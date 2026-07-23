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Global_Chronicles
Samsung открыл в Лондоне паб с бесплатными фирменными коктейлями для презентации складных смартфонов
Компания Samsung открыла в Лондоне временный паб The Fold Inn, посвященный выходу новых складных смартфонов. Посетители могут бесплатно попробовать фирменные напитки и лично протестировать смартфоны.
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В центре Лондона, в районе Сохо, заработал временный паб. Его открыла компания Samsung, чтобы представить публике свои новые складные смартфоны.

 Фото:  Android Headlines

Заведение получило название The Fold Inn. По замыслу организаторов, оно переосмысляет традиционный британский паб через дизайн складных устройств. Внутри установлена барная стойка необычной формы, напоминающая согнутый телефон. Посетителям предлагают бесплатные напитки из специального меню: коктейль Soho Sipper вдохновлен моделью Galaxy Z Fold 8, City Pour — Fold 8 Ultra, а The Shoreditch Pint — Flip 8.

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Главная цель проекта — дать гостям возможность в неформальной обстановке познакомиться с новинками. Любой желающий может подойти к демонстрационным образцам, взять их в руки и оценить работу механизма складывания. Заведение открыто для всех в течение ограниченного времени. На данный момент компания показала только внешний вид паба. Детали интерьера и полное меню появятся позже, когда двери паба официально распахнутся для посетителей.

#samsung #складные смартфоны #презентация #лондон #galaxy z fold 8 #galaxy z flip 8 #galaxy z fold 8 ultra #the fold inn #сохо
Источник: androidheadlines.com
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