравлика #робототехнический комплекс #роин р-250
Источник: atomic-energy.ru
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