Игровое сообщество Does It Play подтвердило информацию о том, что Sony запретила сотрудникам обсуждать отказ от физических дисков. Ранее об этом заявила бывший сотрудник Sony Santa Monica Алана Пирс.

Sony никак не комментирует решение выпустить PS6 без привода для дисков. Журналисты и игроки ждут ответа, но компания хранит молчание.

Изображение - ChatGPT

Недавно Алана Пирс, которая раньше работала в Sony Santa Monica, заявила, что компания дала указание своим работникам не высказываться на тему перехода на цифровые форматы. Теперь независимое сообщество Does It Play, занимающееся сохранением игр, подтвердило эту информацию. По их словам, поначалу внутри шло много обсуждений решения Sony, но потом все дискуссии резко прекратились.

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Активисты считают, что Sony пытается взять ситуацию под контроль, потому что у компании нет убедительных аргументов в пользу отказа от физических носителей. По их мнению, такое решение не устраивает ни игроков, ни продавцов, ни разработчиков.

Does It Play призывает игроков активнее высказывать свою позицию. Они полагают, что если достаточно много пользователей осознают, что цифровое будущее приведет к дополнительным ограничениям и расходам, Sony может пересмотреть свое решение. Сейчас известно, что следующая консоль Xbox, в отличие от PS6, предложит способ переноса физических игр на новую платформу. Если игроки не начнут говорить об этом сейчас, PS6 может оказаться полностью цифровой и без возможности запуска дисков с PS5.