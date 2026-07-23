Морской биолог Эрик Игуэра опубликовал исследование о необычном способе охоты косаток у тихоокеанского побережья Мексики.

У тихоокеанского побережья Мексики группа косаток использует необычный метод охоты на рыбу-солнце — самую крупную костную рыбу в мире. Биологи впервые заметили эту стратегию в 2021 году, а теперь опубликовали детальное описание двух эпизодов, снятых на видео.

Скриншот видео The New York Times

На кадрах видно, как одна взрослая косатка удерживает в пасти рыбу-солнце. В этот момент вторая особь на большой скорости врезается в добычу. После столкновения рыба разлетается на куски, и молодая косатка начинает поедать небольшие куски.

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Морской биолог Эрик Игуэра сравнивает такую координацию с футбольной игрой, где каждый участник выполняет свою задачу. Ученые считают, что такие маневры служат для обучения молодых косаток и отработки командного взаимодействия. Косатки известны своим социальным поведением: они чистят друг друга и играют с медузами. По мнению биолога Кэтрин Эйрес, охота на рыбу-солнце тоже может быть формой развлечения.

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