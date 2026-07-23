Владельцы цифровых версий игр смогут запускать классические проекты на компьютерах и портативных устройствах, включая ROG Xbox Ally и Ally X.

Microsoft начала переносить старые игры с консолей на ПК. В рамках новой инициативы компания планирует постепенно расширять библиотеку классических проектов, доступных на компьютерах.

Источник изображения: Xbox

В программу вошли четыре тайтла (BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge, Fuzion Frenzy), которые уже можно купить в PC-версиях. Они также включены во все планы Xbox Game Pass. Пользователи, владеющие цифровыми копиями этих игр на консолях, получают доступ к ним на ПК и портативных устройствах без дополнительной платы. Поддерживаются функции Xbox Play Anywhere и Xbox Cloud Gaming. Программа работает только с цифровыми версиями — физические диски не учитываются.

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Игры получат улучшенные графические настройки. Доступны масштабирование разрешения до 4x, VSync, полноэкранный и оконный режимы, анизотропная фильтрация и улучшенное сглаживание. Для некоторых классических проектов на консолях и ПК добавят систему достижений. Системные требования для запуска: процессор от 4 ядер (рекомендуется 6 ядер и 12 потоков), видеокарта уровня GTX 950 или RX 550 (рекомендуется GTX 1070 Ti или RX 6800), 8 ГБ оперативной памяти и Windows 11.

Вице-президент Xbox Джейсон Рональд назвал этот шаг началом более масштабной работы по сохранению игрового наследия. Анонс появился на фоне критики Sony за закрытие онлайн-магазинов и отказ от физических носителей в следующем поколении консолей.