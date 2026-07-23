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Global_Chronicles
ИИ-компании скрывают долги на сумму $1,65 трлн
Alphabet, Amazon, Meta (признана в РФ экстремистской организацией), Microsoft и Oracle имеют скрытые долги на сумму около $1,65 трлн. Эта цифра превышает официально отраженные в балансах обязательства компаний на 122%.
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Пять крупнейших технологических корпораций активно инвестируют в ИИ-инфраструктуру. При этом значительная часть их обязательств не отражается в балансовых отчетах. По данным Nikkei Asia, больше всего неучтенных долгов у Meta* — $420 млрд при официальных $140 млрд. У Oracle скрытые обязательства составляют $273,3 млрд, что в 29 раз превышает показатель 2022 года.

Изображение - ChatGPT

Речь идет о долгосрочных контрактах с операторами дата-центров, которые еще не вступили в силу. Компании обещают оплачивать вычислительные мощности после запуска проектов. Поскольку центры обработки данных пока не работают, эти соглашения не отражаются в балансах как текущие обязательства. Когда проекты начнут функционировать контракты вступят в силу и компаниям придется платить, независимо от реального спроса на ИИ-услуги.

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При этом Alphabet, Amazon и Microsoft имеют отложенную выручку за облачные сервисы на $1,45 трлн. Глава AWS Мэтт Гарман утверждает, что инвестиции не являются спекулятивными. Однако аналитиков беспокоит, что капитальные расходы компаний превышают их доходы, и они все чаще прибегают к выпуску облигаций и акций для финансирования. Ситуация напоминает практики, которые использовались в Enron перед крахом в 2001 году. Хотя текущие схемы не являются мошенническими, они скрывают реальный объем обязательств. На фоне неопределенности с окупаемостью ИИ-проектов это создает риски для инвесторов и всей отрасли.

* Meta - признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

#microsoft #ии #amazon #meta #дата-центры #ai #alphabet #oracle #облачные вычисления #финансовые риски #скрытые долги
Источник: tomshardware.com
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